Η νέα CLA 45 χρησιμοποιεί τρεις ηλεκτροκινητήρες αξονικής ροής, δύο στον πίσω άξονα και έναν στον εμπρός. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 680 ίππους, επιτρέποντας επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 2,7 δευτερόλεπτα. Πρόκειται για μια τεχνολογία που προσφέρει υψηλή απόδοση και δυνατότητα επαναλαμβανόμενης παροχής ισχύος, ακόμη και σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες.

Το σύστημα τετρακίνησης AMG Performance 4MATIC+ κατανέμει συνεχώς τη ροπή μεταξύ των αξόνων, ενώ η λειτουργία torque vectoring επιτρέπει ανεξάρτητη διαχείριση της κινητήριας δύναμης στους πίσω τροχούς. Έτσι, εξασφαλίζονται υψηλή πρόσφυση, ακρίβεια στις στροφές και αποτελεσματική μεταφορά της ισχύος στο οδόστρωμα. Σημαντικό ρόλο στο ρεκόρ διαδραμάτισε η σπορ ανάρτηση AMG RIDE CONTROL, με ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ και τρεις διαφορετικές ρυθμίσεις. Για την προσπάθεια χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα RACE, το οποίο προσαρμόζει την απόκριση των κινητήρων, την τετρακίνηση και την ανάρτηση στις απαιτήσεις της πίστας.

Η ενεργή αεροδυναμική, με ρυθμιζόμενη πίσω αεροτομή και ηλεκτρονικά ελεγχόμενα ανοίγματα ψύξης, συμβάλλει στη σταθερότητα και στη μείωση της αεροδυναμικής αντίστασης. Παράλληλα, το σύστημα Predictive Performance Manager αναλύει τη διαδρομή και διαχειρίζεται την ενέργεια, ώστε η διαθέσιμη ισχύς να αξιοποιείται στα καταλληλότερα σημεία. Η μπαταρία διαθέτει ωφέλιμη χωρητικότητα 94 kWh, προσφέροντας αυτονομία άνω των 670 χιλιομέτρων για το τετράθυρο μοντέλο και 640 χιλιομέτρων για την έκδοση Shooting Brake, σύμφωνα με τις δηλωμένες τιμές της εταιρείας.

Η επίδοση αποκτά μεγαλύτερη σημασία επειδή επιτεύχθηκε με ελαστικά Pirelli P Zero Trofeo RS, αναδεικνύοντας τη συνεργασία μηχανικών συστημάτων και προηγμένων ηλεκτρονικών.