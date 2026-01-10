Τι να κάνω αν κολλήσουν οι ταχύτητες - Τι συμβαίνει, πώς το αντιμετωπίζεις

Το να μπλοκάρει ο λεβιές των ταχυτήτων είναι από τις στιγμές που οι παλμοί ανεβαίνουν στα ύψη. Η πρώτη σκέψη συνήθως πάει στο χειρότερο σενάριο, δηλαδή σε μια σοβαρή βλάβη της μετάδοσης και έναν λογαριασμό που δεν θες να ανοίξεις, αφού το διαθέσιμο υπόλοιπο σου στην τράπεζα θα μειωθεί σχεδόν κατακόρυφα.

Η πραγματικότητα, όμως, είναι αρκετά πιο απλή. Ένας «κολλημένος» επιλογέας μπορεί πράγματι να παραπέμπει σε πρόβλημα στο κιβώτιο, αλλά υπάρχουν πολλές, πολύ λιγότερο δαπανηρές αιτίες που μπορούν να τον ακινητοποιήσουν.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, μια από τις πιο συνηθισμένες αιτίες είναι η χαμηλή στάθμη ή η κακής ποιότητας βαλβολίνη, ένα από τα πιο παραμελημένα σημεία στα σέρβις. Μπορεί το λάδι του κινητήρα να ελέγχεται τακτικά, όχι όμως και το υγρό του κιβωτίου, παρότι είναι κρίσιμο για την ομαλή λειτουργία του.

Στα αυτόματα κιβώτια μάλιστα, η βαλβολίνη δεν λειτουργεί μόνο ως λιπαντικό αλλά δημιουργεί και την απαραίτητη υδραυλική πίεση για το ανέβασμα και κατέβασμα σχέσεων. Χαμηλή ποσότητα σημαίνει ελλιπή λίπανση και μειωμένη πίεση, ενώ υγρό με σκούρο χρώμα ή μυρωδιά καμένου αδυνατεί να εκτελέσει σωστά τον ρόλο του, οδηγώντας σε υπερθέρμανση και πιθανή καταστροφή του κιβωτίου.

Παράλληλα, σε αρκετά αυτόματα σασμάν μπορεί να έχει βουλώσει το φίλτρο τους, εμποδίζοντας την κανονική ροή του υγρού και δημιουργώντας συμπτώματα που θυμίζουν πολύ σοβαρότερη βλάβη.

Υπάρχουν όμως κι αλλές αιτίες, εξίσου πιο απλές. Για παράδειγμα ρύποι, σκόνη και μικροαντικείμενα μπορεί να παγιδευτούν στον μηχανισμό του λεβιέ και να εμποδίσουν την κίνησή του. Επίσης σε χειροκίνητο κιβώτιο ένας φθαρμένος δίσκος–πλατό δυσκολεύει το κούμπωμα των σχέσεων, ενώ μια φθαρμένη ή σπασμένη ντίζα συχνά δεν μεταφέρει σωστά την εντολή από τον λεβιέ προς το κιβώτιο, αφήνοντας τον οδηγό με την εντύπωση ότι κάτι «κολλάει».

Σε αυτόματα, όταν ο λεβιές δεν μετακινείται καθόλου, συχνά υπεύθυνη είναι μια ελαττωματική ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ή ο διακόπτης των πίσω φώτων φρένου, που στέλνει το σήμα για την απελευθέρωση του επιλογέα.

Αν λοιπόν ο λεβιές αρνείται να κουνηθεί, η πιο ασφαλής λύση είναι να καλέσεις την οδική βοήθεια, ώστε να αποφύγεις μεγαλύτερη ζημιά. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, οι επιλογές διαφέρουν ανάλογα με το κιβώτιο. Στα χειροκίνητα, η χρήση δύναμης μπορεί να φέρει αποτέλεσμα αλλά είναι εξαιρετικά επίφοβη για τα γρανάζια και καλό είναι να αποφεύγεται.

Στα αυτόματα, σε ορισμένες περιπτώσεις βοηθά ένα ελαφρύ «κούνημα» του αυτοκινήτου μπρος–πίσω για να αποφορτιστεί ο μηχανισμός στάθμευσης. Τα περισσότερα μοντέλα διαθέτουν και μηχανισμό χειροκίνητης απελευθέρωσης του επιλογέα, έναν μικρό κρυφό διακόπτη δίπλα στον λεβιέ. Με λίγη πίεση με ένα κατσαβίδι, ενώ πατάς φρένο, ο μηχανισμός μπορεί προσωρινά να ξεμπλοκάρει.

Τέλος επειδή ο έλεγχος της στάθμης των βαλβολινών δεν είναι τόσο απλός όσο ο έλεγχος λαδιού κινητήρα, καθώς η τάπα πλήρωσης δεν βρίσκεται πάντα σε εύκολη θέση και δεν υπάρχει δείκτη, ο οδηγός καλό είναι να γνωρίζει τα διαστήματα ελέγχου ή αλλαγής που προβλέπει ο κατασκευαστής. Έτσι μπορεί να το ζητάει εγκαίρως από το συνεργείο που αναλαμβάνει τη συντήρηση, ώστε να μην βρεθεί προ δυσάρεστης έκπληξης.

Πηγή: carandmotor.gr