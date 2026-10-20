H Σίντι Κρόφορντ και η οικογένειά της τιμούν τη μνήμη του 27χρονου γιου της

Το μεγαλύτερο παιδί του ζευγαριού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 27 ετών σε κέντρο αποκατάστασης στις 20 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα αρχεία του ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα.

Το διάσημο μοντέλο και ο επιχειρηματίας μοιράστηκαν μία κοινή δήλωση στο Instagram την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, συνοδεύοντάς την με ένα ασπρόμαυρο πορτραίτο του γιου τους που φέρει την υπογραφή του καλλιτέχνη Σεμπάστιαν Φαένα (Sebastian Faena), σύμφωνα με τον Guardian.

«Είμαστε απίστευτα συντετριμμένοι για την απώλεια του αγαπημένου μας γιου και αδελφού. Νιώθουμε τόσο ευλογημένοι που είχαμε τον Πρίσλεϊ στη ζωή μας για 27 χρόνια», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

«Ήταν μία γλυκιά, όμορφη ψυχή που αγάπησε και αγαπήθηκε, τώρα και για πάντα. Είμαστε πολύ περήφανοι για τον τρόπο που παρουσιάστηκε στον κόσμο, με καλοσύνη και ευαισθησία. Είμαστε ευγνώμονες για την αφθονία αγάπης και υποστήριξης από τόσους πολλούς που γνωρίζουν και αγαπούν την οικογένειά μας, αλλά και από άγνωστους που νιώθουν τον πόνο μας. Μέχρι να ξανασυναντηθούμε, γλυκό μας αγόρι», πρόσθεσαν.

Η ανάρτηση ολοκληρώθηκε με τη φράση «Σ' αγαπάμε για πάντα, μαμά, μπαμπάς και Κάια».

Η αδελφή του Πρίσλεϊ και καταξιωμένο μοντέλο, Κάια Γκέρμπερ, απέτισε τον δικό της φόρο τιμής με ένα συγκινητικό και μακροσκελές μήνυμα στο Instagram, το οποίο συνόδευσε με ένα βίντεο και ένα στιγμιότυπο από την παιδική ηλικία τους.

«Πριζ, δεν έχω λόγια. Και ίσως η μικρή παρηγοριά να είναι ότι τελικά δεν τα χρειαζόμασταν ποτέ. Οι λέξεις αποτυγχάνουν, οι λέξεις αφαιρούν, οι λέξεις συνοψίζουν και οι λέξεις πάντα υπολείπονται της αλήθειας. Και πόσο αφελής ήμουν που πίστευα ότι η γλώσσα θα μπορούσε να υπερβεί τη θλίψη. Έχω διαβάσει όλα τα βιβλία και δεν έχω καμία από τις απαντήσεις. Δεν μπορώ να εκφράσω με λόγια το μέγεθος της απώλειάς σου. Έχω κυριολεκτικά γονατίσει», έγραψε.

«Ξέρεις πόσο αγαπούσα το ότι ήμουν αδελφή σου. Ήταν πάντα και θα είναι για πάντα, το αγαπημένο κομμάτι του εαυτού μου», σημείωσε, μεταξύ άλλων.

«Ο καλύτερος φίλος μου, ο μεγάλος προστάτης μου, εκείνος με τον οποίο γέλασα περισσότερο από ποτέ και η μία αληθινή αγάπη της ζωής μου. Εσύ άναψες όλα μου τα κεριά και έδιωξες όλα μου τα τέρατα. Σε αγαπώ», κατέληξε.

Οι Ρις Γουίδερσπουν (Reese Witherspoon), Πάρις Χίλτον (Paris Hilton), Ντοβ Κάμερον (Dove Cameron), Κάρα Ντελεβίν (Cara Delevingne), Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ και Σούκι Γουότερχαους (Suki Waterhouse) ήταν ανάμεσα σε εκείνους που εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους.

«Ο Πρίσλεϊ ήταν πραγματικά μοναδικός και νιώθω πολύ τυχερή που τον γνώρισα. Θα τον θυμάμαι πάντα με πολλή αγάπη», έγραψε η Πάρις Χίλτον.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ