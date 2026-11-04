Σε αναβρασμό ΕΒΕΛ και δήμαρχοι της Λεμεσού: Στο τραπέζι δυναμικές κινητοποιήσεις – «Θα κλείσουμε κυκλικό κόμβο, η πόλη πνίγεται» (ηχητικό)

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 & 97.6, στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, ο κ. Τσουλόφτας ανέφερε ότι την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί νέα σύσκεψη με τους δημάρχους της ευρύτερης Λεμεσού, κατά την οποία θα τεθεί επί τάπητος η λήψη μέτρων διαμαρτυρίας.

«Θα κλείσουμε δρόμους. Θα κλείσουμε τον κυκλικό κόμβο της Αγίας Φύλας ή του Αγίου Αθανασίου το μεθεπόμενο Σάββατο, από τις 11 μέχρι τις 1», ανέφερε, διευκρινίζοντας στη συνέχεια ότι πρόκειται για πρόταση που θα καταθέσει στη σύσκεψη.

Όπως υποστήριξε, η πρόταση φαίνεται να βρίσκει ανταπόκριση μεταξύ των δημάρχων, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση.

«Μόλις το 3,8% των έργων στη Λεμεσό»

Ο πρόεδρος του ΕΒΕ Λεμεσού εξέφρασε την απογοήτευσή του για την κατανομή των αναπτυξιακών δαπανών, υποστηρίζοντας ότι, σε έναν προϋπολογισμό έργων ύψους περίπου 1,5 δισ. ευρώ, η Λεμεσός λαμβάνει μόλις το 3,8%, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 57 εκατ. ευρώ.

Κατά τον ίδιο, τα έργα που περιλαμβάνονται αφορούν κυρίως σχολικά κτήρια, ενώ απουσιάζουν οι μεγάλες οδικές παρεμβάσεις που ζητούν εδώ και χρόνια οι φορείς της πόλης.

Απαντώντας στο επιχείρημα ότι τα έργα πρέπει πρώτα να ωριμάσουν, διερωτήθηκε ποιος έχει την ευθύνη της προετοιμασίας τους.

«Ποιος θα ωριμάσει τα έργα; Θα τα ωριμάσει το Επιμελητήριο ή οι δήμοι; Είναι η κυβέρνηση που τα ωριμάζει», ανέφερε.

Από 96.000 σε 104.000 οχήματα ημερησίως

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο κυκλοφοριακό πρόβλημα, παρουσιάζοντας στοιχεία για τη διακίνηση οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο της Λεμεσού.

Σύμφωνα με τον κ. Τσουλόφτα, οι μετρήσεις του Τμήματος Δημοσίων Έργων στις αρχές του χρόνου κατέγραφαν περίπου 96.000 οχήματα ημερησίως, αριθμός που αυξήθηκε στα 104.000 τον περασμένο μήνα.

Όπως υποστήριξε, οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των οδικών έργων επιβαρύνουν την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

«Δεν μπορεί αυτή η πόλη να πνίγεται και επιχειρηματικά, αλλά και η ζωή των ανθρώπων στη Λεμεσό να είναι αφόρητη», δήλωσε.

Ζητούν χρονοδιαγράμματα και δεσμεύσεις

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΛ ανέφερε ότι είχε πρόσφατα συνάντηση με την αρμόδια υπουργό, κατά την οποία συζητήθηκαν εκτενώς τα έργα που διεκδικεί η Λεμεσός.

Ωστόσο, όπως είπε, εξακολουθούν να απουσιάζουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης.

Έθεσε μάλιστα ζήτημα συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων υπουργείων, σημειώνοντας ότι οι διαδικασίες απαλλοτριώσεων και οι απαιτούμενες μελέτες προκαλούν πρόσθετες καθυστερήσεις.

Ο κ. Τσουλόφτας υποστήριξε ότι η Λεμεσός έχει ανάγκη έργα συνολικού ύψους περίπου δύο δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα μπορούσαν να υλοποιηθούν σταδιακά σε βάθος αρκετών ετών.

«Δεν ζητούμε να δοθούν δύο δισεκατομμύρια σε μία χρονιά», διευκρίνισε, επισημαίνοντας ότι η διεκδίκηση αφορά έργα που θα ξεκινήσουν και θα ολοκληρωθούν σταδιακά.

Προειδοποιήσεις για τις επιχειρήσεις

Ο κ. Τσουλόφτας προειδοποίησε επίσης για τις συνέπειες που ενδέχεται να έχει η επιδείνωση της καθημερινότητας στη Λεμεσό για την προσέλκυση και παραμονή ξένων επιχειρήσεων.

Όπως ανέφερε, το κυκλοφοριακό αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα που προβληματίζουν τις εταιρείες που έχουν εγκατασταθεί στην πόλη.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι την Πέμπτη προγραμματίζεται συνάντηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης, κατά την οποία θα τεθούν ζητήματα αστυνόμευσης, ασφάλειας και λειτουργίας του κεντρικού αστυνομικού σταθμού.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΛ δεν απέκλεισε, τέλος, το ενδεχόμενο να ζητηθεί νέα παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, εάν δεν υπάρξουν συγκεκριμένες κυβερνητικές δεσμεύσεις για την προώθηση των έργων.

Ακούστε όλη την παρέμβαση του Ανδρέα Τσουλόφτα στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 &97.6 στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση»: