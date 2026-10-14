Δολοφονία Tupac: 40 χρόνια φυλάκισης στον «Keffe D» – Οι ομολογίες που τον πρόδωσαν

Ο Ντέιβις, πρώην ηγετικό στέλεχος της συμμορίας South Side Compton Crips, είχε κριθεί ένοχος τον περασμένο Σεπτέμβριο για ανθρωποκτονία με τη χρήση φονικού όπλου. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, παρότι δεν ήταν εκείνος που πυροβόλησε τον ράπερ, διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό της επίθεσης και προμήθευσε το όπλο που χρησιμοποιήθηκε.

Ο Tupac δέχθηκε πυροβολισμούς στις 7 Σεπτεμβρίου 1996, ενώ επέβαινε σε αυτοκίνητο στο Λας Βέγκας, και υπέκυψε στα τραύματά του έξι ημέρες αργότερα, σε ηλικία μόλις 25 ετών.

«Ο κόσμος δεν ξέχασε ποτέ τον Tupac»

Κατά την ακροαματική διαδικασία της Τρίτης, τα μέλη της οικογένειας του ράπερ ζήτησαν την επιβολή της αυστηρότερης προβλεπόμενης ποινής, περιγράφοντας τις συνέπειες που είχε στη ζωή τους η δολοφονία του.

Η αδελφή του, Σεκίγουα Σακούρ, μίλησε για το βαθύ τραύμα που άφησε η απώλειά του, επισημαίνοντας ότι ο αδελφός της είχε μεγάλα σχέδια για το μέλλον και επιθυμούσε να συμβάλει στη βελτίωση των συνθηκών ζωής στην κοινότητά του.

Απευθυνόμενη στον κατηγορούμενο, ζήτησε να του επιβληθεί η μέγιστη ποινή, ώστε να περάσει τα επόμενα χρόνια αναλογιζόμενος τις συνέπειες των πράξεών του, όχι μόνο για την οικογένεια αλλά και για εκατομμύρια ανθρώπους που επηρεάστηκαν από τον θάνατο του μουσικού.

Ανάλογο αίτημα διατύπωσε και ο αδελφός του Tupac, Μορίς Σακούρ.

Ο εισαγγελέας Μαρκ ΝτιΤζιάκομο υποστήριξε ότι ο Ντέιβις είχε εκμεταλλευτεί επί χρόνια τη δημοσιότητα της υπόθεσης, μιλώντας επανειλημμένα για τη συμμετοχή του στη δολοφονία. Τόνισε, παράλληλα, ότι το έγκλημα είχε προκαλέσει τεράστιο αντίκτυπο διεθνώς.

Πριν από την ανακοίνωση της ποινής, η δικαστής Κάρλι Κίρνι έδωσε στον καταδικασθέντα τη δυνατότητα να απευθυνθεί στο δικαστήριο. Εκείνος περιορίστηκε να δηλώσει ότι σκοπεύει να ασκήσει έφεση.

Η δικαστής, αιτιολογώντας την απόφασή της, υπογράμμισε ότι κανείς δεν μπορεί να αφαιρεί τη ζωή ενός ανθρώπου και το μέλλον του, θεωρώντας ότι στη συνέχεια μπορεί να συνεχίσει ανεπηρέαστος τη δική του ζωή.

«Ο κόσμος δεν ξέχασε ποτέ τον Tupac Shakur, ούτε τον θάνατό του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις που αποτέλεσαν στοιχείο εναντίον του

Σημαντικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης διαδραμάτισαν οι επανειλημμένες αναφορές του ίδιου του Ντέιβις στη δολοφονία.

Ο πρώην αρχηγός συμμορίας είχε υποστηρίξει δημόσια ότι βρισκόταν μέσα στο λευκό Cadillac από το οποίο προήλθαν οι πυροβολισμοί εναντίον του Tupac.

Ήδη από το 2008, κατά τη διάρκεια εμπιστευτικής συνέντευξης με αστυνομικούς που ερευνούσαν τη δολοφονία του επίσης γνωστού ράπερ Notorious B.I.G., ο Ντέιβις είχε δώσει πληροφορίες για όσα συνέβησαν στο Λας Βέγκας το 1996.

Η κατάθεσή του είχε ληφθεί στο πλαίσιο συμφωνίας που του παρείχε συγκεκριμένη προστασία από ποινική δίωξη.

Ωστόσο, τα επόμενα χρόνια ο ίδιος επέλεξε να μιλήσει δημόσια για την υπόθεση. Το 2019 κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία του, Compton Street Legend, στην οποία περιέγραψε γεγονότα γύρω από τη δολοφονία, παραδεχόμενος μεταξύ άλλων ότι είχε προμηθεύσει το όπλο της επίθεσης.

Οι αναφορές αυτές, σε συνδυασμό με τηλεοπτικές συνεντεύξεις και άλλες δημόσιες τοποθετήσεις του, αποτέλεσαν καθοριστικά στοιχεία για την εισαγγελία.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, οι δημόσιες δηλώσεις του είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει την προστασία που του παρείχε η προηγούμενη συμφωνία με τις Αρχές. Έτσι, επετράπη η χρήση και της αστυνομικής συνέντευξης του 2008 ως αποδεικτικού υλικού.

Η υπεράσπιση επιχείρησε να αμφισβητήσει την αξιοπιστία των ισχυρισμών του, υποστηρίζοντας ότι ο Ντέιβις είχε επινοήσει ή διογκώσει τις ιστορίες για να προωθήσει το βιβλίο του και να εξασφαλίσει δημοσιότητα και οικονομικά οφέλη.

Οι ένορκοι, ωστόσο, υιοθέτησαν την επιχειρηματολογία της εισαγγελίας, η οποία υποστήριξε ότι οι επανειλημμένες παραδοχές του αποδείκνυαν τη συμμετοχή του στον σχεδιασμό της δολοφονίας.

Ο ρόλος του ανιψιού του στην επίθεση

Κατά την εκδοχή των εισαγγελικών Αρχών, ο Ντέιβις είχε οργανώσει την επίθεση και είχε παραδώσει το όπλο στον ανιψιό του, Ορλάντο Άντερσον, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε εναντίον του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε ο Tupac.

Ο Άντερσον είχε αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή στη δολοφονία. Σκοτώθηκε το 1998, κατά τη διάρκεια διαφορετικού επεισοδίου με πυροβολισμούς, χωρίς να έχει αντιμετωπίσει δικαστικά τις κατηγορίες για την υπόθεση.

Η επίθεση του 1996 είχε συνδεθεί με τις αντιπαραθέσεις μεταξύ αντίπαλων συμμοριών και με το τεταμένο κλίμα που επικρατούσε τότε σε τμήματα της αμερικανικής μουσικής σκηνής.

Για σχεδόν τρεις δεκαετίες, η απουσία καταδίκης και οι αντικρουόμενες πληροφορίες για τους εμπλεκομένους συντηρούσαν το ενδιαφέρον γύρω από την υπόθεση.

Ένα έγκλημα που σημάδεψε τη hip-hop

Ο Tupac Shakur θεωρείται μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία της rap. Παρά το γεγονός ότι σκοτώθηκε σε ηλικία μόλις 25 ετών, είχε ήδη καταφέρει να αποκτήσει παγκόσμια αναγνώριση, με πωλήσεις που ξεπέρασαν τα 75 εκατομμύρια αντίτυπα δίσκων.

Τα τραγούδια του συνδύαζαν την προσωπική του εμπειρία με αναφορές στη φτώχεια, τις κοινωνικές ανισότητες, τη βία και τον ρατσισμό, επηρεάζοντας σημαντικά τις επόμενες γενιές καλλιτεχνών.

Η δολοφονία του στο Λας Βέγκας συγκλόνισε τους θαυμαστές του, ενώ η δολοφονία του Notorious B.I.G. τον Μάρτιο του 1997, λίγους μήνες αργότερα, ενίσχυσε τις συζητήσεις για τις βίαιες αντιπαραθέσεις που χαρακτήριζαν εκείνη την περίοδο τη hip-hop σκηνή.

Η καταδίκη του Ντέιβις αποτελεί σημαντική δικαστική εξέλιξη σε μια υπόθεση που παρέμεινε ανοιχτή επί σχεδόν 30 χρόνια. Ωστόσο, η πρόθεσή του να ασκήσει έφεση σημαίνει ότι η δικαστική διαδικασία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί οριστικά.

Με πληροφορίες από Ert.gr, BBC