«Χτίζεται» το brand του Δήμου Παραλιμνίου – Δερύνειας

Ξεκίνησε η πρώτη φάση υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού branding του Δήμου Παραλιμνίου – Δερύνειας από τον διεθνούς φήμης σύμβουλο στρατηγικού σχεδιασμού ταυτότητας και εικόνας (brand strategist) Πίτερ Οικονομίδη. Στόχος είναι η διαμόρφωση του τρόπου προβολής της περιοχής στο εξωτερικό, αλλά και η δημιουργία ενός επαγγελματικού προφίλ που θα συμπεριλαμβάνει και την ενδοχώρα. Σε εκδήλωση που έγινε στο δημοτικό μέγαρο, ο κ.Οικονομίδης παρουσίασε ενώπιον των μελών του δημοτικού συμβουλίου και των χορηγών του έργου τη φιλοσοφία που διέπει τη νέα εικόνα του Δήμου Παραλιμνίου - Δερύνειας για τα επόμενα χρόνια. Τόνισε, δε, τη σημασία του branding και το αναμενόμενο αποτέλεσμα από τη συνεργασία του με τον δήμο, η οποία ξεκίνησε με την ενεργό συμμετοχή, τόσο των μελών του δημοτικού συμβουλίου και του προσωπικού όσο και των ιδίων των χορηγών – επαγγελματιών μέσα από κατ’ ιδίαν συνεντεύξεις.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Παραλιμνίου – Δερύνειας, Γιώργος Νικολέττος, απευθυνόμενος προς τους χορηγούς είπε ότι η θετική ανταπόκρισή τους αποτελεί απόδειξη επαγγελματισμού και βούλησης, προσθέτοντας ότι η επιλογή τους να στηρίξουν ένα φιλόδοξο και μακροπρόθεσμο έργο, το οποίο, όπως ανέφερε, θα αναδιαμορφώσει τον τρόπο προβολής του δήμου και ειδικά της τουριστικής περιοχής του Πρωταρά στο εξωτερικό, αποτελεί δείγμα στρατηγικής διορατικότητας. «Θέλουμε», είπε, «να δημιουργήσουμε έναν ενιαίο τρόπο εξωτερίκευσης του χαρακτήρα του δήμου μας, της ποιότητας ζωής που προσφέρει, του τουριστικού μας προϊόντος και των προοπτικών ανάπτυξης που έχει η περιοχή μας. Ναυαρχίδα αυτής της προσπάθειας είναι ο Πρωταράς, αλλά το έργο δεν θα είναι μονάχα ένα εργαλείο προβολής του Πρωταρά.

Θα είναι θεμέλιο για τη χάραξη πολιτικών, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και τη διαμόρφωση μιας σύγχρονης εικόνας με την οποία ολόκληρος ο δήμος θα προβάλλεται στο εξωτερικό. Θα αποκτήσουμε ένα σταθερό πλαίσιο δράσης, μια ενιαία φωνή και μια μακροπρόθεσμη πυξίδα που θα καθοδηγεί κάθε πρωτοβουλία σε σχέση με τον τουρισμό, τον πολιτισμό και την επιχειρηματικότητα», σημείωσε ο κ.Νικολέττος, επισημαίνοντας ότι ο Πίτερ Οικονομίδης είναι ένας κορυφαίος διαμορφωτής ταυτότητας περιοχών και εταιρικών κολοσσών παγκοσμίως.

Τον στρατηγικό σχεδιασμό branding του Δήμου Παραλιμνίου – Δερύνειας χορήγησαν οι επιχειρήσεις: Delta Wings Leisure, Capo Bay Hotel, IronFX, Eurobank, Jungle Float Mobile Water Park, Tsokkos Hotels and Resorts, Pittakis Building Materials, Louis Hotels, Sunrise Hotels, Τράπεζα Κύπρου, Oikos Group, Alpha Bank, Maris Sol, Άλφα Μέγα, Cavo Maris Beach Hotel and Suites, Grecian Park Hotel, Yianna Marie group of tourist companies, Cavo Zoe seaside hotel, Giovani Homes, Paralimni Marina, Vitrus Solar Energy Solutions, Sunprime Protaras Beach Hotel, Karma group, Blue Ivy Hotel and Suites, Kapetanios Bay Hotel, Vangelis Hotel and Suites, Cyprus Millers, Pernera Beach Hotel, Hotel Brain, Anemos Hygiene, MTS Group, Crystal Springs Beach Hotel, Attica Holidays, Abio Power, Melini Hotel Suites, EKMA, Efstaco Pools και EMC NeatWorld.