Μην καίς τσάμπα καύσιμα - Οι 7 τρόποι για οικονομία σύμφωνα με ειδικούς

Ακολουθώντας ορισμένες βασικές και απλές συμβουλές μπορούμε να μειώσουμε την κατανάλωσή του αυτοκινήτου μας έως και 20%, εξοικονομώντας αρκετά χρήματα σε ετήσια αλλά και καθημερινή βάση. Πώς όμως μπορούμε να πετύχουμε κάτι τέτοιο;
- Αποφεύγουμε να κινούμαστε με υψηλές ταχύτητες και τα παράθυρα εντελώς ανοιχτά.
- Επιλέγουμε να χρησιμοποιούμε -εφόσον είναι εφικτό- τον εξαερισμό του αυτοκινήτου και όχι τον κλιματισμό που μπορεί να εκτοξεύσει την κατανάλωση.
- Συντηρούμε σωστά το αυτοκίνητο μας, καθώς επιτυγχάνουμε την εύρυθμη λειτουργία του κινητήρα.
- Αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε χωρίς λόγο μπαγκαζιέρες οροφής ή να μεταφέρουμε άσκοπα βάρη (π.χ. εργαλεία στον χώρο αποσκευών), καθώς αυξάνεται η κατανάλωση.
- Ελέγχουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα τις πιέσεις των ελαστικών, έχοντας ως βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Οδηγούμε πάντα με τη μεγαλύτερη δυνατή σχέση στο κιβώτιο, εκμεταλλευόμενοι τη ροπή του αυτοκινήτου (συνήθως 2.500 με 3.000 σ.α.λ.). Επίσης, αποφεύγουμε να λειτουργούμε τον κινητήρα σε υπερβολικά χαμηλές ή υψηλές στροφές.
- Αποφεύγουμε τις διαδρομές που εμφανίζουν έντονο κυκλοφοριακό φόρτο και οδηγούμε πάντα προνοητικά σύμφωνα με την υπάρχουσα κίνηση (επιταχύνουμε και επιβραδύνουμε ομαλά).
- Εκμεταλλευόμαστε τη μορφολογία του εδάφους, ώστε να εξοικονομήσουμε καύσιμο.