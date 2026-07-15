Άμμος παντού; Τα εύκολα κόλπα για να φύγει από τα πόδια πριν μπείτε στο αυτοκίνητο

Η άμμος που κολλά στα βρεγμένα πόδια αποτελεί ένα από τα πιο ενοχλητικά «αναμνηστικά» μιας ημέρας στη θάλασσα. Συνήθως καταλήγει μέσα στις σαγιονάρες, στα καθίσματα του αυτοκινήτου και, τελικά, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.

Υπάρχουν, ωστόσο, εύκολοι τρόποι για να την απομακρύνετε πριν εγκαταλείψετε την παραλία.