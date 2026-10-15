Το κουμπί στο αυτοκίνητο που πολλοί χρησιμοποιούν λάθος και θολώνουν τα τζάμια

Πρόκειται για το κουμπί ανακύκλωσης αέρα, το οποίο απεικονίζει συνήθως ένα αυτοκίνητο με ένα κυκλικό βέλος στο εσωτερικό του.

Τι κάνει στην πραγματικότητα;

Όταν ενεργοποιείται, περιορίζει την εισαγωγή εξωτερικού αέρα και επιτρέπει στο σύστημα κλιματισμού να χρησιμοποιεί κυρίως τον αέρα που βρίσκεται ήδη στην καμπίνα.

Η λειτουργία αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη το καλοκαίρι, καθώς βοηθά το κλιματιστικό να ψύχει γρηγορότερα το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί προσωρινά όταν το όχημα περνά από περιοχή με έντονες οσμές ή καυσαέρια.

Το λάθος που κάνουν πολλοί οδηγοί τον χειμώνα

Όταν η ανακύκλωση παραμένει ενεργοποιημένη για μεγάλο χρονικό διάστημα, η υγρασία από την αναπνοή των επιβατών μπορεί να συσσωρευτεί στην καμπίνα, με αποτέλεσμα να θολώνουν ευκολότερα τα τζάμια.

Για να ξεθολώσει γρήγορα το παρμπρίζ, συνιστάται να απενεργοποιείται η ανακύκλωση, να επιλέγεται η εισαγωγή εξωτερικού αέρα και να ενεργοποιείται η λειτουργία αποθάμβωσης. Η χρήση του κλιματισμού βοηθά επίσης στην απομάκρυνση της υγρασίας.

Το συγκεκριμένο κόλπο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο τους χειμερινούς μήνες στην Κύπρο, όταν οι βροχές και οι μεταβολές της θερμοκρασίας προκαλούν συχνά θάμπωμα στα τζάμια.

Μια απλή αλλαγή στις ρυθμίσεις του εξαερισμού μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ορατότητα και την ασφάλεια κατά την οδήγηση.