22χρονος ΣΥΟΠ ύποπτος εκτελεστής

Σχεδόν τέσσερις μήνες μετά, η Αστυνομία Λάρνακας φαίνεται πως βρίσκεται σε καλό δρόμο για να εξιχνιάσει την υπόθεση απόπειρας φόνου γνωστού Ελληνοκύπριου επιχειρηματία που διαπράχθηκε το περασμένο καλοκαίρι πλησίον της Βιομηχανικής Περιοχής Δρομολαξιάς. Για διευκόλυνση των ανακρίσεων συνελήφθη 22χρονος Συμβασιούχος Οπλίτης (ΣΥΟΠ) της ΕΦ, ο οποίος φέρεται να είχε ενεργό εμπλοκή στην εγκληματική ενέργεια. Ο νεαρός οδηγήθηκε χθες ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας και εναντίον του εκδόθηκε διάταγμα οκταήμερης κράτησης μέχρι να συμπληρωθεί το ανακριτικό έργο. Κατά την προσαγωγή του λήφθηκαν δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ενώ ο συλληφθείς φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο. Στην αίθουσα του δικαστηρίου επετράπη η είσοδος μόνο σε δημοσιογράφους.

Εναντίον του 22χρονου διερευνώνται πολύ σοβαρά αδικήματα, όπως συνομωσία προς διάπραξη κακουργήματος, απόπειρα φόνου, κλεπταποδοχή, κλοπή, κατοχή πυροβόλου όπλου και κατοχή εκρηκτικών υλών. Μετά από έρευνα που έγινε στην οικία του υπόπτου, στη Λάρνακα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα τεκμήρια, μεταξύ των οποίων και ένα έμφορτο πιστόλι 9 χιλιοστών, το οποίο στάλθηκε για βαλλιστικό έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι το πιστόλι που χρησιμοποιήθηκε στην απόπειρα φόνου εναντίον του 47χρονου επιχειρηματία. Στην κατοχή του βρέθηκαν, ακόμα, τέσσερα κινητά τηλέφωνα, τα οποία θα τύχουν δικανικού ελέγχου. Η απόπειρα διαπράχθηκε την 31η Ιουλίου. Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στην Αστυνομία, λίγο μετά τις 11 το πρωί, ενώ ο 47χρονος κινείτο με το ποδήλατό του, τον πλησίασε από πίσω μία σκούτερ μοτοσυκλέτα, με τον οδηγό, ο οποίος φορούσε κράνος, να ανοίγει πυρ εναντίον του, ρίχνοντας περισσότερους από 10 πυροβολισμούς. Το παραλίγο θύμα ανέπτυξε ταχύτητα κι έκανε διάφορες κινήσεις για να αποφύγει τα πυρά. Κατάφερε να διαφύγει χωρίς να τραυματιστεί και μετέβη κατευθείαν στον κεντρικό αστυνομικό σταθμό της Λάρνακας όπου κατήγγειλε το συμβάν. Ο δράστης εγκατέλειψε τη μοτοσυκλέτα στη σκηνή της απόπειρας φόνου και τράπηκε σε φυγή πεζός μέσω παρακείμενων χωραφιών. Η μοτοσυκλέτα διαπιστώθηκε ότι είχε κλαπεί από τη Λάρνακα.

Η μαρτυρία που τον «καίει»

Ο νεαρός συλληφθείς συνδέθηκε με την υπόθεση μέσω μαρτυρίας τρίτου προσώπου και οι ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας πιστεύουν ότι είναι το άτομο που πάτησε τη σκανδάλη κατ’ εντολή, φυσικά, άλλου ή άλλων προσώπων. Υπάρχει, επίσης, μαρτυρία ότι τις προηγούμενες μέρες παρακολουθούσε το παραλίγο θύμα με διαφορετικά αυτοκίνητα για να μην γίνει αντιληπτός. Όπως διαπιστώθηκε, την ημέρα διάπραξης της απόπειρας φόνου, ο ύποπτος είχε ζητήσει άδεια από την μονάδα του. Η Αστυνομία διερευνά το ενδεχόμενο ο ύποπτος να εμπλέκεται και σε άλλες ανεξιχνίαστες εγκληματικές ενέργειες που διαπράχθηκαν στο πρόσφατο παρελθόν. H Αστυνομία εντόπισε κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης που κατέγραψαν την πορεία διαφυγής του δράστη μετά την απόπειρα φόνου. Στη διαδρομή εντοπίστηκε ένα μαύρο περιλαίμιο που φέρεται να έπεσε από τον δράστη. Στο περιλαίμιο εντοπίστηκε γενετικό υλικό και γίνονται εξετάσεις για να διαπιστωθεί κατά πόσο ταιριάζει με αυτό του 22χρονου.