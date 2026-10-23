Πριγκίπισσα Λεονόρ: Πρώτη φορά μόνη χωρίς τους γονείς της – Υποδέχθηκε τον Μέσι και την Πάτι Σμιθ (εικόνες)

Η 20χρονη διάδοχος του ισπανικού θρόνου βρέθηκε σήμερα, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στο επίκεντρο των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στο Οβιέδο, ενόψει της απονομής των βραβείων, τα οποία συγκαταλέγονται στις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις στους τομείς του πολιτισμού, της επιστήμης και του αθλητισμού.

Όπως μεταδίδει το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων EFE, η Λεονόρ ανέλαβε για πρώτη φορά χωρίς την παρουσία των γονέων της, του βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄ και της βασίλισσας Λετίθια, την επίσημη υποδοχή των βραβευθέντων, σηματοδοτώντας την ενίσχυση του θεσμικού της ρόλου ως μελλοντικής βασίλισσας της Ισπανίας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 12:30, τοπική ώρα, στο ξενοδοχείο Reconquista, όπου η πριγκίπισσα υποδέχθηκε τους τιμώμενους και τους παρέδωσε τα διακριτικά των βραβείων τους.

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El País, η φετινή διοργάνωση ξεχωρίζει τόσο για τη συμμετοχή διεθνώς αναγνωρισμένων προσωπικοτήτων όσο και για τον αναβαθμισμένο ρόλο της Λεονόρ, η οποία αναλαμβάνει σταδιακά περισσότερες επίσημες υποχρεώσεις.

Από τον Λιονέλ Μέσι μέχρι το Studio Ghibli

Ανάμεσα στα πρόσωπα που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον βρίσκεται ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής Λιονέλ Μέσι, ο οποίος τιμάται με το Βραβείο Αθλητισμού για την πορεία και την προσφορά του στο ποδόσφαιρο.

Στους φετινούς βραβευθέντες περιλαμβάνονται επίσης η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και συγγραφέας Πάτι Σμιθ, που τιμάται στην κατηγορία των Τεχνών, και το ιαπωνικό στούντιο κινουμένων σχεδίων Studio Ghibli, το οποίο λαμβάνει το βραβείο Επικοινωνίας και Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Όπως αναφέρει το Ίδρυμα Πριγκίπισσας των Αστουριών, στη φετινή λίστα βρίσκονται ακόμη ο Βρετανός συγγραφέας Τζούλιαν Μπαρνς, ο ιστορικός Τίμοθι Γκάρτον Ας και η Αμερικανίδα αστροναύτης Κριστίνα Κοχ, καθώς και επιστήμονες που διακρίθηκαν για τη συμβολή τους στην έρευνα του ανθρώπινου γονιδιώματος.

Η βασιλική οικογένεια στο Οβιέδο

Στις σημερινές εκδηλώσεις συμμετέχουν επίσης ο βασιλιάς Φελίπε, η βασίλισσα Λετίθια και η μικρότερη κόρη τους, ινφάντα Σοφία, οι οποίοι πραγματοποίησαν ξεχωριστές επίσημες συναντήσεις με εκπροσώπους των τοπικών αρχών και άλλους τιμώμενους.

Η τελετή απονομής των Βραβείων Πριγκίπισσας των Αστουριών έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της Παρασκευής, στις 18:30 τοπική ώρα, στο ιστορικό Θέατρο Campoamor του Οβιέδο. Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα του Ιδρύματος, τόσο ο βασιλιάς Φελίπε όσο και η πριγκίπισσα Λεονόρ πρόκειται να εκφωνήσουν ομιλίες κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.