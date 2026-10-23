Έρευνα της ΕΠΑ στις πλατφόρμες online παραγγελιών και διανομής φαγητού

Συγκεκριμένα, η ΕΠΑ ανακοίνωσε την απόφασή της να διενεργήσει έρευνα στον κλάδο των ψηφιακών πλατφορμών διαδικτυακής παραγγελίας και διανομής, δυνάμει των άρθρων 26(2)(ιε) και 31 των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2022 με σκοπό την καθολική κατανόηση της λειτουργίας και των συνθηκών ανταγωνισμού στον κλάδο.

Η Επιτροπή διευκρινίζει σότι, στη βάση της εξουσίας που της παραχωρεί το άρθρο 31 του Νόμου, έχει τη δυνατότητα διεξαγωγής ερευνών σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας ή σε συγκεκριμένους τύπους συμφωνιών σε διάφορους κλάδους της αγοράς.

Η Επιτροπή θεώρησε ότι κρίνεται πρόσφορη η διεξαγωγή έρευνας στον κλάδο των ψηφιακών πλατφορμών διαδικτυακής παραγγελίας και διανομής και δη των επιχειρήσεων που παρέχουν, μέσω ψηφιακών πλατφορμών ή εφαρμογών, υπηρεσίες διαδικτυακής διαμεσολάβησης για την παραγγελία και, κατά περίπτωση, τη διανομή έτοιμου φαγητού ή/και συναφών προϊόντων εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία και περιστάσεις που τέθηκαν ενώπιόν της, οι οποίες δημιουργούν υπόνοιες για πιθανό περιορισμό ή στρέβλωση του ανταγωνισμού στη Δημοκρατία, χωρίς τούτο να συνιστά διαπίστωση παράβασης του Νόμου από οποιαδήποτε συγκεκριμένη επιχείρηση.

Επισημαίνεται ότι η κλαδική έρευνα θα επικεντρωθεί στις ψηφιακές πλατφόρμες και στις συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ αυτών. Δεν θα αποτελέσει αυτοτελές αντικείμενο της παρούσας κλαδικής έρευνας η λειτουργία του ανταγωνισμού μεταξύ των εστιατορίων ή άλλων συνεργαζόμενων καταστημάτων, οι εργασιακές ή άλλες σχέσεις των συνεργατών διανομής, ούτε η λειτουργία της αγοράς λιανικής πώλησης τροφίμων ή άλλων προϊόντων.

Το χρονικό πλαίσιο, το οποίο θα καλύψει η έρευνα, αφορά τα έτη 2025 και 2026. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, θα συλλεχθούν και θα αξιολογηθούν στοιχεία που αφορούν προγενέστερες ή μεταγενέστερες περιόδους, με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση της εξέλιξης της αγοράς και των εξεταζόμενων πρακτικών.

Περαιτέρω, η Επιτροπή επισημαίνει πως στο πλαίσιο της έρευνας έχει τις εξουσίες συλλογής πληροφοριών και δηλώσεων, όπως επίσης και διενέργειας ελέγχων στο πλαίσιο των άρθρων 36-39 του Νόμου.

Τέλος, η Επιτροπή επιθυμεί να διευκρινίσει ότι μια κλαδική έρευνα είναι το μέσο που χρησιμοποιεί για να συγκεντρώνει πληροφορίες για μία συγκεκριμένη αγορά, ούτως ώστε να μπορεί να εντοπίζει ευκολότερα πιθανά εμπόδια ή ενδεχόμενες στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό. Μια τέτοια έρευνα είναι γενική, δηλαδή αφορά την συλλογή πληροφοριών και δεν στρέφεται άμεσα κατά οποιασδήποτε συγκεκριμένης επιχείρησης. Μετά από μια έρευνα σε κλάδο της οικονομίας ή σε τύπους συμφωνιών, είναι πιθανό αλλά όχι απαραίτητο επακόλουθο να ακολουθήσει διερεύνηση σχετικών υποθέσεων.