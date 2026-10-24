Αν δεν προοριζόταν να ανέβει στον βρετανικό θρόνο, θα ήθελε να γίνει αστυνομικός, αποκάλυψε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ σε εμφάνιση-έκπληξη στην εκπομπή του BBC The Graham Norton Show, που προβλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής.
Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ σε εμφάνιση-έκπληξη στο The Graham Norton Show
Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ αποκάλυψε ότι, αν δεν προοριζόταν για τον βρετανικό θρόνο, θα ήθελε να γίνει αστυνομικός.
Ο 44χρονος μεγαλύτερος γιος του βασιλιά Καρόλου εμφανίστηκε στην εκπομπή φορώντας σκούρο κοστούμι και χαμογελώντας. Σκοπός της παρουσίας του ήταν να προωθήσει το περιβαλλοντικό βραβείο Earthshot Prize, το οποίο ίδρυσε το 2020.
Ο νικητής του βραβείου για το 2026 αναμένεται να ανακοινωθεί στις 17 Νοεμβρίου στη Βομβάη της Ινδίας.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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