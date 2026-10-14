Τζ. Κ. Ρόουλινγκ: Από τη μαγεία του «Χάρι Πότερ» στη δίνη των αντιπαραθέσεων – Το BBC φωτίζει τη ζωή της

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, το ντοκιμαντέρ «καταγράφει τη θεαματική άνοδο, την πολιτισμική επιρροή και την αμφιλεγόμενη κληρονομιά της Ρόουλινγκ, χρησιμοποιώντας τη ζωή της ως πρίσμα για να εξερευνήσει τρεις δεκαετίες βαθιών κοινωνικών, πολιτικών και τεχνολογικών αλλαγών».

Το πρώτο επεισόδιο θα ανατρέξει στα παιδικά χρόνια της Ρόουλινγκ, στην επιτυχία της με τον «Χάρι Πότερ» και στην πρωτοφανή επίδραση της σειράς βιβλίων. Το δεύτερο θα εστιάσει στις πολιτικές απόψεις της στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των «κλιμακούμενων πολιτισμικών πολέμων».

«Αντικείμενο θαυμασμού για τους υποστηρικτές της ως ατρόμητη υπερασπίστρια των δικαιωμάτων των γυναικών και στόχος επικρίσεων από όσους τη θεωρούν εχθρό της ισότητας των τρανς ατόμων, η ίδια βρίσκεται πλέον σε ρήξη με ορισμένους από τους ηθοποιούς και τους θαυμαστές που κάποτε στήριζαν ένθερμα το έργο της», αναφέρεται στην περιγραφή.

Η σειρά βιβλίων «Χάρι Πότερ» κυκλοφόρησε μεταξύ 1997 και 2007 και αποτέλεσε τη βάση για ένα franchise δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σε αυτό περιλαμβάνονται οκτώ κινηματογραφικές μεταφορές με πρωταγωνιστές τους Ντάνιελ Ράντκλιφ, Έμα Γουάτσον και Ρούπερτ Γκριντ, καθώς και επερχόμενη σειρά του HBO.

«Τριάντα χρόνια μετά την έκδοση του πρώτου βιβλίου "Χάρι Πότερ", δεν θα μπορούσε να υπάρξει καταλληλότερη στιγμή για το BBC ώστε να εξερευνήσει την πορεία μιας από τις κορυφαίες μορφές της βρετανικής λογοτεχνίας. Καμία ιστορική αναδρομή στον πολιτισμό της Βρετανίας του 21ου αιώνα δεν θα ήταν πλήρης χωρίς την ιστορία του νεαρού μάγου που δημιούργησε η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, το εκδοτικό και κινηματογραφικό φαινόμενο που η ίδια γέννησε, αλλά και τη διχαστική δημόσια προσωπικότητα στην οποία έχει εξελιχθεί», δήλωσε ο Σάιμον Γιανγκ, επικεφαλής προγραμματισμού του τμήματος BBC History.

Πηγή: ΚΥΠΕ