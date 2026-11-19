Με κεντρικό μήνυμα «Hi Geely. Hello Cyprus», η εκδήλωση συνδύασε εντυπωσιακές οπτικοακουστικές παρουσιάσεις με την ταυτόχρονη αποκάλυψη τριών νέων μοντέλων, συστήνοντας στο κυπριακό κοινό μια μάρκα με ισχυρή διεθνή παρουσία και προηγμένες τεχνολογικές δυνατότητες.

Το Geely Auto Group εξυπηρετεί περισσότερους από 22 εκατομμύρια πελάτες σε πάνω από 120 χώρες, με παρουσία σε πέντε ηπείρους. Το 2025, η μητρική εταιρεία Geely Holding Group κατέλαβε την 8η θέση παγκοσμίως μεταξύ των αυτοκινητοβιομηχανιών βάσει συνολικών πωλήσεων. Αξιοποιώντας δύο δεκαετίες παρουσίας και συνεργασίας στον τομέα της μηχανολογικής εξέλιξης στην Ευρώπη, η Geely Auto συνδυάζει διεθνή τεχνογνωσία στην έρευνα και ανάπτυξη (R&D) με προηγμένες τεχνολογίες αυτοκίνησης.

Η φιλοσοφία της Geely βασίζεται στις αρχές “Safety First” και “Technology for All”, δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια των επιβατών και την αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών, με στόχο να καταστήσει την καινοτομία προσιτή σε όλους.

Μιλώντας στην εκδήλωση, η Κλέλια Πηλακούτα Χριστοφόρου, εκ μέρους της KKS Pilakoutas, ανέφερε:

«Εκπροσωπούμε την τέταρτη γενιά μιας οικογένειας, της οποίας η πορεία είναι συνυφασμένη με τον κόσμο του αυτοκινήτου στην Κύπρο εδώ και σχεδόν έναν αιώνα. Μεγαλώσαμε με βαθιά αγάπη για το αυτοκίνητο, έχοντας ως οδηγό τις αρχές που μας κληροδότησαν οι προηγούμενες γενιές: τη σκληρή δουλειά, τη συνέπεια, τον σεβασμό προς τον πελάτη, την επιδίωξη της αριστείας και τη διαρκή εξέλιξη. Με την KKS Pilakoutas, οι αρχές αυτές αποτελούν τη βάση μιας νέας επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, με ξεχωριστή ταυτότητα, όραμα και φιλοδοξία».

Από την πλευρά του, ο Aiden He, CEO της Geely Brand Europe, δήλωσε:

«Η Κύπρος αποτελεί σημαντική αγορά στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής επέκτασης της Geely. Η συνεργασία μας με την KKS Pilakoutas μάς επιτρέπει να συνδυάσουμε τις τεχνολογικές και βιομηχανικές μας δυνατότητες με τη βαθιά γνώση της τοπικής αγοράς, προσφέροντας τα οχήματά μας σε ολοένα περισσότερους καταναλωτές».

Τρία νέα μοντέλα για την κυπριακή αγορά

Το Geely E5 είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV νέας γενιάς, που συνδυάζει σύγχρονο σχεδιασμό, άνετους χώρους και προηγμένη τεχνολογία. Με premium ηχοσύστημα Flyme Sound, έξυπνα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης και την καινοτόμο μπαταρία Geely Short Blade Battery, προσφέρει μια αναβαθμισμένη εμπειρία ηλεκτρικής οδήγησης.

Το Geely Starray EM-i, το Super Hybrid SUV της μάρκας, συνδυάζει ηλεκτρική οδήγηση με την ευελιξία ενός προηγμένου υβριδικού συστήματος. Με σύγχρονο σχεδιασμό, ευρύχωρη καμπίνα και ηλεκτρική αυτονομία έως 136 χλμ. (ανάλογα με την έκδοση), αποτελεί ιδανική επιλογή για κάθε διαδρομή.

Το Geely E2 είναι σχεδιασμένο για τη σύγχρονη αστική ηλεκτρική μετακίνηση, συνδυάζοντας ξεχωριστό σχεδιασμό, ευελιξία, προηγμένη ασφάλεια και ψηφιακή τεχνολογία σε ένα compact αμάξωμα.

Η επίσημη άφιξη της Geely στην Κύπρο μέσω της KKS Pilakoutas σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας συνεργασίας, προσφέροντας στους Κύπριους οδηγούς πρόσβαση σε μια διεθνή μάρκα αυτοκινήτων που επενδύει στην ασφάλεια, στην ποιότητα και στην καινοτομία.

Για περισσότερες πληροφορίες, το κοινό μπορεί να επισκεφθεί τους εκθεσιακούς χώρους της KKS Pilakoutas στη Λευκωσία και στη Λεμεσό, την ιστοσελίδα geelyauto.cy ή να επικοινωνήσει με την παγκύπρια γραμμή εξυπηρέτησης στο 22880880.