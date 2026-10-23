«The Family Stone»: Επιστρέφει 21 χρόνια μετά – Ξεκίνησαν τα γυρίσματα με τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και ο Ντέρμοτ Μαλρόνι εμφανίστηκαν στο σετ για τις πρώτες σκηνές τους. Στην ταινία επιστρέφουν επίσης οι Ρέιτσελ Μακ'Ανταμς, Κρεγκ Τ. Νέλσον, Τάιρον Τζορντάνο, Πολ Σνάιντερ, Λουκ Γουίλσον, Κλερ Ντέινς και Μπράιαν Γουάιτ. Στο καστ προστίθεται η Μάγκι Σιφ.

Η νέα παραγωγή της Searchlight Pictures εκτυλίσσεται 20 χρόνια μετά τον θάνατο της Sybil Stone, της αγαπημένης μητέρας της οικογένειας, την οποία είχε ενσαρκώσει η Νταϊάν Κίτον.

Σύμφωνα με την περιγραφή της ταινίας, η οικογένεια Stone συγκεντρώνεται για τις γιορτές των Χριστουγέννων, όταν ο πατέρας, Kelly, τον οποίο υποδύεται ο Κρεγκ Τ. Νέλσον, ανακοινώνει μια μεγάλη έκπληξη: είναι ξανά ερωτευμένος και προσκαλεί τη νέα σύντροφό του να γνωρίσει τα παιδιά του.

Τον ρόλο της συντρόφου του Kelly αναλαμβάνει η βραβευμένη με Emmy Τζιν Σμαρτ.

Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει και πάλι ο Τόμας Μπεζούκα, ο οποίος είχε γράψει και σκηνοθετήσει την πρώτη ταινία.

Στην παραγωγή συμμετέχουν ο Μάικλ Λόντον, παραγωγός και της αρχικής ταινίας, και η Σάνον Γκόλντινγκ για την Groundswell Productions. Στην ομάδα βρίσκονται επίσης η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και η Άλισον Μπένσον, μέσω της εταιρείας Pretty Matches Productions.

Η πρώτη ταινία κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2005 από την 20th Century Fox και απέφερε περισσότερα από 92 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Η Πάρκερ είχε αποσπάσει υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα.

Όπως αναφέρει το περιοδικό ELLE, δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής η επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας της νέας ταινίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ