Αλβανία: Είναι 117 ετών και διεκδικεί το ρεκόρ μακροζωίας – Η καθημερινότητα που την κρατά δραστήρια

Πρόκειται για την Καμίλε Μάρα, η οποία έχει συμπληρώσει 117 χρόνια ζωής και, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), εμφανίζεται να είναι κατά δύο ημέρες μεγαλύτερη από τη Βρετανίδα Έθελ Κάτερχαμ, που αναγνωρίζεται επισήμως από τα Ρεκόρ Γκίνες ως η γηραιότερη εν ζωή γυναίκα στον κόσμο.

Παρότι τα διαθέσιμα έγγραφα υποστηρίζουν την ηλικία της, η περίπτωση της Μάρα δεν έχει ακόμη λάβει την αντίστοιχη διεθνή πιστοποίηση.

Για την ίδια, ωστόσο, η συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο ενός παγκόσμιου ρεκόρ δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Αυτό που μετρά περισσότερο είναι η καθημερινότητά της, το σπίτι της και οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά της.

🇦🇱 Still smiling at 117, Albanian may be world's oldest woman At 117, Qamile Marra is not particularly concerned with proving she may be the world's oldest woman, but official documents suggest she is two days older than Ethel Caterham, recognised by Guinness World Records as the world's oldest living woman. — AFP News Agency (@AFP) October 22, 2026

Μια ζωή ανάμεσα στα χωράφια και στα ζώα

Η 117χρονη πέρασε ολόκληρη τη ζωή της στην αλβανική ύπαιθρο, ασχολούμενη με τη γεωργία και τη φροντίδα των ζώων της οικογένειας.

Παρά το προχωρημένο της ηλικίας της, εξακολουθεί να διατηρεί ορισμένες από τις συνήθειες που τη συνόδευαν για δεκαετίες.

Ξυπνά νωρίς το πρωί, φροντίζει να διατηρεί καθαρή την αυλή της, ποτίζει τα λουλούδια και ταΐζει τις κότες στο κτήμα της.

Όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες, απολαμβάνει μικρούς περιπάτους στο περιβόλι, έχοντας συντροφιά τον γιο της.

Η επαφή με τη φύση παραμένει αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς της, όπως συνέβαινε και στα νεότερα χρόνια της.

«Η ζωή έχει πόνο, αλλά και χαρά»

Μιλώντας στο AFP, η Καμίλε Μάρα περιγράφει τη ζωή με απλότητα, αναγνωρίζοντας ότι τα πολλά χρόνια που έχει ζήσει περιλαμβάνουν τόσο όμορφες όσο και δύσκολες στιγμές.

«Η ζωή μάς επιφυλάσσει πολλά. Πόνο, αλλά και χαρά», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παρά τις δυσκολίες που γνώρισε, διατηρεί το χαμόγελό της και εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τη ζωή με αισιοδοξία.

Μάλιστα, παρομοιάζει την ομορφιά της ζωής με το βουνό Τομόρ της Αλβανίας, όταν οι πλαγιές του γεμίζουν λουλούδια.

Η μεγάλη οικογένεια είναι η χαρά της

Από όσα έχει ζήσει, ιδιαίτερη θέση στην καρδιά της έχουν η οικογένεια και οι στιγμές με τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Η Μάρα εκφράζει την ευγνωμοσύνη της που απέκτησε μεγάλη οικογένεια και είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει τα εγγόνια της να μεγαλώνουν και να χαράζουν τη δική τους πορεία.

Όπως εξηγεί, οι επισκέψεις συγγενών είναι από τις πιο ευχάριστες στιγμές της ημέρας της, καθώς το σπίτι γεμίζει φωνές και ζωντάνια.

Η ιστορία της έχει προκαλέσει ενδιαφέρον όχι μόνο εξαιτίας της εξαιρετικά μεγάλης ηλικίας της, αλλά και λόγω της απλότητας με την οποία περιγράφει μια ζωή γεμάτη εργασία, οικογενειακές στιγμές και επαφή με τη φύση.

Ανεξάρτητα από το εάν θα αναγνωριστεί τελικά ως η γηραιότερη γυναίκα στον κόσμο, η Καμίλε Μάρα αποτελεί μια ξεχωριστή περίπτωση μακροζωίας, με την ίδια να συνεχίζει να απολαμβάνει όσα θεωρεί σημαντικά: τα λουλούδια της, το σπίτι της και την παρουσία των αγαπημένων της ανθρώπων.

Πηγή: AFP