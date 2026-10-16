Γιώργος Βαρδινογιάννης: Από τη γέφυρα ενός τάνκερ στην κορυφή του Παναθηναϊκού - Η ζωή του «Καπετάνιου»

Γεννήθηκε το 1936 στην Επισκοπή Ρεθύμνου, με καταγωγή από την Κρήτη. Μεγάλωσε σε πολυμελή οικογένεια, καθώς ήταν ένα από τα παιδιά του Γιάννη Βαρδινογιάννη και της Χρυσής Θεοδωρουλάκη. Ακολούθησε από νεαρή ηλικία τη ναυτιλία και αποφοίτησε από τη Σχολή Εμποροπλοιάρχων του Σαουθάμπτον στην Αγγλία. Στη συνέχεια εργάστηκε στο Εμπορικό Ναυτικό και έφτασε στον βαθμό του πλοιάρχου. Η σχέση του με τη θάλασσα παρέμεινε βασικό κομμάτι της ταυτότητάς του και το προσωνύμιο «Καπετάνιος» τον ακολούθησε σε όλη του τη ζωή. Διετέλεσε, επίσης, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών για δύο θητείες.

Ένα περιστατικό του 1966 συνέβαλε καθοριστικά στη φήμη του. Ως πλοίαρχος του δεξαμενόπλοιου «Ιωάννα V», βρέθηκε στο επίκεντρο υπόθεσης που συνδέθηκε με το εμπάργκο πετρελαίου στη Ροδεσία, τη σημερινή Ζιμπάμπουε. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το πλοίο επιχείρησε να μεταφέρει πετρέλαιο παρά τους περιορισμούς, ενώ καταδιώχθηκε από το βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό. Η υπόθεση έκανε γνωστό τον νεαρό τότε πλοίαρχο και ενίσχυσε την εικόνα του ανθρώπου που δεν δίσταζε να αναλάβει ρίσκα.

Το 1979 ο Παναθηναϊκός αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα, καθώς περνούσε στην εποχή του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Στις 17 Ιουλίου εκείνης της χρονιάς, η οικογένεια Βαρδινογιάννη απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο της ΠΑΕ και ο Γιώργος Βαρδινογιάννης ανέλαβε την προεδρία. Η διοίκησή του άρχισε με στόχο να επιστρέψει η ομάδα στην κορυφή, μέσα από σημαντικές μεταγραφές και αλλαγές στην οργάνωσή της. Ανάμεσα στις πρώτες κινήσεις ήταν η επιστροφή του Μίμη Δομάζου και η απόκτηση του Χουάν Ραμόν Ρότσα.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο Παναθηναϊκός κατέκτησε έξι πρωταθλήματα, εννέα Κύπελλα Ελλάδας και τρία Σούπερ Καπ. Στην ομάδα αγωνίστηκαν ποδοσφαιριστές όπως ο Δημήτρης Σαραβάκος, ο Βέλιμιρ Ζάετς, ο Στράτος Αποστολάκης, ο Χουάν Ραμόν Ρότσα και ο Κριστόφ Βαζέχα, ενώ στον πάγκο βρέθηκαν προπονητές όπως ο Γιάτσεκ Γκμοχ και ο Ίβιτσα Όσιμ. Σημαντικό έργο της περιόδου ήταν και η δημιουργία του προπονητικού κέντρου στην Παιανία, το οποίο εγκαινιάστηκε το 1981.

Η ευρωπαϊκή πορεία της ομάδας κορυφώθηκε με δύο παρουσίες στα ημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών. Τη σεζόν 1984-1985 ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε από τη Λίβερπουλ, ενώ το 1995-1996 έφτασε ξανά μια ανάσα από τον τελικό, αλλά αποκλείστηκε από τον Άγιαξ. Η νίκη με 1-0 στο Άμστερνταμ, με το γκολ του Κριστόφ Βαζέχα, παραμένει μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές εκείνης της πορείας.

Η παρουσία του, ωστόσο, δεν πέρασε χωρίς αντιπαραθέσεις. Ο Βαρδινογιάννης συγκρούστηκε με οργανωμένους οπαδούς και οι επιλογές του προκαλούσαν συχνά έντονες αντιδράσεις. Το 2000, έπειτα από σχεδόν 21 χρόνια στην προεδρία, ανακοίνωσε την αποχώρησή του. Παρέμεινε, όμως, συνδεδεμένος με τον Παναθηναϊκό και συνέχισε να παρακολουθεί την ομάδα.

Από τη ναυτική του σταδιοδρομία και το επεισοδιακό ταξίδι του 1966 μέχρι τις ευρωπαϊκές βραδιές του Παναθηναϊκού, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης έζησε μια διαδρομή γεμάτη έντονες στιγμές και ισχυρές αντιθέσεις. Για πολλούς, το όνομά του θα παραμείνει άρρηκτα δεμένο με την εποχή που ο Παναθηναϊκός διεκδίκησε την κορυφή στην Ελλάδα και έφτασε δύο φορές στα ημιτελικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.