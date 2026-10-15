Γεωργία Σολωμού: «Τα παιδιά έχουν ανάγκη από γονείς που είναι πραγματικά παρόντες»

Μιλώντας στον Dimitri G και στην εκπομπή PRIMETIME του ΠΟΛΙΤΗ 107.6 και 97.6, η κα Σολωμού εξήγησε ότι το βιβλίο αποτελεί ένα πρακτικό εργαλείο για γονείς και εκπαιδευτικούς, με δραστηριότητες και ιδέες που μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο στο σχολικό περιβάλλον όσο και στο σπίτι.

Όπως ανέφερε, η ανάγκη για τη δημιουργία του προέκυψε από την επιθυμία να ενισχυθεί η σύνδεση των παιδιών με τους σημαντικούς ενήλικες της ζωής τους, σε μια εποχή κατά την οποία η τεχνολογία συνδέει τους ανθρώπους ψηφιακά, αλλά συχνά περιορίζει την ουσιαστική ανθρώπινη επαφή.

«Τα παιδιά ανθίζουν όταν οι σημαντικοί ενήλικες στη ζωή τους είναι παρόντες και μιλούν την ίδια γλώσσα», ήταν το μήνυμα που ανέδειξε η συγγραφέας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης και της ενδυνάμωσης των παιδιών.

Πώς γεννήθηκε η δράση «Απλώνω Ευτυχία»

Η ιδέα για τη δράση «Απλώνω Ευτυχία» γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν τα σχολεία λειτουργούσαν μέσω τηλεδιασκέψεων και τα παιδιά παρέμεναν περιορισμένα στο σπίτι.

Η κα Σολωμού έθεσε τότε στους μαθητές της ένα ερώτημα: μπορεί ένας άνθρωπος να είναι ευτυχισμένος ακόμη κι όταν βρίσκεται κλεισμένος στο σπίτι του;

Οι απαντήσεις των παιδιών την εντυπωσίασαν. Της υπενθύμισαν ότι η ευτυχία μπορεί να βρίσκεται σε απλά, καθημερινά πράγματα και ότι αυτό το μήνυμα άξιζε να φτάσει σε ολόκληρη την κοινωνία.

Έτσι γεννήθηκε η ιδέα να αποτυπώσουν τα παιδιά πάνω σε μπλουζάκια όσα τα κάνουν ευτυχισμένα και στη συνέχεια να τα απλώσουν σε δημόσιους χώρους, δημιουργώντας μια συμβολική «μπουγάδα ευτυχίας».

Η δράση, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στην έκφραση θετικών συναισθημάτων. Συνδέθηκε με τον εθελοντισμό και την προσφορά προς παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο.

Οι μαθητές κινητοποιήθηκαν, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και συγκεντρώνοντας εισφορές μέσα από διάφορες δραστηριότητες. Όπως περιέγραψε η συγγραφέας, παιδιά και οικογένειες συμμετείχαν με πολλούς τρόπους, από μικρές εργασίες στο σπίτι μέχρι θεατρικές παραστάσεις και δράσεις στις γειτονιές.

Σταδιακά, η πρωτοβουλία επεκτάθηκε σε ολόκληρη την Κύπρο, με τη συμμετοχή σχολείων και οικογενειών, ενώ στη συνέχεια ταξίδεψε και εκτός Κύπρου.

Για την ίδια, ένα από τα σημαντικότερα μαθήματα αυτής της εμπειρίας ήταν όσα μπορούν να πετύχουν τα παιδιά, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί όταν συνεργάζονται. Θυμάται, μάλιστα, τις στιγμές κατά τις οποίες γονείς και εκπαιδευτικοί εργάζονταν μαζί, χωρίς διαχωρισμούς, συμμετέχοντας ενεργά στις δράσεις δίπλα στα παιδιά.

Αυτή η συνεργασία αποτέλεσε και μία από τις βασικές αφορμές για τη δημιουργία του βιβλίου, με στόχο να προσφέρει ευκαιρίες επικοινωνίας και κοινής δράσης ανάμεσα στην οικογένεια και το σχολείο.

Η ευτυχία δεν σημαίνει ότι είμαστε πάντα χαρούμενοι

Ένα από τα σημαντικότερα μηνύματα της συζήτησης αφορούσε τον τρόπο με τον οποίο οι ενήλικες μιλούν στα παιδιά για την ευτυχία.

Όπως εξήγησε η συγγραφέας, η ευτυχία δεν είναι μια μόνιμη συναισθηματική κατάσταση. Η ζωή περιλαμβάνει δυσκολίες, απογοητεύσεις και στιγμές κατά τις οποίες δεν αισθανόμαστε καλά. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό τα παιδιά να μάθουν ότι όλα τα συναισθήματα έχουν τη θέση τους και ότι δεν χρειάζεται να είναι διαρκώς χαρούμενα.

Η ίδια αναφέρθηκε στην έννοια της ψυχικής ανθεκτικότητας, επισημαίνοντας ότι οι άνθρωποι μπορούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες, να ανακτούν τις δυνάμεις τους και να προχωρούν ξανά μπροστά.

Μέσα από τη δράση «Απλώνω Ευτυχία», τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να συζητούν για όσα τους δίνουν χαρά, αλλά και να έρχονται σε επαφή με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν άλλα παιδιά.

Η αναγνώριση των συναισθημάτων, σύμφωνα με την ίδια, βοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν ότι είναι φυσιολογικό να υπάρχουν καλές και δύσκολες ημέρες. Η ευτυχία αποκτά μεγαλύτερη αξία όταν δεν αντιμετωπίζεται ως μια υποχρεωτική, διαρκής κατάσταση.

Τα όρια στην τεχνολογία και το παράδειγμα των γονιών

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σχέση των παιδιών με τις ηλεκτρονικές συσκευές, αλλά και στην ευθύνη των ενηλίκων να θέτουν όρια και να λειτουργούν ως πρότυπα συμπεριφοράς.

Η συγγραφέας μοιράστηκε ένα χαρακτηριστικό περιστατικό από την τάξη της. Ένα κορίτσι δέκα ετών τής εξέφρασε την ανησυχία του επειδή έβλεπε τους ανθρώπους να περνούν συνεχώς χρόνο μπροστά από ηλεκτρονικές οθόνες.

Η συζήτηση που ακολούθησε οδήγησε στο ζήτημα των ορίων και στον χρόνο που αφιερώνουν τα παιδιά στα ηλεκτρονικά παιχνίδια και στις συσκευές τους.

Υπογράμμισε ότι τα όρια, ακόμη κι αν προκαλούν αντιδράσεις στα παιδιά, μπορούν να τους προσφέρουν ασφάλεια. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν αρκεί οι γονείς να ζητούν από τα παιδιά να περιορίσουν τη χρήση του κινητού, όταν οι ίδιοι είναι διαρκώς απορροφημένοι από μηνύματα, ηλεκτρονικά μηνύματα και άλλες δραστηριότητες στην οθόνη.

Οι ενήλικες, όπως ανέφερε, αποτελούν καθρέφτη για τα παιδιά. Οι πράξεις τους συχνά έχουν μεγαλύτερη επιρροή από τα λόγια τους, γι' αυτό και είναι σημαντικό να εφαρμόζουν οι ίδιοι όσα προσπαθούν να διδάξουν.

Παράλληλα, επισήμανε την ανάγκη να παρατηρούν οι γονείς αλλαγές στη συμπεριφορά των παιδιών τους, ιδιαίτερα όταν διαπιστώνουν ότι χάνουν την ανεμελιά και τη χαρά τους ή εμφανίζουν ασυνήθιστη υποτονικότητα.

Η επαφή με τη φύση, η ουσιαστική επικοινωνία και ο χρόνος που αφιερώνουν οι γονείς αποκλειστικά στα παιδιά τους μπορούν να ενισχύσουν τη σύνδεσή τους και να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον στο οποίο τα παιδιά αισθάνονται ότι ακούγονται και γίνονται αποδεκτά.

«Να είστε οι ενήλικες που θέλετε να γίνει το παιδί σας»

Το κεντρικό μήνυμα της κας Σολωμού προς τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς είναι ότι η διαπαιδαγώγηση δεν περιορίζεται σε όσα λέμε στα παιδιά, αλλά αποτυπώνεται κυρίως στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόμαστε απέναντί τους και στους άλλους ανθρώπους.

Η ίδια προτρέπει τους ενήλικες να αναρωτηθούν αν αποτελούν το παράδειγμα που θα ήθελαν να ακολουθήσουν τα παιδιά τους μεγαλώνοντας. Ο σεβασμός, η αποδοχή, η ενσυναίσθηση και η ουσιαστική παρουσία καλλιεργούνται καθημερινά, μέσα από μικρές πράξεις και σταθερές σχέσεις.

Σημαντικό ρόλο παίζουν και οι αναμνήσεις που δημιουργούνται κατά την παιδική ηλικία. Όπως ανέφερε, αξίζει οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να επενδύουν σε στιγμές που θα αφήσουν στα παιδιά όμορφα συναισθήματα και θα τα συνοδεύουν σε όλη τους τη ζωή.

Το βιβλίο «Απλώνουμε Ευτυχία», από τις Εκδόσεις Διόπτρα, κυκλοφορεί και στην Κύπρο, προσφέροντας ιδέες και δραστηριότητες για όσους θέλουν να ενισχύσουν τη σύνδεση με τα παιδιά και να καλλιεργήσουν μαζί τους μια πιο ουσιαστική σχέση.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι στις 10 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό συνέδριο για γονείς και εκπαιδευτικούς, από τις 10:00 έως τις 12:30, στο οίκημα της ΠΟΕΒ. Στο πλαίσιο της συνάντησης θα παρουσιαστούν δραστηριότητες του βιβλίου και θα συζητηθούν τρόποι υποστήριξης της ανάπτυξης και της συναισθηματικής ευημερίας των παιδιών.