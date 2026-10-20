Οι Βρετανοί φοβούνται ότι θα εξαρτώνται από την αμερικανική τεχνητή νοημοσύνη

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, στις 19 Οκτωβρίου 2026, το Συμβούλιο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Βρετανίας προειδοποιεί ότι, χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις, η χώρα κινδυνεύει να μετατραπεί σε έναν μεγάλο πελάτη υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης, χάνοντας τη δυνατότητα να επηρεάζει την ανάπτυξη και τον τρόπο αξιοποίησής της.

Το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο, το οποίο παρέχει επιστημονικές και τεχνολογικές εισηγήσεις στη βρετανική κυβέρνηση, υπογραμμίζει ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα θα καθορίσουν κατά πόσον η χώρα θα μπορέσει να εξασφαλίσει οικονομικά και κοινωνικά οφέλη από την ταχύτατη εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης.

Ανησυχία για την κυριαρχία των αμερικανικών εταιρειών

Η προειδοποίηση διατυπώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία κυβερνήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο προσπαθούν να ενισχύσουν τις τεχνολογικές τους δυνατότητες.

Η ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί τεράστιες επενδύσεις σε υπολογιστικές υποδομές, εξειδικευμένο προσωπικό και δεδομένα, τομείς στους οποίους κυριαρχούν σήμερα κυρίως μεγάλες αμερικανικές εταιρείες.

Οι Βρετανοί επιστημονικοί σύμβουλοι εκτιμούν ότι, εάν η χώρα συνεχίσει να βασίζεται αποκλειστικά σε τεχνολογίες που αναπτύσσονται στο εξωτερικό, θα περιοριστεί σημαντικά η δυνατότητά της να λαμβάνει ανεξάρτητες αποφάσεις για κρίσιμους τομείς της οικονομίας και της δημόσιας διοίκησης.

Σε επιστολή προς τον αρμόδιο υπουργό Τεχνητής Νοημοσύνης, Κανίσκα Ναραγιάν, το Συμβούλιο υπογραμμίζει την ανάγκη δημιουργίας αξιόπιστων συστημάτων που θα προσφέρουν πραγματικά οικονομικά, κοινωνικά και οφέλη ασφάλειας.

Πρόταση για βρετανική τεχνητή νοημοσύνη

Όπως μεταδίδει το Reuters, μεταξύ των εισηγήσεων περιλαμβάνεται ο ορισμός ενός κεντρικού κυβερνητικού υπευθύνου που θα συντονίζει την εθνική στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη.

Παράλληλα, προτείνονται επενδύσεις στην εκπαίδευση εξειδικευμένου προσωπικού, στην ανάπτυξη υπολογιστικών υποδομών και στη βελτίωση της πρόσβασης σε δεδομένα.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στη δοκιμαστική εφαρμογή συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης σε κρίσιμους τομείς, όπως η εθνική ασφάλεια, η υγεία και η εκπαίδευση.

Μία από τις σημαντικότερες προτάσεις αφορά την εξέταση της ανάπτυξης ενός βρετανικού μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο θα λειτουργεί υπό δημόσια διακυβέρνηση και θα μπορεί να αξιοποιείται από πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, νεοφυείς επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες.

Οι επιστήμονες διευκρινίζουν, πάντως, ότι δεν προτείνουν την απομόνωση της Βρετανίας από τις διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις. Αντίθετα, εισηγούνται τη διατήρηση της πρόσβασης στα ισχυρότερα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως, παράλληλα με την ανάπτυξη επιλεγμένων εγχώριων δυνατοτήτων.

Στόχος είναι η χώρα να διατηρήσει μεγαλύτερη τεχνολογική αυτονομία και να μην εξαρτάται αποκλειστικά από τις αποφάσεις και τις εμπορικές προτεραιότητες ξένων εταιρειών.

Η βρετανική κυβέρνηση δεν είχε ανταποκριθεί άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό των συστάσεων.