Σε 48ωρη απεργία οι γιατροί και εργαζόμενοι του ΟΚΥπΥ - Κατεβάζουν ρολά για την συλλογική σύμβαση

Η απόφαση λήφθηκε ομόφωνα κατά τις συνελεύσεις των εργαζομένων και επηρεάζει περίπου 1.600 άτομα, μεταξύ των οποίων γιατρούς, νοσηλευτές, παραϊατρικό, τεχνικό, διοικητικό και γραμματειακό προσωπικό των δημόσιων νοσηλευτηρίων.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των συνδικαλιστικών οργανώσεων, η δυσαρέσκεια των εργαζομένων επικεντρώνεται στη μη τήρηση των προνοιών της συλλογικής σύμβασης 2023–2025, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις ετήσιες μισθολογικές αυξήσεις και τη διαμόρφωση των δομών προσωπικού.

Οι συντεχνίες συνδέουν την εκκρεμότητα αυτή με το ευρύτερο πρόβλημα της υποστελέχωσης των δημόσιων νοσηλευτηρίων, υποστηρίζοντας ότι η απουσία συμφωνημένων δομών επηρεάζει τόσο την επαγγελματική ανέλιξη των εργαζομένων όσο και την αποτελεσματική λειτουργία του Οργανισμού.

Αδιέξοδο για τις μισθολογικές κλίμακες

Την ίδια ώρα, σε αδιέξοδο έχουν οδηγηθεί και οι διαπραγματεύσεις για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης της περιόδου 2026–2027.

Όπως αναφέρουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, ο ΟΚΥπΥ επιμένει να ζητά εκ των προτέρων δέσμευση για τη μεθοδολογία εφαρμογής των μισθολογικών κλιμάκων από το 2028, θέτοντας το συγκεκριμένο ζήτημα ως προϋπόθεση για την ανανέωση της σύμβασης.

Οι συντεχνίες ξεκαθαρίζουν ότι, παρότι έχουν καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις και παραμένουν διαθέσιμες για διάλογο, δεν πρόκειται να αποδεχθούν προκαταβολικές δεσμεύσεις για μελλοντικές ρυθμίσεις, τη στιγμή που, όπως σημειώνουν, εξακολουθούν να εκκρεμούν υποχρεώσεις της προηγούμενης συλλογικής σύμβασης.

Βασικό αίτημά τους αποτελεί η εφαρμογή μισθολογικών κλιμάκων και συμφωνημένων δομών προσωπικού, ώστε να διασφαλίζεται η μισθολογική και επαγγελματική ανέλιξη των εργαζομένων. Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι η υλοποίηση των συγκεκριμένων ρυθμίσεων θα ενισχύσει την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα του ΟΚΥπΥ στο περιβάλλον του ΓεΣΥ.

Προειδοποιούν, μάλιστα, ότι η υφιστάμενη κατάσταση οδηγεί εργαζομένους σε παραιτήσεις, ενώ δυσχεραίνει την προσέλκυση νέου προσωπικού, το οποίο στρέφεται προς το Δημόσιο ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου.

Τι θα γίνει με τους ασθενείς

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αναγνωρίζουν ότι η 48ωρη απεργία αναμένεται να προκαλέσει αναστάτωση στην εξυπηρέτηση των ασθενών, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι θα συνεργαστούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη διασφάλιση της αντιμετώπισης των επειγόντων και απειλητικών για τη ζωή περιστατικών.

Χαρακτηρίζουν την απεργία ως έσχατο μέτρο διεκδίκησης και καλούν τη διοίκηση του ΟΚΥπΥ να ανταποκριθεί στις προτάσεις τους, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία πριν από τις 10 Νοεμβρίου.

Σε διαφορετική περίπτωση, προειδοποιούν ότι οι εργαζόμενοι έχουν ήδη εξουσιοδοτήσει τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να προχωρήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση των μέτρων.

Την κοινή ανακοίνωση υπογράφουν οι ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ, ΠΑΣΥΔΥ, ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ, ΔΕΕ ΚΔΟΚΩ ΔΕΟΚ, ΠΑΣΥΝΟ και ΠΑΣΥΚΙ.