Ο Χάρης στην επίσημη τελετή έναρξης στη Μάλτα!

Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, το Εθνικό Ενυδρείο της Μάλτας φόρεσε τα γιορτινά του και υποδέχθηκε τις αποστολές των 16 χωρών που συμμετέχουν στον φετινό διαγωνισμό.

Ανάμεσά τους και ο Χάρης Γεωργίου, ο εκπρόσωπος της Κύπρου, ο οποίος έζησε από κοντά τη μαγεία της επίσημης τελετής έναρξης, σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενθουσιασμό, χαμόγελα και ένα εντυπωσιακό σόου πυροτεχνημάτων.

Μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς ήταν η προσφορά συμβολικών «διαβατηρίων» στους νεαρούς καλλιτέχνες, με ειδική σφραγίδα που σηματοδοτεί τη συμμετοχή τους στη Junior Eurovision 2026. Ένα όμορφο αναμνηστικό από μια εμπειρία που θα τους μείνει αξέχαστη!

Ο Χάρης είχε επίσης την ευκαιρία να γνωρίσει τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους, να ανταλλάξει χαμόγελα και να φωτογραφηθεί μαζί τους, σε ένα κλίμα φιλίας και χαράς που αποτυπώνει το πραγματικό πνεύμα της Junior Eurovision.

Το ταξίδι της κυπριακής συμμετοχής συνεχίζεται, με τον Χάρη να ζει κάθε στιγμή αυτής της μοναδικής μουσικής εμπειρίας!