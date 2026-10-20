Οι Bon Jovi ανακοινώθηκαν ως το πρώτο μεγάλο όνομα του Φεστιβάλ British Summer Time του 2027 στο Λονδίνο.
Οι Bon Jovi θα είναι κεντρικοί καλλιτέχες στο Φεστιβάλ BST Hyde Park
Το Φεστβάλ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Hyde Park του Λονδίνου, θα φιλοξενήσει το αμερικανικό ροκ συγκρότημα, 14 χρόνια αφότου οι Bon Jovi το άνοιξαν για πρώτη φορά.
Το Φεστβάλ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Hyde Park του Λονδίνου, θα φιλοξενήσει το αμερικανικό ροκ συγκρότημα, 14 χρόνια αφότου οι Bon Jovi το άνοιξαν για πρώτη φορά.
Η είδηση έρχεται μετά την ολοκλήρωση της πρόσφατης περιοδείας του συγκροτήματος σε στάδια, στο πλαίσιο της προώθησης του άλμπουμ «Forever (Legendary Edition)», το οποίο περιλαμβάνει συμμετοχές κορυφαίων καλλιτεχνών, όπως ο Μπρους Σπρίνγκστιν και ο Ρόμπι Γουίλιαμς.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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