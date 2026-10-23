Τέλος εποχής στη Νέα Υόρκη: Καταργούνται οι άμαξες με άλογα στο Σέντραλ Παρκ – Αντιδρά ο Τραμπ

Το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου νομοθεσία που προβλέπει την οριστική κατάργηση της λειτουργίας των ιππήλατων αμαξών από την 1η Ιουνίου 2028.

Η πρόταση συγκέντρωσε ευρεία υποστήριξη, καθώς 40 από τα 51 μέλη του συμβουλίου ψήφισαν υπέρ, επτά καταψήφισαν και δύο απείχαν. Υπέρ του μέτρου έχει ταχθεί και ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι.

Η νομοθεσία, η οποία αναμένεται να υπογραφεί από τον δήμαρχο, σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή για την πόλη, όπου οι βόλτες με άμαξες αποτελούν τουριστική δραστηριότητα από τον 19ο αιώνα.

The New York City Council voted 40-7 to ban horse-drawn carriages after decades of criticism from animal-rights activists. https://t.co/kJLsh1BKSx — The Wall Street Journal (@WSJ) October 22, 2026

Το τραγικό περιστατικό που επιτάχυνε τις εξελίξεις

Καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της απαγόρευσης διαδραμάτισε ο θάνατος ενός 18χρονου τουρίστα από την Ινδία, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια βόλτας με άμαξα στο Σέντραλ Παρκ.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 17 Ιουνίου, όταν το άλογο που έσερνε την άμαξα αφηνίασε, ενώ ο οδηγός είχε απομακρυνθεί για να φωτογραφίσει την οικογένεια του νεαρού.

Ο 18χρονος Ρομάντς Μαχαζάν έπεσε από την άμαξα και τραυματίστηκε θανάσιμα, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των συγκεκριμένων διαδρομών.

🚨 JUST NOW: President Trump RIPS NYC and Mamdani's decision to end the "beloved Central Park Horse-drawn Carriage Industry ending after over a Century" "When there is a car accident in the area, of which there are many, they don’t stop cars from entering the Park. So why would they stop the Carriages? It was a Great Tradition. Another piece of History that’s gone. It will be missed!" "The Horse-drawn Carriage in New York City is a quintessential New York experience. So sad that, for political reasons, we will see it go!" The carriages have been part of Central Park for more than 160 YEARS. The City Council is ending them by June 2028, and Mamdani has said he'll sign it About 200 drivers making $60-70K a year will be out of work. Their union says the bill guarantees them ZERO compensation for the medallions they paid thousands for The union is already threatening to take the ban to federal court — Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 22, 2026

Το περιστατικό ενίσχυσε τις πιέσεις προς τις δημοτικές αρχές για κατάργηση της δραστηριότητας, την οποία οργανώσεις προστασίας των ζώων και υποστηρικτές της απαγόρευσης επικρίνουν εδώ και χρόνια.

Οι επικριτές των αμαξών υποστηρίζουν ότι η κυκλοφορία τους σε μια ιδιαίτερα πολυσύχναστη περιοχή δημιουργεί κινδύνους τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τα ίδια τα άλογα.

Ο Τραμπ υπερασπίζεται την παράδοση

Η απόφαση προκάλεσε την αντίδραση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διαφώνησε με την κατάργηση των αμαξών, θεωρώντας ότι πρόκειται για ακόμη μία απώλεια από την ιστορία της Νέας Υόρκης.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ διερωτήθηκε γιατί αποφασίζεται η απαγόρευση των αμαξών εξαιτίας ενός δυστυχήματος, τη στιγμή που δεν επιβάλλονται αντίστοιχοι περιορισμοί στα αυτοκίνητα όταν σημειώνονται τροχαία ατυχήματα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τις βόλτες με άμαξα σημαντική παράδοση της πόλης και εξέφρασε τη λύπη του για την επικείμενη κατάργησή τους.

Η παρέμβασή του προσθέτει πολιτική διάσταση σε ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει έντονη αντιπαράθεση μεταξύ φιλοζωικών οργανώσεων, επαγγελματιών και δημοτικών αρχών.

Τι θα απογίνουν οι οδηγοί και τα άλογα

Η κατάργηση των αμαξών δημιουργεί ερωτήματα και για το επαγγελματικό μέλλον όσων δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο κλάδο.

Η νομοθεσία προβλέπει τη διαμόρφωση σχεδίου μετάβασης για τους εργαζόμενους, προκειμένου να διευκολυνθεί η εξεύρεση εναλλακτικών θέσεων απασχόλησης.

Παράλληλα, οι δημοτικές αρχές θα εξετάσουν τη δυνατότητα οικονομικής αποζημίωσης των ιδιοκτητών, οι οποίοι καλούνται να διακόψουν τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους.

Μέριμνα προβλέπεται και για τα άλογα που χρησιμοποιούνται σήμερα στις τουριστικές διαδρομές. Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να συνδράμουν στη μεταφορά και τη μελλοντική φροντίδα τους, ενώ η νομοθεσία απαγορεύει τη διάθεσή τους για σφαγή.

Στα δικαστήρια οι ιδιοκτήτες αμαξών

Παρά την ευρεία πλειοψηφία με την οποία εγκρίθηκε η πρόταση, οι αντιδράσεις από τον επαγγελματικό κλάδο παραμένουν έντονες.

Το συνδικάτο Transport Workers Union, που εκπροσωπεί ιδιοκτήτες αμαξών και οδηγούς, έχει προαναγγείλει δικαστικές ενέργειες με στόχο να εμποδίσει την εφαρμογή της απαγόρευσης.

Σε επιστολή προς το δημοτικό συμβούλιο, το συνδικάτο υποστηρίζει ότι η απόφαση οδηγεί στην κατάργηση ενός νόμιμα αδειοδοτημένου επαγγέλματος, στερώντας από τους ιδιοκτήτες τη δυνατότητα οικονομικής αξιοποίησης των επιχειρήσεών τους.

Οι εκπρόσωποι του κλάδου θεωρούν ότι το μέτρο δημιουργεί σοβαρά προβλήματα για οικογένειες που εξαρτώνται οικονομικά από τις τουριστικές διαδρομές με άμαξες.

Από την άλλη, οι υποστηρικτές της απαγόρευσης επιμένουν ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η ευημερία των ζώων πρέπει να προηγούνται της διατήρησης μιας τουριστικής παράδοσης.

Με χρονικό ορίζοντα τον Ιούνιο του 2028, η Νέα Υόρκη ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει μια εικόνα που έχει συνδεθεί με το Σέντραλ Παρκ, τις ρομαντικές βόλτες και την τουριστική ταυτότητα της πόλης.

Πηγές: Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ