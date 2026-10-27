Με τεράστια επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη από τις τρεις ευρωπαϊκές στάσεις της περιοδείας του βραβευμένου με Grammy ράπερ Macklemore στο Δουβλίνο, σύμφωνα με την ιρλανδική κρατική τηλεόραση, RTE.
O Macklemore απαντά στον Ed Sheeran με sold out συναυλία στο Δουβλίνο - Ηχηρές συμμετοχές στην περιοδεία «Free Palestine» (βίντεο)
Φωτογραφία: Zoe Rain
Ο βραβευμένος με Grammy ράπερ ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τον Hozier, τους Kneecap και άλλους Ιρλανδούς καλλιτέχνες, παρουσιάζοντας παράλληλα νέο τραγούδι και στέλνοντας μήνυμα αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους.
Ο Ιρλανδός τραγουδοποιός Hozier, το συγκρότημα Kneecap και οι Beoga ήταν μεταξύ των ιρλανδικών σχημάτων που συμμετείχαν στη συναυλία που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στην 3Arena του Δουβλίνου. Η περιοδεία «Free Palestine» έχει προγραμματισμένες εμφανίσεις στο Παρίσι και το Λονδίνο.
Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, οι Beoga απευθύνθηκαν στο κοινό αναφέροντας ότι αισθάνονται ιδιαίτερα περήφανοι για τη στάση της Ιρλανδίας, ενώ ο Hozier έκανε αναφορά στην παράδοση της χώρας του σε ζητήματα διεθνούς αλληλεγγύης, χειραφέτησης, δικαιοσύνης και αντιρατσισμού.
Macklemore in a Bohs Kneecap Jersey for the encore 🇵🇸 #macklemoredublin #macklemore https://t.co/6YksF8uyTs— Sinéad (@arcticnead) October 26, 2026
Όπως μεταδίδει το RTE, οι διοργανωτές ανέφεραν ότι τα έσοδα της περιοδείας θα διατεθούν σε οργανώσεις που στηρίζουν τους Παλαιστίνιους και το παλαιστινιακό κίνημα.
Ο διάσημος δημιουργός παρουσίασε και ένα καινούριο τραγούδι στην εμφάνιση, με τίτλο «Πού είναι η αγάπη μας».
Macklemore debuts a new song, “Where Is Our Love,” at his “Free Palestine” tour in Dublin. https://t.co/9pCiMvT93A— Variety (@Variety) October 26, 2026
Την εναρκτήρια ομιλία της εκδήλωσης πραγματοποίησε ο Ιρλανδός ηθοποιός Liam Cunningham, ο οποίος υπογράμμισε ότι η απόλαυση της συναυλίας δεν σημαίνει λήθη των ανθρώπινων απωλειών και δεινών στη Γάζα, αλλά συνιστά, όπως ανέφερε, έναν τρόπο να τιμηθούν η ανθρωπιά και η αντοχή των Παλαιστινίων.
Hinds Hall #macklemore #macklemoredublin https://t.co/fMd2XWHCs2— Sinéad (@arcticnead) October 27, 2026
Στη σκηνή εμφανίστηκαν επίσης η Παλαιστίνια τραγουδοποιός Lina Makoul, ο ράπερ M-1 του συγκροτήματος Dead Prez και ο παλαιστινιακής καταγωγής Αμερικανός DJ και παραγωγός Habibeats. Παράλληλα, προβλήθηκαν βιντεοσκοπημένα μηνύματα από τους ηθοποιούς Mark Ruffalo, Cynthia Nixon και Natasha Rothwell, τον τραγουδιστή των Strokes Julian Casablancas και την κωμικό Ilana Glazer.
Σύμφωνα με το RTE, ο Macklemore είχε προαναγγείλει την παρουσία-έκπληξη αρκετών καλλιτεχνών πριν από τη συναυλία. Η περιοδεία ανακοινώθηκε μετά την απομάκρυνσή του από τις εναπομείνασες αμερικανικές ημερομηνίες της περιοδείας «Loop» του Ed Sheeran τον Σεπτέμβριο.
Η απομάκρυνση αυτή ακολούθησε δηλώσεις του Macklemore υπέρ των Παλαιστινίων κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Νιου Τζέρσεϊ. Ο Ed Sheeran είχε τότε διευκρινίσει ότι η απόφαση ελήφθη από τον διοργανωτή της περιοδείας και όχι από τον ίδιο.
Μετά την εξέλιξη αυτή, οι Ιρλανδοί καλλιτέχνες Beoga και Aaron Rowe αποχώρησαν επίσης από την περιοδεία του Ed Sheeran, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους προς τον Macklemore, ενώ ο Αμερικανός καλλιτέχνης δήλωσε ότι στόχος της περιοδείας ήταν να φέρει κοντά δημιουργούς που έχουν εκφράσει δημόσια τη στήριξή τους στους Παλαιστίνιους.
Πηγή: rte.ie
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