Ποιος είναι «ο κανόνας των 11 βαθμών» για τα κλιματιστικά

Καθώς το καλοκαίρι φέρνει ολοένα και υψηλότερες θερμοκρασίες, η χρήση των κλιματιστικών γίνεται για πολλούς απαραίτητη στην καθημερινότητα.

Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η υπερβολική χρήση του μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη κατανάλωση ενέργειας, υψηλότερους λογαριασμούς και φθορά της συσκευής. Μία από τις βασικές συστάσεις των επαγγελματιών του κλάδου είναι ο λεγόμενος «κανόνας των 11 βαθμών».

Τι είναι ο κανόνας των 11 βαθμών;

Ο κανόνας αναφέρει ότι η θερμοκρασία που επιλέγουμε στο κλιματιστικό δεν θα πρέπει να είναι περισσότερο από 11 βαθμούς Κελσίου [20 Φαρενάιτ], χαμηλότερη από την εξωτερική θερμοκρασία.

Για παράδειγμα:

Αν έξω η θερμοκρασία είναι 35°C, το κλιματιστικό δεν θα πρέπει να ρυθμίζεται κάτω από τους 24°C.

Αν η εξωτερική θερμοκρασία φτάνει τους 38°C, η ιδανική ρύθμιση είναι περίπου στους 27°C.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι όταν επιχειρούμε να ψύξουμε υπερβολικά τον χώρο, το κλιματιστικό ενδέχεται να λειτουργεί αδιάκοπα χωρίς να μπορεί να επιτύχει την επιθυμητή θερμοκρασία.

Γιατί είναι σημαντικό να τηρείται

Η συνεχής λειτουργία της μονάδας μπορεί να έχει σημαντικές οικονομικές και τεχνικές συνέπειες.

Αυξημένη κατανάλωση ρεύματος

Τα περισσότερα στοιχεία για την κατανάλωση ενέργειας βασίζονται στην υπόθεση ότι το κλιματιστικό λειτουργεί περίπου οκτώ ώρες ημερησίως. Εάν, όμως, αναγκάζεται να δουλεύει όλο το 24ωρο προσπαθώντας να φτάσει μια μη ρεαλιστική θερμοκρασία, το κόστος χρήσης μπορεί να αυξηθεί κατακόρυφα.

Μικρότερη διάρκεια ζωής της συσκευής

Ένα κεντρικό σύστημα κλιματισμού έχει συνήθως διάρκεια ζωής 15 έως 20 χρόνια, ενώ οι επιτοίχιες ή φορητές μονάδες μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά για 8 έως 10 χρόνια.

Η υπερφόρτωση του συστήματος, ωστόσο, μπορεί να προκαλέσει πρόωρες βλάβες, αυξάνοντας τα έξοδα συντήρησης ή ακόμη και την ανάγκη αντικατάστασης της συσκευής.

Πώς να διατηρήσετε το σπίτι δροσερό χωρίς υπερβολική χρήση του κλιματιστικού

Οι ειδικοί προτείνουν ορισμένες απλές πρακτικές που μπορούν να ενισχύσουν την αίσθηση δροσιάς μέσα στο σπίτι:

Χρησιμοποιήστε ανεμιστήρες:Οι ανεμιστήρες δεν μειώνουν τη θερμοκρασία του χώρου, αλλά βελτιώνουν την κυκλοφορία του αέρα και δημιουργούν αίσθηση δροσιάς. Ανεμιστήρες οροφής, επιτραπέζιοι ή πύργου μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά με το κλιματιστικό.

Κρατήστε κλειστές τις κουρτίνες:Η ηλιακή ακτινοβολία που εισέρχεται από τα παράθυρα αυξάνει αισθητά τη θερμοκρασία των δωματίων. Οι κουρτίνες συσκότισης ή οι ανοιχτόχρωμες κουρτίνες μπορούν να περιορίσουν τη θερμική επιβάρυνση.

Περιορίστε τις εσωτερικές πηγές θερμότητας: Ηλεκτρονικές συσκευές, όπως τηλεοράσεις, υπολογιστές, ακόμη και οι λαμπτήρες, εκπέμπουν θερμότητα. Η απενεργοποίηση όσων δεν χρησιμοποιούνται συμβάλλει στη διατήρηση χαμηλότερης θερμοκρασίας.

Πηγή: iefimerida.gr