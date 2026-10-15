Καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, είναι η κατάλληλη περίοδος για να προετοιμάσουμε το σπίτι μας πριν από την πτώση της θερμοκρασίας και τις πρώτες έντονες βροχοπτώσεις. Μάλιστα, δεν χρειάζονται απαραίτητα μεγάλες δαπάνες, αφού αρκετές μικρές παρεμβάσεις μπορούν να κάνουν αισθητή διαφορά στην άνεση και στην κατανάλωση ενέργειας.
Χειμώνας προ των πυλών: Πώς να προετοιμάσετε το σπίτι σας χωρίς μεγάλα έξοδα
Μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα και μερικοί απλοί έλεγχοι μπορούν να κρατήσουν το σπίτι ζεστό, να περιορίσουν την υγρασία και να μειώσουν τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος.
Πρώτο βήμα είναι ο έλεγχος των παραθύρων και των εξωτερικών πορτών. Από μικρά ανοίγματα μπορεί να εισέρχεται κρύος αέρας, αυξάνοντας τις ανάγκες θέρμανσης. Η τοποθέτηση αυτοκόλλητων μονωτικών ταινιών και η χρήση χοντρών κουρτινών μπορούν να περιορίσουν τις απώλειες θερμότητας.
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται και τα κλιματιστικά, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως στην Κύπρο για θέρμανση. Ο καθαρισμός των φίλτρων και η τακτική συντήρηση συμβάλλουν στην αποδοτικότερη λειτουργία τους. Η ρύθμιση της θερμοκρασίας γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου αποτελεί μια πρακτική επιλογή για πολλούς χώρους.
Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας είναι η υγρασία. Ο καθημερινός αερισμός για λίγα λεπτά, ακόμη και τις κρύες ημέρες, βοηθά στην ανανέωση του αέρα και στον περιορισμό της συμπύκνωσης υδρατμών. Καλό είναι επίσης να αποφεύγεται το στέγνωμα ρούχων μέσα σε κλειστά δωμάτια χωρίς επαρκή αερισμό.
Πριν από τις έντονες βροχές, χρειάζεται έλεγχος στις υδρορροές, στα μπαλκόνια και στην οροφή για τυχόν φραξίματα ή σημάδια εισροής νερού.
Τέλος, οι ηλεκτρικές θερμάστρες πρέπει να τοποθετούνται μακριά από κουρτίνες και εύφλεκτα υλικά, χωρίς να συνδέονται σε πολύπριζα. Με λίγη έγκαιρη φροντίδα, το σπίτι μπορεί να γίνει πιο ζεστό, ασφαλές και οικονομικό κατά τους χειμερινούς μήνες.
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