Σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Αθήνας νοσηλεύτηκε από την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, λόγω της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) που αντιμετωπίζει και πήρε εξιτήριο την Κυριακή.
Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Νοσηλεύτηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο με αναπνευστικό πρόβλημα - Τι αναφέρουν οι νεότερες πληροφορίες για την υγεία του
Ο τραγουδιστής νοσηλεύτηκε στο Ερρίκος Ντυνάν από την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου και πλέον βρίσκεται στο σπίτι με την οικογένειά του
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραγουδιστής υποβλήθηκε σε θεραπεία στο Ερρίκος Ντυνάν και πλέον βρίσκεται στο σπίτι με την οικογένειά του. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, ενώ διαψεύδονται δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για άλλο πρόβλημα υγείας πέραν του αναπνευστικού.
Υπενθυμίζεται ότι στις 20 Αυγούστου είχε ανακοινωθεί η ακύρωση μέρους των καλοκαιρινών συναυλιών του καλλιτέχνη, λόγω πνευμονίας που τον ταλαιπωρούσε. Σε σχετική ανάρτηση στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είχε αναφερθεί: «Δυστυχώς, μία επίμονη πνευμονία, που με ταλαιπωρεί αρκετό καιρό, δεν μου επιτρέπει να συνεχίσω το πρόγραμμα των καλοκαιρινών συναυλιών. Υπόσχομαι ότι θα τα πούμε σύντομα από κοντά σε πλατείες, γήπεδα, φεστιβάλ, θέατρα και στους δρόμους».
Σε δηλώσεις που έκανε την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στην εκπομπή «For You» ο Γιάννης Ζουγανέλης, μίλησε για την περιπέτεια υγείας του φίλου και συναδέλφου του, ευχόμενος «να το ξεπεράσει και να μας επανέλθει πολύ δυνατά».
Πηγή: protothema.gr
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.