Ξέχασες τα ρούχα στο πλυντήριο όλη νύχτα; Πότε χρειάζονται ξανά πλύσιμο

Το ερώτημα που προκύπτει είναι απλό: Μπορούμε να τα απλώσουμε όπως είναι ή πρέπει να επαναλάβουμε την πλύση;

Η απάντηση εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως οι ώρες που παρέμειναν στο πλυντήριο, η θερμοκρασία του περιβάλλοντος, η καθαριότητα της συσκευής και η κατάσταση των ίδιων των ρούχων.

Τι συμβαίνει όταν τα ρούχα μένουν στον κάδο

Μετά το τέλος της πλύσης, το εσωτερικό του πλυντηρίου διατηρεί υψηλά επίπεδα υγρασίας. Επειδή ο αέρας δεν κυκλοφορεί επαρκώς και τα ρούχα βρίσκονται συγκεντρωμένα σε περιορισμένο χώρο, το νερό παραμένει παγιδευμένο στις ίνες τους.

Αυτές οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη μικροοργανισμών που ενδέχεται να υπάρχουν ήδη στα υφάσματα ή στα εσωτερικά μέρη της συσκευής.

Άλλωστε, ένα συνηθισμένο πρόγραμμα πλύσης δεν εξουδετερώνει απαραίτητα όλους τους μικροοργανισμούς. Απομακρύνει τους ρύπους και περιορίζει την παρουσία τους, χωρίς όμως να αποστειρώνει πλήρως τα ρούχα.

Όσο μεγαλύτερο είναι το χρονικό διάστημα κατά το οποίο παραμένουν βρεγμένα, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να εμφανίσουν τη χαρακτηριστική δυσάρεστη μυρωδιά της υγρασίας.

Πόσες ώρες μπορούν να παραμείνουν στο πλυντήριο;

Πολλοί θεωρούν ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο, συνήθως οκτώ έως δώδεκα ώρες, μέσα στο οποίο τα ρούχα μπορούν να μείνουν στον κάδο χωρίς πρόβλημα.

Ωστόσο, δεν υπάρχει επιστημονικά τεκμηριωμένο χρονικό όριο που να ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις.

Αν, για παράδειγμα, το πλυντήριο ολοκληρώσει το πρόγραμμά του τα μεσάνυχτα και τα ρούχα αφαιρεθούν στις επτά το πρωί, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να ξαναπλυθούν.

Από την άλλη, όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες, ο κάδος είναι υπερβολικά γεμάτος ή η συσκευή δεν καθαρίζεται τακτικά, μπορεί να εμφανιστούν δυσάρεστες οσμές ακόμη και σε μικρότερο χρονικό διάστημα.

Επομένως, δεν έχει σημασία μόνο πόσες ώρες πέρασαν, αλλά και οι συνθήκες στις οποίες παρέμειναν τα ρούχα.

Πώς θα καταλάβεις αν χρειάζονται δεύτερο πλύσιμο

Το πρώτο που πρέπει να κάνεις όταν ανοίξεις το πλυντήριο είναι να ελέγξεις τη μυρωδιά των ρούχων.

Αν έχουν παραμείνει στον κάδο για λίγες ώρες, δεν παρουσιάζουν κάποια περίεργη οσμή και δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις υγιεινής, στις περισσότερες περιπτώσεις μπορείς να τα απλώσεις κανονικά.

Αντίθετα, εάν μυρίζουν μούχλα, κλεισούρα ή ξινίλα, είναι προτιμότερο να τα ξαναβάλεις για πλύσιμο.

Το απλό άπλωμα στον ήλιο ή η χρήση στεγνωτηρίου δεν εξασφαλίζει ότι θα εξαφανιστούν οι ουσίες που προκαλούν τη δυσάρεστη μυρωδιά.

Βέβαια, ακόμη κι όταν ένα ρούχο μυρίζει ευχάριστα, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι εντελώς απαλλαγμένο από μικροοργανισμούς. Για τα συνηθισμένα ρούχα της καθημερινότητας, όμως, η εμφάνιση δυσάρεστης οσμής αποτελεί μια χρήσιμη ένδειξη ότι χρειάζεται νέα πλύση.

Μήπως ευθύνεται το ίδιο το πλυντήριο;

Δεν οφείλεται πάντοτε στην πολύωρη παραμονή των ρούχων στον κάδο η άσχημη μυρωδιά που ενδέχεται να παρουσιάσουν.

Σε αρκετές περιπτώσεις, η αιτία βρίσκεται στο ίδιο το πλυντήριο, ιδιαίτερα όταν δεν συντηρείται σωστά.

Στα λάστιχα της πόρτας, στη θήκη απορρυπαντικού και σε άλλα σημεία όπου συγκρατείται νερό μπορούν να συγκεντρωθούν υπολείμματα απορρυπαντικών, βρομιά και μικροοργανισμοί.

Επιπλέον, η συνεχής χρήση προγραμμάτων χαμηλής θερμοκρασίας, σε συνδυασμό με υπερβολική ποσότητα μαλακτικού ή απορρυπαντικού, μπορεί να ευνοήσει τη συσσώρευση υπολειμμάτων.

Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί συνιστούν τακτικό καθαρισμό της συσκευής σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, καθώς και επαρκή αερισμό του κάδου και της θήκης απορρυπαντικού μετά την πλύση, όπου αυτό είναι ασφαλές.

Πώς πρέπει να γίνει η δεύτερη πλύση

Αν τα ρούχα έχουν αποκτήσει δυσάρεστη οσμή, η προσθήκη περισσότερου μαλακτικού δεν αποτελεί λύση.

Η καλύτερη επιλογή είναι να επαναλάβεις την πλύση, χρησιμοποιώντας κατάλληλο πρόγραμμα και τη συνιστώμενη ποσότητα απορρυπαντικού.

Δεν χρειάζεται απαραίτητα να επιλέξεις πολύ υψηλή θερμοκρασία. Σημασία έχει να ακολουθήσεις τις οδηγίες που αναγράφονται στις ετικέτες των ρούχων.

Μεγαλύτερη προσοχή χρειάζεται για πετσέτες, εσώρουχα και υφάσματα που απαιτούν αυξημένες συνθήκες υγιεινής, ιδιαίτερα σε νοικοκυριά όπου διαμένουν άτομα με μεγαλύτερη ευαισθησία σε λοιμώξεις.

Πώς να αποφύγεις το πρόβλημα

Η πιο πρακτική λύση είναι να προγραμματίζεις το πλυντήριο ώστε να ολοκληρώνει την πλύση όταν μπορείς να αφαιρέσεις αμέσως τα ρούχα.

Αν η συσκευή διαθέτει λειτουργία καθυστερημένης έναρξης, μπορείς να την αξιοποιήσεις, τηρώντας πάντοτε τις οδηγίες ασφαλούς λειτουργίας.

Εναλλακτικά, εάν γνωρίζεις ότι δεν θα έχεις χρόνο ή διάθεση να απλώσεις, καλύτερα να μεταφέρεις την πλύση για την επόμενη ημέρα.

Το συμπέρασμα είναι ότι τα ρούχα που ξεχάστηκαν ένα βράδυ στο πλυντήριο δεν χρειάζονται υποχρεωτικά δεύτερο πλύσιμο. Αν όμως εμφανίσουν δυσάρεστη οσμή, είναι προτιμότερο να πλυθούν ξανά. Σε κάθε περίπτωση, η παρατεταμένη παραμονή βρεγμένων ρούχων μέσα στον κάδο καλό είναι να αποφεύγεται.