Κυπριακό: Ζητήματα διαδικασίας και μετά η ουσία

Αποφασισμένος να θέσει τα βασικά θέματα που αφορούν τη διαδικασία στο Κυπριακό παρουσιάζεται, σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», ο Τουφάν Έρχιουρμαν, κατά τη διάρκεια της αυριανής πρώτης του συνάντησης με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη στην οικία του ειδικού απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα στη Λευκωσία.

Με βάση πηγές από την τουρκοκυπριακή κοινότητα, ο Τουφάν Έρχιουρμαν:

Είναι έτοιμος να προχωρήσει σε συνομιλίες επί της ουσίας αν διευκρινιστούν βασικά ζητήματα όπως τέθηκαν και στη συνάντησή του με τον Τούρκο Πρόεδρο την περασμένη Πέμπτη

Οι πληροφορίες επιμένουν ότι ο Έρχιουρμαν θα επιδιώξει να πετύχει τη συναίνεση του Νίκου Χριστοδουλίδη σε ζητήματα τα οποία έθιξε και δημοσίως και που αφορούν, τόσο την ανάγκη να καθοριστεί χρονοδιάγραμμα για τη συζήτηση επί της ουσίας του προβλήματος, όσο και τη θέση του πως θα πρέπει να ξεκαθαρίσει η επόμενη μέρα για τους Τουρκοκύπριους αν μέσα από τον διάλογο δεν υπάρξει αποτέλεσμα εξ υπαιτιότητας της ελληνοκυπριακής πλευράς

Η επόμενη μέρα...

Ταυτόχρονα, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης θεωρεί δεδομένο πως από τη στιγμή κατά την οποία ο Νίκος Χριστοδουλίδης σημειώνει συνεχώς πως οι συνομιλίες θα πρέπει να συνεχιστούν από εκεί που έχουν μείνει στον Κραν Μοντανά, τότε θεωρείται ότι γίνεται apriori αποδοχή δύο βασικών ζητημάτων:

Η πολιτική ισότητα των Τουρκοκυπρίων, η οποία έτσι και αλλιώς έχει συμφωνηθεί τρία χρόνια νωρίτερα από τον Κραν Μοντανά και αποτελεί μέρος του κεκτημένου των συνομιλιών, ενώ με την ίδια λογική:

Δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησης του πλαισίου λύσης, από τη στιγμή κατά την οποία ο δρόμος που οδήγησε στο να γίνεται αναφορά για το «εκεί που έφθασαν οι πλευρές» βασιζόταν στη λογική λύσης ομοσπονδίας

Εξ όσων ωστόσο διαφαίνεται από τη δημόσια συζήτηση, εξάγεται το συμπέρασμα πως η ελληνοκυπριακή πλευρά θεωρεί ότι δεν είναι προς την ορθή κατεύθυνση μία εκ των προτέρων χάραξη γραμμής για το τι θα γίνει σε περίπτωση αποτυχίας ενός ουσιαστικού διαλόγου.

Τα ΜΟΕ στο τραπέζι

Σημειώνεται ακόμη πως με βάση τα όσα έχουν διαμειφθεί και σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία για τη διαδικασία στην αυριανή συνάντηση, τότε θα τεθούν επί τάπητος για άμεση επίλυση ζητήματα καθημερινότητας που αγγίζουν και τη διάνοιξη νέων οδοφραγμάτων. Είναι σαφές πως και οι δύο πλευρές θα επιδιώξουν, παρά το σύντομο χρονικό πλαίσιο της συνάντησης, να επιδείξουν στοιχεία παραγωγικότητας, με στόχο συγκεκριμένα αποτελέσματα για την επόμενη μέρα. Οι πλευρές έχουν να διαχειριστούν ένα όχι εύκρατο περιβάλλον και αισθάνονται την ανάγκη να κάνουν κάποιες κινήσεις προς αλλαγή του κλίματος.

Ο νέος Τ/Κ διαπραγματευτής

Θα πρέπει να σημειωθεί πως ο Τουρκοκύπριος ηγέτης έχει ήδη ορίσει ως διαπραγματευτή της τ/κ κοινότητας τον Μεχμέτ Ντάνα. Ο νέος Τουρκοκύπριος διαπραγματευτής είναι διπλωμάτης του τουρκοκυπριακού «υπεξ» και υπήρξε μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας του πρώην Τουρκοκύπριου ηγέτη Μεχμέτ Αλί Ταλάτ. Εκπροσώπησε τη «τδβκ» στη Νέα Υόρκη για πολλά χρόνια και είναι πρόσωπο γνωστό στον ΟΗΕ και στην ε/κ πλευρά. Μάλιστα είχε διοριστεί στη θέση του γενικού διευθυντή του «υπεξ» τον περασμένο Αύγουστο. Έχει δηλαδή το ίδιο περίπου προφίλ με τον διαπραγματευτή της ελληνοκυπριακής πλευράς Μενέλαο Μενελάου.

Προσδοκίες Μητσοτάκη

Εν τω μεταξύ, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε χθες ότι διατηρεί προσδοκίες για την επικείμενη πρώτη συνάντηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον νέο ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Έρχιουρμαν. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤnews, επανέλαβε ακόμη μια φορά ότι η λύση των δύο κρατών απορρίπτεται εξ ορισμού. Εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την ύφεση της έντασης στα ελληνοτουρκικά, κατά την τελευταία διετία, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε, ωστόσο, ότι «προφανώς τα ακανθώδη ζητήματα παραμένουν», δίνοντας έμφαση στο Κυπριακό.

«Ανησυχώ πολύ και δεν χαίρομαι για το γεγονός ότι στο Κυπριακό εξακολουθούμε να βλέπουμε δηλώσεις υπέρ της λύσης των δύο κρατών, η οποία απορρίπτεται εξ ορισμού, όχι μόνο από εμάς, αλλά και από όλη τη διεθνή κοινότητα», είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος ωστόσο διατηρεί προσδοκίες για την αυριανή συνάντηση.

Πρόεδρος: Δεν είναι κοινωνική συνάντηση

Την ελπίδα του να προκύψουν συγκεκριμένα θετικά αποτελέσματα από τη αυριανή συνάντησή του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, προς την κατεύθυνση επανέναρξης των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, εξέφρασε σε δηλώσεις του χθες το απόγευμα και ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, τονίζοντας ότι η συνάντηση, έστω και αν είναι η πρώτη μεταξύ τους, σίγουρα δεν θα είναι συνάντηση κοινωνικού χαρακτήρα. «Ευελπιστώ, και με αυτή την προσδοκία πηγαίνω στη συνάντηση, να υπάρξουν συγκεκριμένα θετικά αποτελέσματα προς την κατεύθυνση επανέναρξης των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά. Αυτός είναι ο μοναδικός στόχος και πηγαίνω εκεί ευελπιστώντας ότι θα υπάρξει ανταπόκριση έτσι ώστε να ξεκινήσουμε αμέσως αυτή τη μεγάλη προσπάθεια», δήλωσε.

«Είμαστε πανέτοιμοι και, επαναλαμβάνω, ευελπιστώ να υπάρξει ανταπόκριση και από την άλλη πλευρά έτσι ώστε το συντομότερο δυνατόν να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις», πρόσθεσε ο Πρόεδρος, τονίζοντας πως αυτό είναι και το πλαίσιο που ο ΓΓ του ΟΗΕ έχει καθορίσει μέσα και από τις συναντήσεις που έγιναν, είτε σε τριμερές είτε σε διευρυμένο επίπεδο.