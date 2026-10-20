Έπεσε λάδι στην αγαπημένη σας μπλούζα; Το λάθος που κάνει τον λεκέ χειρότερο

Το πρώτο και σημαντικότερο είναι να μην τρίψουμε έντονα το σημείο αμέσως μόλις πέσει το λάδι. Το δυνατό τρίψιμο μπορεί να απλώσει τον λεκέ και να οδηγήσει το λίπος βαθύτερα στις ίνες του υφάσματος, δυσκολεύοντας τον καθαρισμό.

Αντίθετα, η καλύτερη πρώτη κίνηση είναι να απορροφήσουμε προσεκτικά την περίσσεια λαδιού χρησιμοποιώντας λίγο χαρτί κουζίνας ή ένα καθαρό πανί. Η κίνηση πρέπει να γίνεται απαλά, χωρίς να πιέζουμε ή να τρίβουμε το ύφασμα.

Στη συνέχεια, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μικρή ποσότητα υγρού απορρυπαντικού ρούχων, κατάλληλου για το συγκεκριμένο ύφασμα. Απλώνουμε το προϊόν πάνω στον λεκέ, το αφήνουμε να δράσει για λίγα λεπτά, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, και ακολούθως πλένουμε το ρούχο στη θερμοκρασία που επιτρέπει η ετικέτα του.

Σε ορισμένα ανθεκτικά υφάσματα μπορεί να βοηθήσει και μια μικρή ποσότητα υγρού πιάτων, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να διασπά τα λίπη. Ωστόσο, πρέπει προηγουμένως να δοκιμαστεί σε ένα μη εμφανές σημείο, ενώ χρειάζεται καλό ξέβγαλμα πριν το ρούχο τοποθετηθεί στο πλυντήριο.

Το μεγαλύτερο λάθος, πάντως, γίνεται συχνά μετά το πλύσιμο. Πολλοί βάζουν το ρούχο στο στεγνωτήριο χωρίς να ελέγξουν αν ο λεκές έχει εξαφανιστεί. Η υψηλή θερμοκρασία μπορεί να κάνει τα λιπαρά υπολείμματα ακόμη δυσκολότερα στην απομάκρυνση.

Γι' αυτό, πριν στεγνώσουμε ή σιδερώσουμε το ρούχο, πρέπει να ελέγξουμε προσεκτικά το σημείο. Εάν ο λεκές παραμένει, επαναλαμβάνουμε την προεργασία και το πλύσιμο.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται τα ευαίσθητα υφάσματα, όπως το μετάξι και το μαλλί, καθώς και τα ρούχα που απαιτούν στεγνό καθάρισμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι προτιμότερο να απευθυνθούμε σε επαγγελματικό καθαριστήριο.

Το μυστικό, επομένως, δεν βρίσκεται στην ποσότητα του απορρυπαντικού ή στο έντονο τρίψιμο, αλλά στη γρήγορη και σωστή αντιμετώπιση του λεκέ, πριν το λάδι παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα πάνω στο ύφασμα.