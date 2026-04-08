Αυτοί είναι οι έλεγχοι που πρέπει να κάνεις πριν από κάθε ταξίδι με αυτοκίνητο - Τι δεν πρέπει να ξεχάσεις

Με λίγους απλούς αλλά και απαραίτητους ελέγχους, μπορείς να προλάβεις τυχόν ταλαιπωρία στον δρόμο και να ξεκινήσεις το ταξίδι με το αυτοκίνητό σου με μεγαλύτερη σιγουριά και περισσότερη ασφάλεια.

Όταν ετοιμάζεσαι για ταξίδι, είναι πολύ εύκολο να εστιάσεις στην προετοιμασία των αποσκευών, στον προγραμματισμό της διαδρομής και στις απαραίτητες στάσεις, αφήνοντας τον έλεγχο του αυτοκίνητου για την τελευταία στιγμή.

Οι έλεγχοι που πρέπει να κάνεις πριν από κάθε ταξίδι με το αυτοκίνητο

Πριν καν βάλεις μπροστά το αυτοκίνητο ή τις αποσκευές στο πορτ-μπαγκάζ, υπάρχουν βασικοί έλεγχοι που πρέπει να κάνεις για να εξασφαλίσεις την ομαλή λειτουργία του αυτοκινήτου στο ταξίδι χωρίς απρόοπτα. Οι έλεγχοι που πρέπει να κάνεις πριν από κάθε ταξίδι με το αυτοκίνητο παρουσιάζονται παρακάτω:

1.Έλεγχος λαδιών

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ελέγξεις πριν από κάθε ταξίδι είναι το λάδι κινητήρα. Ο έλεγχος του λιπαντικού κινητήρα δεν είναι απλώς μια τυπική διαδικασία καθώς το σωστό επίπεδο λαδιού προστατεύει τον κινητήρα σε υψηλές ταχύτητες, σε ανηφόρες και σε ζεστές συνθήκες, όταν η καταπόνηση ανεβαίνει.

Πώς να ελέγξεις το λάδι κινητήρα: Το επίπεδο του λαδιού πρέπει να βρίσκεται ανάμεσα στις ενδείξεις min & max. Αν η στάθμη είναι χαμηλή θα πρέπει να συμπληρώσεις λάδι και να ελέγξεις παράλληλα πότε έγινε η τελευταία αλλαγή, μήπως χρειάζεται να κάνεις αναπλήρωση, στην περίπτωση που πλησιάζει και το προγραμματισμένο service.

2.Έλεγχος βασικών υγρών

Το αντιψυκτικό, το υγρό φρένων και το υγρό υαλοκαθαριστήρων είναι οι αμέσως επόμενοι έλεγχοι που πρέπει να κάνεις πριν φύγεις για ταξίδι.

Το αντιψυκτικό είναι αυτό που κρατά τη θερμοκρασία του κινητήρα στο επίπεδο που πρέπει. Πόσο μάλλον στο ταξίδι, ειδικά με φορτίο ή σε κίνηση, κατά τη διάρκεια του οποίου κανείς δεν θέλει να του τύχουν δυσάρεστες εκπλήξεις. Τσέκαρε τη στάθμη του αντιψυκτικού στο δοχείο διαστολής και μια γρήγορη ματιά για εμφανή σημάδια διαρροής. Αν βλέπεις συχνά πτώση της στάθμης, καλύτερα να απευθυνθείς σε συνεργείο πριν κάνεις πολλά χιλιόμετρα.

Το υγρό φρένων είναι ακόμη ένας έλεγχος που πολλοί ξεχνούν να πραγματοποιήσουν. Αν η στάθμη είναι χαμηλή ή αν νιώθεις το πεντάλ “σπογγώδες”, μην αφήσεις τον έλεγχο για μετά το ταξίδι.

Τέλος, πρέπει να ελέγξεις το υγρό υαλοκαθαριστήρων για να εξασφαλίσεις μέγιστη ορατότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.

3.Έλεγχος Ελαστικών

Ο έλεγχος των ελαστικών είναι απαραίτητος πριν ξεκινήσεις το ταξίδι σου. Η σωστή πίεση των ελαστικών εξασφαλίζει σταθερότητα. Έλεγξε την πίεση όταν τα ελαστικά είναι κρύα και, αν πρόκειται για ταξίδι με περισσότερους επιβάτες ή γεμάτο χώρο αποσκευών, ακολούθησε την ένδειξη του κατασκευαστή για φορτίο και συμπλήρωσε τον απαιτούμενο αέρα με ένα κομπρεσέρ αέρα ελαστικών.

Εξίσου σημαντικό είναι να ρίξεις μια ματιά στα πλαϊνά για σκισίματα ή «καρούμπαλα» και στο πέλμα για ανομοιόμορφη φθορά. Αν κάτι σου φαίνεται ύποπτο, μην το ρισκάρεις.

Tip: Αν δεν έχεις ρεζέρβα, ένα κιτ επισκευής ελαστικών μπορεί να σου λύσει τα χέρια σε περίπτωση που χρειαστεί.

4.Έλεγχος φρένων

Τα φρένα δεν απαιτούν «διάγνωση» από τον οδηγό αλλά θέλουν προσοχή σε σημάδια. Αν ακούς σφύριγμα, τρίξιμο ή νιώθεις τρέμουλο στο φρενάρισμα, είναι αρκετοί λόγοι για να πας το αυτοκίνητο για έλεγχο των φρένων πριν φύγεις. Αν είσαι στο σημείο που ξέρεις ότι πλησιάζει η ώρα για αλλαγή στα τακάκια, τότε συνήθως το σωστό είναι να τα ελέγξεις πριν ξεκινήσεις και, ανάλογα με την κατάσταση, καλό είναι να ελεγχθούν και οι δίσκοι των φρένων.

5.Έλεγχος μπαταρίας

Η μπαταρίαείναι από τα πιο κλασικά αίτια ταλαιπωρίας, γιατί μπορεί να δουλεύει «στο όριο» και να σε προδώσει στο πιο «άβολο» σημείο. Αν το αυτοκίνητο αργεί να πάρει μπροστά, αν τα φώτα χαμηλώνουν στην εκκίνηση ή αν το start/stop έχει αρχίσει να απενεργοποιείται συχνά, πρέπει οπωσδήποτε να προγραμματίσεις έναν έλεγχο πριν το ταξίδι.

Tip: Για να είσαι σε ετοιμότητα ακόμα και σε περίπτωση που η μπαταρίατου αυτοκινήτου σταματήσει να δουλεύει ξαφνικά στο ταξίδι, καλό είναι να έχεις μαζί σου έναν εκκινητή μπαταρίας για να κάνεις εύκολα μόνος σου εκκίνηση της μπαταρίας και να συνεχίσεις ανενόχλητα τη διαδρομή σου.

6.Έλεγχος λαμπτήρων

Πριν από κάθε ταξίδι, πρέπει να ελέγξεις ότι λειτουργούν σωστά όλα τα φώτα στο αυτοκίνητο: φώτα πορείας, θέσης, φλας, στοπ, όπισθεν. Είναι ένας έλεγχος που παίρνει μόνο λίγα λεπτά και χάρη σε αυτόν εξασφαλίζεις ότι θα έχεις ορατότητα στο ταξίδι σου. Καλό είναι επίσης να έχεις μαζί και ένα σετ λαμπτήρων αντικατάστασης σε περίπτωση που έχεις κάποιο απρόοπτο και καεί κάποια λάμπα.

7.Έλεγχος υαλοκαθαριστήρων

Αν οι υαλοκαθαριστήρες αφήνουν γραμμές, τρίζουν ή δεν καθαρίζουν καλά σε υψηλή ταχύτητα, είναι σημάδι ότι ήρθε η ώρα για την αλλαγή τους. Μπορεί να φαίνεται λεπτομέρεια, αυτός ο έλεγχος όμως είναι απαραίτητος για να εξασφαλίσεις ορατότητα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σε περίπτωση βροχής ή αν απλά θέλεις να καθαρίσεις το παρμπρίζ για καλύτερη ορατότητα.

8. Έλεγχος κλιματιστικού

Ένα ταξίδι με κλιματιστικό που δεν αποδίδει, κουράζει πολύ περισσότερο από όσο νομίζεις. Γι’ αυτό θα πρέπει να ελέγξεις και το σύστημα κλιματισμού πριν από το ταξίδι.

Tip: Αν εντοπίσεις κάποια δυσάρεστη μυρωδιά κι αν θέλεις να έχεις μια πιο «φρέσκια» καμπίνα πριν από το ταξίδι, ένα καθαριστικό – απολυμαντικό A/C μπορεί να γίνει σύμμαχός σου.

Έλεγχοι απαραίτητων αξεσουάρ πριν από το ταξίδι

Αφού ολοκληρώσεις τους βασικούς ελέγχους, είναι σημαντικό να ελέγξεις ότι έχεις στο πορτ- μπαγκάζ όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ που μπορεί να σου χρειαστούν σε περίπτωση ανάγκης. Δεν είναι ανάγκη να μετατρέψεις το πορτ- μπαγκάζ σε αποθήκη, απλά χρειάζεται να τα οργανώσεις σωστά σε μία θήκη οργάνωσης.

Τα απαραίτητα που πρέπει να έχεις στο αυτοκίνητο για το ταξίδι είναι:

Φαρμακείο

Τρίγωνο – Γιλέκο

Πυροσβεστήρας

Εκκινητής Μπαταρίας

Φακός

Χιονοκουβέρτες ή αλυσίδες (αν ταξιδεύεις χειμώνα)

Αν κάνεις αυτούς τους ελέγχους πριν από κάθε ταξίδι, έχεις ήδη κάνει το πιο σημαντικό βήμα: να μειώσεις στο ελάχιστο τα απρόοπτα και να φύγεις με μεγαλύτερη σιγουριά. Από το σωστό επίπεδο λαδιού και τα βασικά υγρά, μέχρι την πίεση των ελαστικών, τα φρένα, την ορατότητα και την κατάσταση της μπαταρίας, οι λεπτομέρειες είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά.

Πηγή: carandmotor.gr