Η CUPRA απέσπασε τη διάκριση «Trendiest Brand of the Year» στα βραβεία Best Cars 2025



Η CUPRA συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία κατακτώντας αυτή τη φορά άλλη μια σημαντική διάκριση. Αναδείχθηκε «Trendiest Brand of the Year» στα φετινά βραβεία Best Cars 2025 του έγκυρου Γερμανικού περιοδικού Auto Motor und Sport. Η βράβευση αυτή σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο για το νεαρό αλλά ραγδαία αναπτυσσόμενο brand, που σε μόλις επτά χρόνια έχει καταφέρει να καθιερωθεί σαν ανερχόμενη δύναμη στην αγορά.



Η διάκριση προέκυψε έπειτα από ψηφοφορία στην οποία συμμετείχαν 94.531 αναγνώστες του γνωστού γερμανικού τίτλου. Στην ερώτηση «Ποια μάρκα θεωρείτε ότι είναι σήμερα η πιο trend», η CUPRA άφησε πίσω της όλους τους ανταγωνιστές, συγκεντρώνοντας το εντυπωσιακό ποσοστό του 72%.



Η CUPRA εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην ψηφοφορία του θεσμού το 2021, με 48% αποδοχή. Έκτοτε, η ανοδική της πορεία υπήρξε εντυπωσιακή. Το 2022 ανέβηκε στο 65%, το 2023 έφτασε στο 69% και την περσινή χρονιά κατέκτησε τη δεύτερη θέση με 71%. Το 2025 ήταν η χρονιά που την έφερε στην κορυφή, με το 72% των ψήφων να επιβεβαιώνει ότι είναι το πιο “in” όνομα της αγοράς.



Η ιστορία της μάρκας ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2018 με την CUPRA Ateca. Σύντομα ακολούθησε το πρώτο αποκλειστικό μοντέλο της μάρκας, το CUPRA Formentor, που εξελίχθηκε σε εμβληματικό SUV coupé. Η γκάμα εμπλουτίστηκε με τις εκδόσεις CUPRA Leon και CUPRA Leon Sportstourer, που το 2024 ανανέωσαν τη σχεδιαστική ταυτότητα του brand. Σταθμός αποτέλεσε και το CUPRA Born (2021), το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό της μοντέλο, ενώ το CUPRA Tavascan (2024) συμπλήρωσε την ηλεκτρική επίθεση. Στην ίδια χρονιά παρουσιάστηκε και το CUPRA Terramar, ενισχύοντας τη θέση της φίρμας στα σπορ SUV. Έτσι, μέσα σε μόλις επτά χρόνια, η CUPRA έφτασε τα επτά μοντέλα, αποδεικνύοντας τη δυναμική και το πείσμα της.



Η εμπορική επιτυχία είναι εξίσου εντυπωσιακή: μόνο στη Γερμανία οι πωλήσεις το 2024 αυξήθηκαν κατά 15%, με το Formentor να αποτελεί το best-seller. Για το 2025, η μάρκα που πλέον κατέχει τον τίτλο της «Trendiest Brand» στοχεύει σε ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη