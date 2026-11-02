Δίχασε τους Έλληνες το φουτουριστικό υπερθέαμα του Anyma που έφερε την αρχαία Ελλάδα στο ΟΑΚΑ - Αποθέωση, οργισμένα σχόλια και αιχμές για την αρχαία κληρονομιά (βίντεο)

Χιλιάδες θεατές συγκεντρώθηκαν στο ΟΑΚΑ, για να παρακολουθήσουν το «ÆDEN», μια εντυπωσιακή οπτικοακουστική παραγωγή που συνδυάζει ηλεκτρονική μουσική, τρισδιάστατα γραφικά, ψηφιακές ανθρώπινες μορφές και φουτουριστικά εφέ.

Ωστόσο, η εμφάνιση δεν άφησε σε όλους τις ίδιες εντυπώσεις. Ενώ αρκετοί θεατές αποθέωσαν την παραγωγή, χαρακτηρίζοντάς την μια μοναδική εμπειρία, άλλοι εμφανίστηκαν λιγότερο ενθουσιασμένοι, ασκώντας κριτική τόσο στο μουσικό περιεχόμενο όσο και στη συμπεριφορά του κοινού.

Τα κινητά που άναψαν συζητήσεις στο TikTok

Ένα από τα στοιχεία που σχολιάστηκαν περισσότερο ήταν η εικόνα εκατοντάδων κινητών τηλεφώνων υψωμένων μπροστά από τη σκηνή, με τους θεατές να προσπαθούν να καταγράψουν τα εντυπωσιακά οπτικά εφέ.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο TikTok πυροδότησαν συζητήσεις γύρω από τη συνήθεια της συνεχούς βιντεοσκόπησης στις συναυλίες, με ορισμένους χρήστες να υποστηρίζουν ότι η ανάγκη καταγραφής κάθε στιγμής στερεί από το κοινό τη δυνατότητα να απολαύσει πραγματικά τη ζωντανή εμπειρία.

Δεν έλειψαν, ωστόσο, και οι αντίθετες απόψεις, κυρίως από άτομα που βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ και έσπευσαν να υπερασπιστούν την επιλογή τους να χρησιμοποιήσουν τα κινητά τους.

Όπως υποστήριξαν, η εμφάνιση του Anyma δεν ήταν ένα συνηθισμένο DJ set, αλλά ένα οπτικό υπερθέαμα, το οποίο οποιοσδήποτε θα ήθελε να απαθανατίσει.

Για τους συγκεκριμένους θεατές, η καταγραφή στιγμών από μια τόσο ιδιαίτερη παραγωγή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν απολαμβάνουν το θέαμα, αλλά αποτελεί έναν τρόπο να διατηρήσουν την ανάμνηση και να μοιραστούν την εμπειρία τους.

Η κριτική της Billie Kark

Στη συζήτηση παρενέβη και η Ελληνίδα καλλιτέχνιδα Billie Kark, η οποία, μέσα από αναρτήσεις της στο Instagram, σχολίασε αρνητικά τόσο τη μουσική του Anyma όσο και τη συνεχή χρήση κινητών από τους θεατές.

Δημοσιεύοντας βίντεο από το πλήθος, έγραψε πως δεν γνωρίζει αν πρέπει να γελάσει ή να κλάψει με τις συγκεκριμένες εικόνες, εκφράζοντας την άποψη ότι σταδιακά χάνουμε την ικανότητα να απολαμβάνουμε την τέχνη και τις εμπειρίες μας χωρίς να μεσολαβεί μια οθόνη.

Η ίδια εμφανίστηκε επικριτική και απέναντι στον Anyma, γράφοντας ότι λυπάται όσους πλήρωσαν για να παρακολουθήσουν έναν DJ «που ρεαλιστικά δεν ακούγεται», ενώ αναφέρθηκε και στο ποσό των 110 ευρώ για το εισιτήριο.

Σε μεταγενέστερη ανάρτησή της διευκρίνισε ότι πρόκειται για προσωπική της άποψη, αναγνωρίζοντας ότι ο καθένας έχει διαφορετικά μουσικά γούστα.

Εντυπωσιακά γραφικά και διαφορετικές απόψεις για τη μουσική

Πέρα από τη συζήτηση για τη συμπεριφορά των θεατών, οι αντιδράσεις επικεντρώθηκαν και στο ίδιο το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.

Η παραγωγή περιλάμβανε τεράστιες ψηφιακές μορφές, ρομποτικές φιγούρες και εικόνες εμπνευσμένες από την αρχαία ελληνική μυθολογία, με τη Μέδουσα και την Αφροδίτη της Μήλου να εμφανίζονται στις γιγαντιαίες οθόνες.

Ο συγχρονισμός των εικόνων με τους ρυθμούς της melodic techno δημιούργησε ένα σκηνικό που παρέπεμπε περισσότερο σε κινηματογραφική παραγωγή παρά σε μια παραδοσιακή εμφάνιση DJ.

Για πολλούς θεατές, αυτό ήταν και το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του σόου, καθώς η μουσική και η ψηφιακή τέχνη συνδυάστηκαν σε μια ιδιαίτερη εμπειρία.

Άλλοι, ωστόσο, εξέφρασαν την άποψη ότι το οπτικό στοιχείο υπερίσχυσε της μουσικής, αμφισβητώντας κατά πόσο το αποτέλεσμα θα ήταν εξίσου εντυπωσιακό χωρίς τα γραφικά και τις τεχνολογικές εφαρμογές, ενώ δεν έλειψαν και τα αρνητικά σχόλια που αφορούσαν τη «βεβήλωση» της αρχαίας Ελλάδας με τις εικόνες που παρουσιάζονταν.

Μια διαφορετική εμπειρία συναυλίας

Ο Anyma, κατά κόσμον Ματέο Μιλέρι, έχει καθιερωθεί διεθνώς για τις μεγάλες οπτικοακουστικές παραγωγές του, έχοντας παρουσιάσει το έργο του σε διοργανώσεις όπως το Coachella και στον εντυπωσιακό χώρο Sphere του Λας Βέγκας.

Η εμφάνισή του στην Αθήνα αποτέλεσε ακόμη έναν σταθμό της περιοδείας του, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον που συγκεντρώνει ο συνδυασμός ηλεκτρονικής μουσικής και ψηφιακής τεχνολογίας.

Οι διαφορετικές αντιδράσεις, πάντως, ανέδειξαν μια ευρύτερη συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο το κοινό βιώνει πλέον τις ζωντανές μουσικές εμφανίσεις.