Με αφορμή την ψήφιση της πρότασης νόμου, η οποία προβλέπει την αναλυτικότερη αποτύπωση των στοιχείων που διαμορφώνουν την τιμή των καυσίμων από την 1η Φεβρουαρίου 2027, ο κ. Προκοπίου χαρακτήρισε το μέτρο μια καλή αρχή, εκφράζοντας ωστόσο αμφιβολίες για το κατά πόσο θα βοηθήσει τους πολίτες να κατανοήσουν καλύτερα τι πληρώνουν.

Όπως εξήγησε, για τα πρατήρια η βασική αλλαγή θα αφορά το περιεχόμενο των αποδείξεων που εκδίδονται κατά την αγορά καυσίμων. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για πληροφορίες τις οποίες οι καταναλωτές ουσιαστικά ήδη γνωρίζουν ή μπορούν να αναζητήσουν, χωρίς να παρουσιάζεται απαραίτητα μια ολοκληρωμένη εικόνα του τρόπου με τον οποίο διαμορφώνεται η τελική τιμή.

«Είναι μια καλή αρχή», ανέφερε, σημειώνοντας ότι δεν είναι βέβαιο εάν η πρόσθετη πληροφόρηση θα βοηθήσει τους καταναλωτές ή θα προκαλέσει μεγαλύτερη σύγχυση.

Αλλαγές στα μηχανήματα έκδοσης αποδείξεων

Σε ό,τι αφορά την πρακτική εφαρμογή του μέτρου, ο πρόεδρος των πρατηριούχων εξήγησε ότι θα απαιτηθούν αλλαγές στον προγραμματισμό των συσκευών έκδοσης αποδείξεων.

Όπως ανέφερε, τα συγκεκριμένα συστήματα ανήκουν στις εταιρείες πετρελαιοειδών και οι αναγκαίες τροποποιήσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν κεντρικά, μέσω των διακομιστών τους, ώστε να εφαρμοστούν σε όλα τα πρατήρια.

Ερωτηθείς κατά πόσο οι εταιρείες θα είναι έτοιμες μέχρι την 1η Φεβρουαρίου 2027, εκτίμησε ότι υπάρχει επαρκής χρόνος για τις απαιτούμενες προσαρμογές, καθώς θεωρεί ότι οι εταιρείες είναι ήδη προετοιμασμένες.

Δεν απέκλεισε, πάντως, το ενδεχόμενο μιας μικρής παράτασης, εφόσον αυτή κριθεί αναγκαία για την ομαλή εφαρμογή του μέτρου.

«Δεν θα φαίνονται όσα πραγματικά ενδιαφέρουν τον καταναλωτή»

Ο κ. Προκοπίου στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της ουσιαστικής διαφάνειας, υποστηρίζοντας ότι η αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στις αποδείξεις δεν συνεπάγεται απαραίτητα και πληρέστερη ενημέρωση για τη διαμόρφωση της τιμής.

Κατά την άποψή του, ο καταναλωτής θα εξακολουθήσει να βλέπει κυρίως τη φορολογική επιβάρυνση, χωρίς να αποτυπώνονται όλα εκείνα τα στοιχεία που θα του επέτρεπαν να κατανοήσει πληρέστερα πώς διαμορφώνεται το ποσό που πληρώνει.

Παρά τις επιφυλάξεις του, αναγνώρισε ότι η νέα νομοθεσία αποτελεί ένα πρώτο βήμα, εκφράζοντας την ελπίδα ότι στο μέλλον θα υπάρξουν περαιτέρω παρεμβάσεις, ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια στην αγορά καυσίμων.

Τι προβλέπει η νέα νομοθεσία

Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση νόμου, την οποία κατέθεσε ο βουλευτής του ΔΗΣΥ και πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου, Νίκος Γεωργίου, προβλέπει ότι από την 1η Φεβρουαρίου 2027 οι αποδείξεις και τα τιμολόγια πώλησης καυσίμων θα πρέπει να παρουσιάζουν με σαφή και ευδιάκριτο τρόπο τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν την τελική τιμή.

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ο ΦΠΑ και η εισφορά στον Κυπριακό Οργανισμό Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών.

Όπως είχε διευκρινίσει ο εισηγητής της πρότασης κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, η μεγαλύτερη διαφάνεια δεν αναμένεται από μόνη της να οδηγήσει σε μείωση των τιμών, μπορεί ωστόσο να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη εποπτεία της αγοράς από τις αρμόδιες αρχές.