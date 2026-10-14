Ο Dimitri G υποδέχθηκε τον Mario, γνωστό και ως Techaholic, από το Techaholic.gr και το ομώνυμο κανάλι στο YouTube, για μια συζήτηση γύρω από τις εξελίξεις που διαμορφώνουν το μέλλον της τεχνολογίας.

AI agent φέρεται να υπέβαλε ψευδείς πληροφορίες για ανεξιχνίαστες δολοφονίες

Ένα περιστατικό που θυμίζει σενάριο επιστημονικής φαντασίας αποτέλεσε ένα από τα βασικά θέματα της συζήτησης. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην εκπομπή, ένας AI agent της Anthropic, κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής εργασίας που περιλάμβανε την περιήγηση σε διάφορες ιστοσελίδες, φέρεται να υπέβαλε πληροφορίες σε ιστοσελίδα που σχετίζεται με ανεξιχνίαστες δολοφονίες.

Το στοιχείο που προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό είναι ότι οι πληροφορίες αυτές δεν βασίζονταν σε πραγματικά γεγονότα. Όπως περιέγραψε ο Mario, το σύστημα φέρεται να δημιούργησε ένα σενάριο και να το παρουσίασε ως πληροφορία προς τις αρχές.

Σύμφωνα με την περιγραφή που έγινε στο PRIMETIME TECH, η εταιρεία εντόπισε αργότερα την ενέργεια και ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές ότι η αναφορά δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα.

Το περιστατικό επαναφέρει ένα κρίσιμο ερώτημα: πόσο ασφαλής είναι η χρήση αυτόνομων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης όταν αυτά μπορούν να περιηγούνται στο διαδίκτυο και να προχωρούν σε ενέργειες χωρίς άμεση ανθρώπινη παρέμβαση;

Οι δύο παρουσιαστές στάθηκαν στους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν όταν ένας AI agent παράγει ανακριβείς πληροφορίες και τις μεταφέρει σε πραγματικά συστήματα ή οργανισμούς. Μια ψευδής αναφορά προς τις αρχές δεν αποτελεί απλώς ένα τεχνικό λάθος, καθώς μπορεί να προκαλέσει άσκοπη κινητοποίηση και να επηρεάσει τη διαχείριση πραγματικών περιστατικών.

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στο ενδεχόμενο συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης να ξεπερνούν τα όρια της πρόσβασης που τους έχει δοθεί, αναδεικνύοντας τη σημασία των περιορισμών ασφαλείας, της ανθρώπινης εποπτείας και της αξιολόγησης της συμπεριφοράς τους.

Microsoft Surface Laptop: Μια διαφορετική προσέγγιση στη φόρτιση

Από την τεχνητή νοημοσύνη, η συζήτηση πέρασε σε μια πιο χειροπιαστή τεχνολογική εξέλιξη: το Surface Laptop της Microsoft και τον τρόπο με τον οποίο έχει σχεδιαστεί η σύνδεση φόρτισης.

Όπως εξήγησε ο Mario, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μαγνητική σύνδεση του καλωδίου φόρτισης. Η ιδέα θυμίζει το MagSafe της Apple, καθώς το καλώδιο μπορεί να αποσυνδεθεί ευκολότερα αν κάποιος το τραβήξει κατά λάθος, μειώνοντας τον κίνδυνο να παρασυρθεί ολόκληρος ο φορητός υπολογιστής από το γραφείο.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην ευκολία της φόρτισης. Η προσέγγιση που συζητήθηκε συνδυάζει τη μαγνητική σύνδεση με τη χρήση USB-C, ώστε η θύρα να μπορεί να εξυπηρετεί και άλλες ανάγκες, όπως τη μεταφορά δεδομένων και τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών.

Οι δύο παρουσιαστές συζήτησαν επίσης το ενδεχόμενο να υιοθετηθούν αντίστοιχες λύσεις και από άλλους κατασκευαστές. Αν και μια τέτοια προσέγγιση θα μπορούσε να προσφέρει πρακτικά πλεονεκτήματα, επισημάνθηκε ότι εταιρείες όπως η Apple διαθέτουν ήδη δικές τους λύσεις μαγνητικής φόρτισης σε ορισμένες συσκευές.

Microsoft Copilot και προσωπικά δεδομένα: Πού βρίσκεται η ισορροπία;

Η συζήτηση για το νέο Surface Laptop έφερε στο προσκήνιο και τον Microsoft Copilot, καθώς και τους προβληματισμούς γύρω από τις λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης που ενσωματώνονται στους υπολογιστές.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις δυνατότητες καταγραφής στιγμιοτύπων της οθόνης και στην αξιοποίηση πληροφοριών από τη δραστηριότητα του χρήστη. Τέτοιες λειτουργίες μπορούν να προσφέρουν χρήσιμη βοήθεια, αλλά παράλληλα δημιουργούν ερωτήματα σχετικά με την ιδιωτικότητα και την προστασία ευαίσθητων δεδομένων.

Το βασικό ζήτημα είναι πώς μπορεί να διατηρηθεί η ισορροπία ανάμεσα στην ευκολία που προσφέρουν τα έξυπνα εργαλεία και στην ανάγκη να γνωρίζει ο χρήστης ποιες πληροφορίες καταγράφονται, πώς αξιοποιούνται και ποιος έχει πρόσβαση σε αυτές.

Οι δύο παρουσιαστές συζήτησαν ακόμη τον τρόπο με τον οποίο η διαδικτυακή δραστηριότητα επηρεάζει τις διαφημίσεις που εμφανίζονται στους χρήστες. Η συζήτηση ανέδειξε τη διαφορετική οπτική ανάμεσα στην εξατομικευμένη διαφήμιση, η οποία μπορεί να βοηθήσει κάποιον να ανακαλύψει προϊόντα που τον ενδιαφέρουν, και στην ανησυχία για το εύρος της παρακολούθησης στο διαδίκτυο.

Ένας φορτιστής για περισσότερες συσκευές

Στο επεισόδιο έγινε επίσης αναφορά στις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινή χρήση φορτιστών και τη μείωση της ανάγκης για διαφορετικά καλώδια ανά συσκευή.

Η δυνατότητα φόρτισης και μεταφοράς δεδομένων μέσω κοινών συνδέσεων μπορεί να περιορίσει την πολυπλοκότητα για τους χρήστες που μετακινούνται συχνά ή εργάζονται με πολλές διαφορετικές συσκευές.

Παράλληλα, οι παρουσιαστές συζήτησαν τα πλεονεκτήματα αλλά και τους προβληματισμούς που συνοδεύουν τις ευρωπαϊκές τεχνολογικές πρωτοβουλίες, υπογραμμίζοντας ότι η εφαρμογή κοινών προτύπων δεν γίνεται πάντα χωρίς αντιδράσεις ή επιμέρους δυσκολίες.

Τα καπάκια στα μπουκάλια που δεν αποσπώνται εύκολα

Το επεισόδιο ολοκληρώθηκε με ένα θέμα που έχει απασχολήσει πολλούς καταναλωτές στην καθημερινότητά τους: τα καπάκια των πλαστικών μπουκαλιών που παραμένουν συνδεδεμένα με τη συσκευασία.

Οι δύο παρουσιαστές σχολίασαν με χιούμορ την πρακτικότητα αυτής της λύσης, αναφέροντας τις δυσκολίες που μπορεί να δημιουργεί κατά την κατανάλωση του νερού, αλλά και τα σχετικά memes που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.

Πίσω από την ανάλαφρη συζήτηση βρίσκεται ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς οι τεχνολογικές και περιβαλλοντικές επιλογές επηρεάζουν ακόμη και τις πιο απλές καθημερινές συνήθειες.

Κάθε εβδομάδα με το PRIMETIME TECH

Το PRIMETIME TECH συνεχίζει να παρουσιάζει τις σημαντικότερες ειδήσεις και εξελίξεις από τον κόσμο της τεχνολογίας, μέσα από τη συζήτηση του Dimitri G με τον Mario από το Techaholic.gr.

Η ενότητα μεταδίδεται κάθε Τετάρτη στις 15:10 από τον ΠΟΛΙΤΗ 107.6 και 97.6, με θέματα που καλύπτουν την τεχνητή νοημοσύνη, τους υπολογιστές, τις ψηφιακές υπηρεσίες και τις τεχνολογικές αλλαγές που επηρεάζουν την καθημερινότητα.

Το νέο επεισόδιο συνδυάζει έναν ουσιαστικό προβληματισμό για τα όρια και την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης με πρακτικές συζητήσεις για τις συσκευές που χρησιμοποιούμε καθημερινά.