Παράνομες κόντρες και drift στη Λακατάμεια: Προτείνει λύσεις ο Φυτιρής στο Δήμο - Αυξάνεται η αστυνόμευση

Σύμφωνα με όσα δήλωσε η κ. Χατζήπαπα στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα» του Alpha Κύπρου, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του υπουργού μετά την ανάδειξη του ζητήματος.

Παραδοχή για ανάγκη ενίσχυσης του αστυνομικού σταθμού

Η δήμαρχος χαρακτήρισε τη συνάντηση ιδιαίτερα εποικοδομητική, σημειώνοντας ότι υπήρξε παραδοχή από πλευράς Υπουργείου πως ο αστυνομικός σταθμός της περιοχής χρειάζεται ενίσχυση και αναβάθμιση, καθώς εξυπηρετεί μεγάλη γεωγραφική περιοχή.

Παράλληλα, συζητήθηκε και η ενίσχυση του θεσμού του αστυνομικού της γειτονιάς, ως μέσο αποτελεσματικότερης αστυνόμευσης και πρόληψης παρόμοιων φαινομένων.

Εισηγήσεις για περιορισμό της πρόσβασης στον χώρο

Όπως ανέφερε η Φωτούλα Χατζήπαπα, ο υπουργός κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις που θα μπορούσαν να περιορίσουν την ανεξέλεγκτη διέλευση οχημάτων στην περιοχή όπου παρατηρούνται τα περιστατικά.

«Μας έχει εισηγηθεί συγκεκριμένους τρόπους που θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε για απάμβλυνση του προβλήματος. Θα τα δούμε με την υπηρεσία μας και θα δούμε πώς προχωρούμε. Θα προσπαθήσουμε να εμποδίσουμε την ανεξέλεγκτη διέλευση με κάποιους τρόπους που μας είπε, για να μην μπορεί να γίνεται η οχληρία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Εκκρεμότητα με την παράδοση της περιοχής

Η δήμαρχος σημείωσε επίσης ότι η συγκεκριμένη περιοχή δεν έχει ακόμη παραδοθεί επισήμως στον Δήμο από τον εργολάβο που ανέλαβε τους διαχωρισμούς των οικοπέδων.

Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, θα επιδιωχθεί συνάντηση με τον εργολάβο ώστε να προχωρήσουν καθαρισμοί και άλλες παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη βελτίωση της κατάστασης.

«Είναι ένα θέμα που είδαμε όλοι ζεστά»

Κλείνοντας, η δήμαρχος Λακατάμειας υπογράμμισε ότι το ζήτημα αντιμετωπίζεται πλέον με αυξημένο ενδιαφέρον από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

«Είναι ένα θέμα το οποίο είδαμε όλοι ζεστά. Σημαντικό είναι ότι το είδε και ο Υπουργός», ανέφερε, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι θα προωθηθούν πρακτικές λύσεις για τη μείωση της οχληρίας και την αποκατάσταση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.