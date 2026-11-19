Ο γερμανικός οργανισμός αυτοκινήτου ADAC και η βρετανική πλατφόρμα Carwow επισημαίνουν ότι η σωστή επιλογή εξαρτάται κυρίως από τις καθημερινές μετακινήσεις, τις δυνατότητες φόρτισης και το συνολικό κόστος κατοχής.

1. Η πραγματική αυτονομία. Μην περιορίζεστε στα εργοστασιακά χιλιόμετρα WLTP. Η αυτονομία επηρεάζεται από την ταχύτητα, τη θερμοκρασία και τον κλιματισμό. Αναζητήστε ανεξάρτητες δοκιμές πραγματικής κατανάλωσης.

2. Η φόρτιση στο σπίτι. Πριν αγοράσετε, ελέγξτε εάν μπορείτε να εγκαταστήσετε ασφαλή οικιακό φορτιστή. Σύμφωνα με το Energy Saving Trust, η οικιακή φόρτιση είναι συνήθως οικονομικότερη από τη δημόσια ταχυφόρτιση.

3. Η χωρητικότητα της μπαταρίας. Μεγαλύτερη μπαταρία σημαίνει συνήθως περισσότερη αυτονομία, αλλά και υψηλότερη τιμή αγοράς. Επιλέξτε χωρητικότητα ανάλογη με τις πραγματικές ανάγκες σας.

4. Η διάρκεια της εγγύησης. Ελέγξτε πόσα χρόνια και χιλιόμετρα καλύπτει η εγγύηση μπαταρίας. Πολλοί κατασκευαστές προσφέρουν οκταετή κάλυψη, με συγκεκριμένους όρους για την ελάχιστη διατηρούμενη χωρητικότητα.

5. Ο χρόνος φόρτισης. Μη συγχέετε την ισχύ του φορτιστή με εκείνη που μπορεί να δεχθεί το αυτοκίνητο. Εξετάστε ιδιαίτερα τον χρόνο φόρτισης από 10% έως 80%.

6. Οι δημόσιοι φορτιστές. Ελέγξτε πού βρίσκονται οι φορτιστές στην περιοχή σας και στις συνηθισμένες διαδρομές σας. Στην Κύπρο λειτουργεί, μεταξύ άλλων, το δίκτυο eCharge της ΑΗΚ.

7. Το πραγματικό κόστος χρήσης. Υπολογίστε ηλεκτρικό ρεύμα, ασφάλιστρα, ελαστικά, συντήρηση και ενδεχόμενη εγκατάσταση φορτιστή, όχι μόνο την τιμή αγοράς.

8. Η υποστήριξη του αντιπροσώπου. Ρωτήστε για εξειδικευμένα συνεργεία, ανταλλακτικά, οδική βοήθεια και επισκευές ηλεκτρικών συστημάτων.

9. Η μεταπωλητική αξία. Εξετάστε την εμπορική πορεία του μοντέλου και τη διαθεσιμότητα μεταχειρισμένων. Η μελλοντική αξία παραμένει παράγοντας οικονομικής αβεβαιότητας.

+1. Το μεγάλο μυστικό είναι η δοκιμή. Το Carwow συστήνει ουσιαστική δοκιμαστική οδήγηση πριν από την αγορά. Δοκιμάστε το αυτοκίνητο σε αυτοκινητόδρομο και αστικό περιβάλλον, παρακολουθήστε την κατανάλωση και ζητήστε επίδειξη πραγματικής φόρτισης.

Η γερμανική ADAC τονίζει ότι το κατάλληλο ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν είναι απαραίτητα εκείνο με τη μεγαλύτερη μπαταρία ή την υψηλότερη τιμή, αλλά εκείνο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του οδηγού.