Παραλύουν τα σχολεία μέχρι τις 11π.μ. - Διαμαρτυρία ΟΕΛΜΕΚ έξω από τη Βουλή

Στάση εργασίας πραγματοποιούν οι καθηγητές της μέσης εκπαίδευσης - μέλη της ΟΕΛΜΕΚ από τις 07:30 έως τις 11:00.

Οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι δεν προηγήθηκε ουσιαστική διαβούλευση σχετικά με το κυβερνητικό νομοσχέδιο για το νέο πλαίσιο αξιολόγησης και δηλώνουν έντονες αντιρρήσεις για ορισμένες από τις προβλέψεις του.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, θα προχωρήσουν σε διαμαρτυρία έξω από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 09:00.

Η συζήτηση του νομοσχεδίου πρόκειται να ξεκινήσει σήμερα στις 14:00 ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας.

Η Κυβέρνηση και χθες κάλεσε τους εκπαιδευτικούς να τηρήσουν υπεύθυνη στάση υπενθυμίζοντας ότι η μεταρρύθμιση πρέπει να γίνει και σε διαφορετική περίπτωση θα χαθούν €60 εκ. από το ταμείο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της ΕΕ.

Όσοι μαθητές δεν προσέλθουν θα λάβουν απουσία για σκοπούς μόνο καταχώρησης και όχι προσμέτρησης.

Δρομολόγια λεωφορείων

Το Υπουργείο Μεταφορών ενημέρωσε το κοινό ότι λόγω στάσης εργασίας των καθηγητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, από τις 07:30 π.μ. έως τις 11:00 π.μ., δεν θα πραγματοποιηθούν πρωινά δρομολόγια μεταφοράς μαθητών.

Διευκρινίζεται ότι μόνο οι καθηγητές-μέλη της ΟΕΛΜΕΚ συμμετέχουν στη στάση εργασίας (μερικοί εργάζονται και σε Τεχνικές Σχολές). Καθηγητές της ΟΛΤΕΚ δουλεύουν κανονικά.

Τα μεσημβρινά δρομολόγια επιστροφής θα εκτελεστούν κανονικά.

Το Υπουργείο καλεί τους γονείς και κηδεμόνες να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την έγκαιρη μετακίνηση των μαθητών προς τα σχολεία τους.

Την επόμενη εβδομάδα θα ακολουθήσουν οι δάσκαλοι, καθώς η ΠΟΕΔ έχει εξαγγείλει στάση εργασίας στα δημοτικά σχολεία την Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου, από τις 07:30 έως τις 09:00.

Πληροφορίες από ΡΙΚ και ΚΥΠΕ