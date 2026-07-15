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Άμμος παντού; Τα εύκολα κόλπα για να φύγει από τα πόδια πριν μπείτε στο αυτοκίνητο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η επιστροφή από την παραλία δεν χρειάζεται να συνοδεύεται από άμμο στα παπούτσια, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι. Με μερικά απλά αντικείμενα και λίγη σωστή προετοιμασία, τα πόδια μπορούν να καθαρίσουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Η άμμος που κολλά στα βρεγμένα πόδια αποτελεί ένα από τα πιο ενοχλητικά «αναμνηστικά» μιας ημέρας στη θάλασσα. Συνήθως καταλήγει μέσα στις σαγιονάρες, στα καθίσματα του αυτοκινήτου και, τελικά, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.

Υπάρχουν, ωστόσο, εύκολοι τρόποι για να την απομακρύνετε πριν εγκαταλείψετε την παραλία.

  • Το πιο γνωστό κόλπο είναι η χρήση παιδικής πούδρας ή ταλκ. Μόλις τα πόδια στεγνώσουν ελαφρώς, ρίξτε μικρή ποσότητα πάνω στα σημεία όπου έχει κολλήσει άμμος και τρίψτε απαλά. Η πούδρα απορροφά την υγρασία, με αποτέλεσμα οι κόκκοι της άμμου να απομακρύνονται πολύ ευκολότερα.
  • Αν δεν έχετε πούδρα, αφήστε τα πόδια να στεγνώσουν καλά στον ήλιο και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε μια στεγνή πετσέτα ή ένα μικρό βουρτσάκι με μαλακές τρίχες. Η άμμος απομακρύνεται δυσκολότερα όταν το δέρμα παραμένει βρεγμένο, γι’ αυτό η υπομονή μερικών λεπτών κάνει τη διαφορά.
  • Χρήσιμο είναι επίσης να υπάρχει στο αυτοκίνητο ένα μεγάλο μπουκάλι νερό για ξέπλυμα, μαζί με μια δεύτερη στεγνή πετσέτα. Μετά το νερό, όμως, τα πόδια πρέπει να σκουπιστούν προσεκτικά, διαφορετικά η άμμος θα κολλήσει ξανά.
  • Ένα μικρό πλαστικό πατάκι ή μια χαμηλή λεκάνη δίπλα στο αυτοκίνητο βοηθά ώστε ο καθαρισμός να γίνεται χωρίς να πατάτε ξανά στην άμμο. Παράλληλα, οι διχτυωτές τσάντες παραλίας επιτρέπουν στους κόκκους να πέφτουν αντί να μεταφέρονται μαζί με πετσέτες, παιχνίδια και μαγιό.
  • Με λίγη πούδρα, μια στεγνή πετσέτα και ένα μπουκάλι νερό, η άμμος μπορεί να μείνει εκεί όπου πραγματικά ανήκει: στην παραλία.

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