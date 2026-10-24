Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ σε εμφάνιση-έκπληξη στο The Graham Norton Show

Ο 44χρονος μεγαλύτερος γιος του βασιλιά Καρόλου εμφανίστηκε στην εκπομπή φορώντας σκούρο κοστούμι και χαμογελώντας. Σκοπός της παρουσίας του ήταν να προωθήσει το περιβαλλοντικό βραβείο Earthshot Prize, το οποίο ίδρυσε το 2020.

Ο νικητής του βραβείου για το 2026 αναμένεται να ανακοινωθεί στις 17 Νοεμβρίου στη Βομβάη της Ινδίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ