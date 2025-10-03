Ποιο μυστικό κρύβει το βελάκι στην ένδειξη βενζίνης του πίνακα οργάνων -Γιατί κανείς δεν γνωρίζει τη σημασία του

Στον πίνακα οργάνων εντοπίζονται πολλές ενδείξεις και πληροφορίες, με μερικές από αυτές να μην έχουν “αποκρυπτογραφηθεί” ακόμα από ορισμένους οδηγούς.

Μία τέτοια περίπτωση είναι και το βελάκι δίπλα από το γραφικό της αντλίας στην ένδειξη καυσίμου, που υπάρχει σε όλα τα αυτοκίνητα, ανεξαρτήτως εάν αυτά είναι αυτοκίνητα βενζίνης, diesel, ενώ το συναντούμε ακόμη και σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Μερικοί ίσως να μην το έχετε προσέξει καν, αλλά το βελάκι που υπάρχει εκεί είναι πολύ χρήσιμο σε αυτούς που δεν οδηγούν κάθε μέρα το ίδιο αυτοκίνητο ή που έχουν νοικιάσει ένα. Ακόμα και σε αυτούς που ξεχνιούνται εύκολα και δεν δίνουν βάση σε μικροπράγματα όπως το βελάκι στην ένδειξη καυσίμου.

Το μικρό αυτό βελάκι όμως διευκολύνει αρκετά την ζωή των οδηγών που προαναφέραμε, μιας και δείχνει από πιο πλευρά του αυτοκινήτου βρίσκεται η τάπα ανεφοδιασμού καυσίμων.

Με αυτό τον τρόπο, και πρώτη φορά να οδηγείς ένα αυτοκίνητο, δεν πρόκειται ποτέ να σταθείς στην λάθος πλευρά των αντλιών και να αναγκάζεσαι να τεντώσεις τη μάνικα ή να ξαναμπείς στο αυτοκίνητο για να πας λίγο πιο μπροστά (εάν δεν υπάρχει άλλο αυτοκίνητο).

Έτσι λοιπόν, το βελάκι αυτό μας βγάζει από όλους τους μπελάδες και κάνει την διαδικασία ανεφοδιασμού ασφαλέστερη και ταχύτερη, μιας και ξέρουμε σε ποια αντλία θα πρέπει να σταθούμε.

carandmotor.gr