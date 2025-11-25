Συμβουλές για να είστε ασφαλείς ενώ οδηγείτε σε βρεγμένο δρόμο

- Το ενδεχόμενο τροχαίων ατυχημάτων, είναι κατά μέσο όρο μεγαλύτερο κατά 30 με 40% όταν βρέχει. Πιο κάτω, θα σας ενημερώσουμε σχετικά με το τι θα πρέπει να προσέχετε πιο πολύ, αλλά και για το πώς να οδηγείτε στη βροχή για να μπορέσετε να αποφύγετε τα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν στο δρόμο.
- 4 πιθανοί κίνδυνοι κατά την οδήγηση
- Ολισθηρό οδόστρωμα. Ο συντελεστής πρόσφυσης των τροχών όταν είναι υγρή η άσφαλτος, γίνεται 1,5 με 2 φορές πιο χαμηλός συγκριτικά με αυτόν στη στεγνή άσφαλτο. Ο πιο μεγάλος κίνδυνος υπάρχει όταν πέφτουν οι πρώτες σταγόνες της βροχής. Τη στιγμή που πέφτουν στο έδαφος, σηκώνουν τη σκόνη που βρίσκεται στο δρόμο και η οποία περιλαμβάνει λάδια, καύσιμα, πλαστικά, μόρια καουτσούκ και πλήθος άλλων ουσιών, που αφού αναμιχθούν παράγουν ένα λεπτό αλλά ιδιαίτερα ολισθηρό φιλμ στο οδόστρωμα. Η απόσταση φρεναρίσματος γίνεται 5 με 10 φορές μεγαλύτερη.
- Υδρολίσθηση. Κατά την οδήγηση σε υγρό οδόστρωμα έχοντας μεγάλη ταχύτητα, δεν υπάρχει επαρκής χρόνος για να εκτραπεί το νερό κάτω από τους τροχούς. Έτσι, δημιουργείται ένα στρώμα νερού ανάμεσα στο πέλμα και το οδόστρωμα, χάνεται εντελώς η πρόσφυση στην άσφαλτο και η πορεία του αυτοκινήτου δεν μπορεί να ελεγχθεί.
- Κακή ορατότητα. Η ορατότητα στο δρόμο χειροτερεύει κατά πολύ όταν πέφτει δυνατή βροχή. Τα περιγράμματα των αντικειμένων δεν διακρίνονται και οι υαλοκαθαριστήρες αδυνατούν να επιτύχουν την έγκαιρη απομάκρυνση του νερού από το παρμπρίζ. Τα παράθυρα θαμπώνουν εξαιτίας της μεγάλης υγρασίας. Στο σύνολό τους, τα παραπάνω δεδομένα δυσχεραίνουν τον εντοπισμό των εμποδίων και αποσπούν την προσοχή του οδηγού.
- Νωθρότητα. Η υπνηλία όταν βρέχει προκαλείται από τη μείωση της ατμοσφαιρικής πίεσης, γεγονός το οποίο οδηγεί το ανθρώπινο σώμα στο να αντιδρά μέσω της μείωσης της αρτηριακής πιέσεως και της επιβράδυνσης του καρδιακών παλμών. Κατά συνέπεια, φτάνει στον εγκέφαλο μικρότερη ποσότητα οξυγόνου κι έτσι, προκαλείται υπνηλία. Ο χρόνος αντίδρασης του οδηγού αυξάνεται κι έτσι, γίνεται επικίνδυνη η συνέχιση της οδήγησης σε αυτήν την κατάσταση.
Τι θα πρέπει να τσεκάρετε πριν φτάσει η περίοδος των βροχών
- Τα ελαστικά. Το ελάχιστο επιτρεπτό βάθος πέλματος ανέρχεται στα 1,6 χιλ. Ωστόσο, ο Dafydd Williams, ένας επαγγελματίας δάσκαλος οδήγησης στις εγκαταστάσεις της Mercedes-Benz World, συνιστά την αλλαγή των ελαστικών μόλις το βάθος του πέλματος αγγίξει τα 2 χιλ. Η εταιρία κατασκευής ελαστικών Continental συνιστά, επίσης, να μην περιμένετε να φτάσουν τα ελαστικά σε ακραίες τιμές. Με βάση τους ειδικούς της εταιρείας, θα πρέπει να τοποθετείτε καινούρια ελαστικά, όταν αυτά φτάσουν τα 3 χιλ. στην περίπτωση των θερινών ελαστικών και τα 4 χιλ. στην περίπτωση των χειμερινών. Οι χαράξεις και οι αυλακώσεις του φθαρμένου πέλματος έχουν μικρότερο βάθος, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σωστή πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα και να μην εκτρέπεται με το σωστό τρόπο το νερό από την επιφάνεια επαφής.
- Τα μάκτρα υαλοκαθαριστήρα και το σύστημα πλύσης του παρμπρίζ. Συνιστάται να αλλάζετε τα μάκτρα των υαλοκαθαριστήρων δυο φορές ετησίως. Πριν απ’ όλα, όμως, θα πρέπει να τσεκάρετε την ποιότητα καθαρίσματος του παρμπρίζ. Αν όταν λειτουργούν, οι υαλοκαθαριστήρες αφήνουν σημάδια, κηλίδες και βρώμικα σημεία επάνω στο παρμπρίζ, απαιτείται να αλλαχτούν, μιας και υπάρχει η περίπτωση κάποια βροχερή ημέρα, οι δυσλειτουργίες αυτές να αποβούν θανατηφόρες.
- Το δοχείο πλύσης θα πρέπει να διαθέτει επαρκή ποσότητα πλυστικού υγρού για την αφαίρεση της ξεραμένης βρωμιάς από τα παρμπρίζ.
- Το σύστημα πέδησης. Απαιτεί ελέγχους σε τακτική βάση. Όμως, κάποια προβλήματα, όπως κάποια μπλοκαρισμένη δαγκάνα, αποδεικνύονται ιδιαίτερα επικίνδυνα στο υγρό οδόστρωμα, διότι ενδέχεται να προξενήσουν ολίσθηση. Τα φθαρμένα τακάκια φρένων, συνεπάγονται περιορισμένη απόδοση πέδησης και είναι ακόμα πιο επικίνδυνα, μιας και επιφέρουν την αύξηση της απόστασης φρεναρίσματος στην υγρή άσφαλτο.
- Τους προβολείς. Κάποιες βλάβες στις μονάδες φωτισμού, ενδέχεται να παρουσιαστούν μόνο σε συνθήκες υψηλών ποσοστών υγρασίας. Παραδείγματος χάρη, η κακή στεγανότητα του προβολέα συνεπάγεται τη διείσδυση νερού στο περίβλημά του και ενδέχεται να επιφέρει το κάψιμο των λαμπτήρων ή ακόμα και κάποιο βραχυκύκλωμα. Το νερό που συμπυκνώνεται στον ανακλαστήρα του προβολέα, χειροτερεύει την ποιότητα φωτισμού. Επίσης, το φράξιμο των οπών εξαερισμού επιφέρει, αρκετές φορές, το θάμπωμα του προβολέα.
- Το φίλτρο καμπίνας. Το φράξιμό του συνεπάγεται τη μείωση της ταχύτητας με την οποία ρέει ο αέρας στο σύστημα εξαερισμού. Κατά συνέπεια, διατηρείται μέσα στο αυτοκίνητο πολύ υψηλή υγρασία, γεγονός που γίνεται ορατό από το θάμπωμα των παράθυρων, κυρίως κατά τη διάρκεια της βροχής. Για το λόγο αυτό, συνιστάται να αλλάζετε το συγκεκριμένο τμήμα, τουλάχιστον μια φορά κάθε χρόνο.
11 κανόνες για την οδήγηση με βροχή, οι οποίοι θα πρέπει να σας γίνουν συνήθεια
- Να μειώνετε ταχύτητα μόλις δείτε τις πρώτες σταγόνες βροχής: το οδόστρωμα είναι πιο ολισθηρό από ποτέ, ακριβώς εκείνη τη στιγμή.
- Κατά την οδήγηση με βροχή, η ταχύτητα του αυτοκινήτου δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 50 χλμ/ώρα. Η γρηγορότερη οδήγηση ενδέχεται να προξενήσει την απώλεια ελέγχου του οχήματος. Παράλληλα, γίνεται δυσκολότερο και το σταμάτημα του αυτοκινήτου.
- Να ξεκινάτε να φρενάρετε νωρίτερα. Έτσι, θα μπορείτε και να σταματήσετε εγκαίρως, αλλά και να διευκολύνετε τους άλλους οδηγούς να συνειδητοποιήσουν άμεσα την κατάσταση και να ελαττώσουν ταχύτητα. Κατά τους ελιγμούς, θα πρέπει να επιβραδύνετε το όχημα προτού στρίψετε. Να προσπαθείτε τόσο το φρενάρισμα, όσο και η επιτάχυνση, να γίνονται ομαλά. Οι απότομες κινήσεις ενδέχεται να προκαλέσουν ολίσθηση και απώλεια ελέγχου. Να τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας από το προπορευόμενο αυτοκίνητο.
- Αν τα τακάκια των φρένων βραχούν, στεγνώστε τα. Αυτό απαιτεί οδήγηση για αρκετή απόσταση, πατώντας ελαφρά το πετάλι του φρένου αρκετές φορές: η επιφάνεια των τμημάτων θα θερμανθεί και το περισσευούμενο νερό θα εξατμιστεί.
- Να ανάβετε τους προβολείς: ο πλευρικός φωτισμός, σε αρκετές περιπτώσεις, δεν επαρκεί όταν βρέχει για να είναι εμφανές το αυτοκίνητο στο δρόμο. Σας συνιστούμε να κάνετε χρήση αποκλειστικά των φώτων ομίχλης, αν δεν είστε σε θέση να δείτε το δρόμο μπροστά σας για πάνω από 100 μ
- Να προσπαθείτε να μην οδηγείτε πίσω από φορτηγά και λεωφορεία. Οι τροχοί τους εκτοξεύουν πολλή βρωμιά.
- Να στεγνώνετε τα παράθυρα. Για να γίνει αυτό, απαιτείται η ενεργοποίηση του ξεθαμπώματος του καλοριφέρ ή η χρήση του κλιματιστικού, που θα μειώσουν την υγρασία του αέρα σε ελάχιστο χρόνο. Επίσης, στη βελτιστοποίηση της ορατότητας, θα λάβετε βοήθεια και από ειδικά χημικά, όπως αυτά κατά της βροχής και τα αντιθαμβωτικά. Τα πρώτα θα πρέπει να εφαρμόζονται στην εξωτερική επιφάνεια των παρμπρίζ: σχηματίζουν ένα στρώμα που αποτρέπει τη συγκράτηση του νερού και της βρωμιάς. Τα δεύτερα χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό της καμπίνας επιβατών, καθώς συγκρατούν το νερό στην επιφάνεια των παραθύρων με τη μορφή ενός πιο λεπτού και διάφανου στρώματος και αποτρέπουν τη δημιουργία σταγονιδίων που μειώνουν την ορατότητα.
- Να μειώνετε ταχύτητα πριν από τις λακκούβες. Το νερό που περιέχουν, ενδέχεται να κρύβει κίνδυνους. Εκτός από αυτό, η υδρολίσθηση εμφανίζεται συχνότερα όταν περνάτε μέσα από λακκούβες.
- Αν βρέχει δυνατά, να σταθμεύετε το αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου και να περιμένετε. Να σιγουρεύεστε, ωστόσο, ότι έχετε ενεργοποιήσει τα αλάρμ, ούτως ώστε να είναι σε θέση να σας εντοπίσουν οι άλλοι οδηγοί στο δρόμο.
- Να είστε πάντα σε εγρήγορση. Οι πεζοί ενδέχεται να περάσουν το δρόμο από σημεία που δεν θα έπρεπε, στην προσπάθειά τους να βγουν γρήγορα από τη βροχή. Απαιτείται, επίσης, να έχετε την προσοχή σας στραμμένη και στους άλλους, λιγότερο προσεχτικούς οδηγούς.
- Να αποφεύγετε να οδηγείτε όταν νυστάζετε. Πρόκειται για ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση. Αν δεν μπορείτε να αναβάλετε το ταξίδι, να βγαίνετε από το αυτοκίνητο ανά διαστήματα και να κάνετε ασκήσεις. Καταλαβαίνετε ότι έχετε ξεχάσει πώς κάνατε τα τελευταία χιλιόμετρα ή πως ξεφύγατε από τη λωρίδα κυκλοφορίας ή τα όρια του δρόμου, χωρίς να το καταλάβετε, πως χασμουριέστε όλο και πιο συχνά, δυσκολεύεστε να κρατήσετε το κεφάλι σας όρθιο ή να εστιάσετε με τα μάτια σας; Βγείτε στο πλάι του δρόμου και σταματήστε. Ακόμη κι ένας 15λεπτος ύπνος μπορεί να σας σώσει. Αν πρέπει να καλύπτετε μακρινές αποστάσεις συχνά, θα πρέπει να τοποθετήσετε στο αυτοκίνητό σας, ένα σύστημα παρακολούθησης κόπωσης οδηγού, το οποίο κάνει ανάλυση της κατάστασής σας με τη χρήση διαφόρων δεδομένων, όπως το μέγεθος και τις μεταβολές της κόρης του ματιού και παράγει ένα προειδοποιητικό ήχο.
Συμπέρασμα
Η ασφαλής οδήγηση όταν βρέχει, έχει να κάνει κατά πολύ με την τεχνική κατάσταση του αυτοκινήτου και τις δεξιότητες του οδηγού. Η έγκαιρη αλλαγή των αναλώσιμων τμημάτων και των διαγνωστικών συστημάτων του αυτοκινήτου, καθώς και το ήρεμο στυλ οδήγησης, έχουν μεγάλη σημασία. Τηρήστε τις συστάσεις μας, αγοράστε μόνον κορυφαίας ποιότητας ανταλλακτικά για το αυτοκίνητό σας και θα μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς με κάθε καιρό.
