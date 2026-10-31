Τον έστειλαν στο νοσοκομείο με χτυπήματα στο πρόσωπο: Χειροπέδες σε δύο νεαρούς

Η υπόθεση αφορά επίθεση που διαπράχθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2026, στο Παραλίμνι, με θύμα 19χρονο. Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στην Αστυνομία, γύρω στις 6.30 το απόγευμα, ο νεαρός δέχθηκε επίθεση από δύο πρόσωπα, τα οποία φέρονται να τον χτύπησαν στο πρόσωπο, προκαλώντας του τραυματισμό.

Ο 19χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου έτυχε των πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια αποχώρησε.

Τα στοιχεία και οι φωτογραφίες των δύο νεαρών είχαν δοθεί στη δημοσιότητα από την Αστυνομία την Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου, με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό τους.

Μετά τη σύλληψή τους, η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι η περαιτέρω δημοσίευση των προσωπικών στοιχείων και των φωτογραφιών τους δεν είναι πλέον αναγκαία.

Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν για σκοπούς διευκόλυνσης των ανακρίσεων σχετικά με υπόθεση συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος και πλημμελήματος, πράξεων που σκοπεύουν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, επίθεσης που προκαλεί βαριά σωματική βλάβη, κοινής επίθεσης και κατοχής επιθετικού οργάνου.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Αμμοχώστου.