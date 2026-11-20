Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης με θέμα «Η Ελλάδα και η Κύπρος ως ενιαίος περιφερειακός Επιχειρηματικός κόμβος», στο πλαίσιου του 4th Greece-Cyprus Forum, το οποίο πραγματοποιήθηκε παράλληλα με την Διακυβερνητική Σύνοδο Ελλάσας -Κύπρου, η προοπτική δημιουργίας ενός ενιαίου περιφερειακού κόμβου είναι υπαρκτή, ωστόσο απαιτείται μια πιο επαγγελματική και τεχνοκρατική προσέγγιση.

Μανώλης Καλαθάς: Όχι στο «copy-paste» – Ανάγκη για θεσμική εναρμόνιση

Τη λέξη «συμπληρωματικότητα» επέλεξε για να περιγράψει τη σχέση των δύο οικονομιών ο Country Manager της CORAL Cyprus, Μανώλης Καλαθάς, αντιπαραβάλλοντας το μέγεθος και την τεχνογνωσία της Ελλάδας με την ευελιξία της Κύπρου και την κομβική της πρόσβαση στην Ανατολική Μεσόγειο. Με αφορμή την παρουσία του ομίλου στην Κύπρο από το 2017 —όπου οι επενδύσεις ξεπερνούν τα 40 εκατ. ευρώ— τόνισε ότι η επέκταση από τη μία αγορά στην άλλη δεν μπορεί να γίνει με λογική «copy-paste», καθώς οι καταναλωτικές συνήθειες διαφέρουν και απαιτείται ουσιαστική στήριξη στις τοπικές ομάδες.

Παράλληλα, ο κ. Καλαθάς ανέδειξε τις σημαντικές αποκλίσεις στο ρυθμιστικό και φορολογικό πλαίσιο των δύο χωρών, φέρνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα το γεγονός ότι στα πρατήρια καυσίμων στην Κύπρο δεν επιτρέπεται η πώληση εμφιαλωμένου νερού ελλείψει σχετικού πλαισίου, σε αντίθεση με την Ελλάδα. Υπογράμμισε την ανάγκη ενοποίησης του θεσμικού πλαισίου και εντόπισε ισχυρά περιθώρια κοινής δράσης στους τομείς της ενέργειας και των ψηφιακών λύσεων.

Ανδρέας Δημητριάδης: Ψηφιακή πλατφόρμα σύζευξης και κοινές αποστολές

Στην απουσία ενός αποτελεσματικού πλαισίου που να φέρνει σε επαφή Έλληνες και Κύπριους επιχειρηματίες εστίασε ο Αντιπρόεδρος του ΚΕΒΕ, Ανδρέας Δημητριάδης. Όπως εξήγησε, συχνά οι επιχειρήσεις της μιας χώρας δεν διαθέτουν μεμονωμένα το σύνολο των προδιαγραφών που απαιτούνται για την ανάληψη μεγάλων έργων, ενώ μέσω σύμπραξης θα μπορούσαν να διεκδικήσουν με αξιώσεις διαγωνισμούς τόσο εντός όσο και σε τρίτες αγορές, όπως τα Βαλκάνια, η Μέση Ανατολή και η Αίγυπτος — όπου πλέον οι δημόσιες προσφορές προκηρύσσονται σε διεθνές νόμισμα.

Για την κάλυψη αυτού του κενού, ο κ. Δημητριάδης πρότεινε τη δημιουργία μιας ψηφιακής πλατφόρμας καταγραφής της τεχνογνωσίας και των ειδικοτήτων των επιχειρήσεων των δύο χωρών ώστε να επιτυγχάνεται στοχευμένη αντιστοίχιση, τη διενέργεια ποιοτικών ερευνών, τη διοργάνωση κοινών εμπορικών αποστολών και την άμεση ανταλλαγή πληροφόρησης για επενδυτικές ευκαιρίες. Αναφερόμενος μάλιστα σε έργα υποδομών στην Κύπρο, σημείωσε ότι στο παρελθόν αναζητήθηκε τεχνογνωσία από χώρες όπως η Αυστραλία ή η Γερμανία για έργα στα οποία θα μπορούσαν να είχαν αξιοποιηθεί ελληνικές εταιρείες, εφόσον υπήρχε ο κατάλληλος δίαυλος επικοινωνίας.

Νικόλας Κυριακίδης: Τεχνοκρατικοί στόχοι και διάλογος με την αγορά

Την ανάγκη να μετατοπιστεί η ελληνοκυπριακή ατζέντα από τις γενικές διαπιστώσεις σε μετρήσιμους, τεχνοκρατικούς στόχους υπογράμμισε ο CEO της Zenox Public Affairs, Νικόλας Κυριακίδης. Αξιολογώντας θετικά τον θεσμό της ετήσιας Διακυβερνητικής Συνόδου, επεσήμανε ότι η δημιουργία ενός κατά το δυνατόν ενιαίου οικονομικού χώρου αποτελεί μονόδρομο λόγω του μικρού μεγέθους των δύο αγορών, ζητώντας παράλληλα την άρση εμποδίων στην αμοιβαία αναγνώριση επαγγελματικών και θεσμικών διαδικασιών.

Ο κ. Κυριακίδης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη θεσμοθέτηση ενός διαρκούς και ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας και των ανθρώπων της πραγματικής οικονομίας, ώστε οι αποφάσεις να ανταποκρίνονται στις καθημερινές προκλήσεις της αγοράς. Τέλος, σημείωσε ότι μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών αναταράξεων, η Ελλάδα και η Κύπρος λειτουργούν ως πυλώνες σταθερότητας και αξιοπιστίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ευρύτερη περιοχή, στοιχείο που μπορεί να αξιοποιηθεί για την προσέλκυση διεθνών επενδύσεων.