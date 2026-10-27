Φρέντο εσπρέσο ή καπουτσίνο - Ο καφές που επιλέγεις σε προδίδει: Τι αποκαλύπτει έρευνα για τις παραγγελίες μας

Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από έρευνα της Talker Research στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην οποία συμμετείχαν 1.586 άτομα. Σύμφωνα με τα ευρήματα, περίπου το ένα τρίτο των καταναλωτών παραδέχεται ότι σχολιάζει ή κρίνει τις επιλογές των άλλων στον καφέ, ενώ σχεδόν το ένα τέταρτο αισθάνεται αμηχανία όταν πρόκειται να παραγγείλει το αγαπημένο του ρόφημα.

Μάλιστα, ορισμένοι επιλέγουν να μιλούν χαμηλόφωνα όταν δίνουν την παραγγελία τους, προκειμένου να μην τραβήξουν την προσοχή όσων περιμένουν πίσω τους.

Ο καφές δεν είναι μόνο πρωινή συνήθεια

Η έρευνα καταρρίπτει και την αντίληψη ότι ο καφές συνδέεται αποκλειστικά με το πρωινό ξύπνημα. Μόλις το 39% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι τον καταναλώνει το πρωί, ενώ το 46% τον έχει συνδέσει με στιγμές χαλάρωσης το απόγευμα ή ακόμη και το βράδυ.

Η συνήθεια αυτή εμφανίζεται εντονότερα μεταξύ των Millennials και των εκπροσώπων της Generation X.

Από καραμέλα και σαντιγί μέχρι βούτυρο στον εσπρέσο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ασυνήθιστες παραγγελίες που αποκάλυψαν οι συμμετέχοντες.

Κάποιοι προτιμούν τον καφέ τους με σιρόπι σφενδάμου και ξηρούς καρπούς, ενώ άλλοι τον αναμειγνύουν με μαύρο τσάι. Υπήρξαν μάλιστα ερωτηθέντες που δήλωσαν ότι προσθέτουν στον εσπρέσο τους βούτυρο, διαφορετικά είδη ζάχαρης, σαντιγί και σιρόπι καραμέλας.

Οι ιδιαίτεροι αυτοί συνδυασμοί δείχνουν ότι για πολλούς ο καφές έχει πάψει να αποτελεί ένα απλό καθημερινό ρόφημα και έχει εξελιχθεί σε μια προσωπική γευστική εμπειρία.

Πάντως, παρά τη δημοτικότητα των πιο σύνθετων παραγγελιών, το μέτριο καβούρδισμα παραμένει η αγαπημένη επιλογή των καταναλωτών, συγκεντρώνοντας ποσοστό 58%. Το ελαφρύ και το σκούρο καβούρδισμα ακολουθούν με 21% το καθένα.

Όσο για τις προσθήκες, μόλις το 14% δηλώνει ότι πίνει τον καφέ του σκέτο, το 35% προτιμά να προσθέτει λίγο γάλα και το 33% λίγη ζάχαρη.

Πότε ένας καφές παύει να θεωρείται... καφές;

Οι ερευνητές ζήτησαν επίσης από τους συμμετέχοντες να αποφασίσουν ποια από τα δημοφιλή ροφήματα θεωρούν ότι ανήκουν στην κατηγορία του καφέ.

Το frappuccino βρέθηκε στην πρώτη θέση, με το 78% να το αναγνωρίζει ως καφέ. Ακολούθησαν το espresso tonic με 69%, το nitro cold brew και το pumpkin spice latte με 67%.

Εντύπωση προκαλεί ότι το 56% συμπεριέλαβε στην ίδια κατηγορία και το chai tea latte, παρότι πρόκειται για ρόφημα με βάση το τσάι.

Αντίθετα, το 69% δεν θεωρεί καφέ το λεγόμενο pink drink, ένα κρύο ρόφημα με φράουλα και γάλα καρύδας, ενώ το 65% έχει ανάλογη άποψη για το chaider, που συνδυάζει τσάι chai και μηλίτη.

Τα ευρήματα αναδεικνύουν πόσο διαφορετικά αντιλαμβάνονται οι καταναλωτές τον καφέ, αλλά και πόσο εύκολα μια φαινομενικά ασήμαντη καθημερινή επιλογή μπορεί να γίνει αντικείμενο κοινωνικής κριτικής.

Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα παραγγείλετε τον αγαπημένο σας καφέ, να ξέρετε ότι κάποιος μπορεί να σας παρατηρεί. Και ίσως να σας κρίνει, όχι για όσα λέτε ή κάνετε, αλλά για την ποσότητα ζάχαρης, το είδος του γάλακτος ή το σιρόπι που επιλέξατε.