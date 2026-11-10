WSJ: Οι ΗΠΑ απομακρύνουν στρατιωτικά αεροσκάφη από τη Βρετανία υπό τον φόβο ιρανικής απειλής - Το παρασκήνιο με τις συλλήψεις για κατασκοπεία

Όπως αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα, επικαλούμενη πηγές με γνώση της υπόθεσης, δύο αμερικανικά αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού αναχώρησαν τη Δευτέρα (9/11) από τη βάση της RAF στο Μίλντενχολ, με προορισμό τη Γερμανία.

Ακολούθησε η μετακίνηση επιπλέον αεροσκαφών προς τη Γερμανία και άλλες τοποθεσίες, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση της πιθανής απειλής.

Τι απαντούν οι βρετανικές και αμερικανικές αρχές

Εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Άμυνας απέφυγε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις πληροφορίες, επισημαίνοντας ότι οι μετακινήσεις στρατιωτικών μέσων αποτελούν συνήθη επιχειρησιακή πρακτική.

«Συνήθως δεν σχολιάζουμε τη δραστηριότητα άλλων χωρών. Αεροσκάφη και άλλα στοιχεία μετακινούνται τακτικά ανάλογα με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις», ανέφερε.

Από την πλευρά τους, το αμερικανικό Πεντάγωνο και η Ευρωπαϊκή Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων δεν απάντησαν άμεσα σε σχετικό αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Προηγήθηκαν συλλήψεις για ύποπτη κατασκοπευτική δραστηριότητα

Η νέα κινητοποίηση έρχεται μετά από περιστατικό ασφαλείας που καταγράφηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο στην αεροπορική βάση της RAF στο Φέρφορντ, στη νοτιοδυτική Αγγλία.

Τότε είχαν συλληφθεί πέντε άνδρες έξω από τις εγκαταστάσεις της βάσης, ενώ ακολούθησαν δύο ακόμη συλλήψεις προσώπων που θεωρήθηκαν ύποπτα για παροχή βοήθειας στις ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Μετά τις συλλήψεις, οι αμερικανικές δυνάμεις απομάκρυναν προληπτικά από τη συγκεκριμένη βάση τα στρατηγικά βομβαρδιστικά B-1 που στάθμευαν εκεί.

Η βάση του Φέρφορντ είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν από τις ΗΠΑ για αεροπορικά πλήγματα εναντίον του Ιράν, γεγονός που έχει εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια των αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Βρετανία.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ είχε δηλώσει τον προηγούμενο μήνα ότι το περιστατικό ενδεχομένως να συνδεόταν με συντονισμένη ιρανική δραστηριότητα. Τον ισχυρισμό είχε απορρίψει ο πρέσβης του Ιράν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση ότι η μετακίνηση των αμερικανικών αεροσκαφών συνδέεται με συγκεκριμένη επιχείρηση ή άμεση απειλή από το Ιράν.

Με πληροφορίες από cnn.gr