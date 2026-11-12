Την έντονη απογοήτευσή του για τη μη διάνοιξη της διόδου Πυροΐου εκφράζει ο Δήμος Αθηένου, καλώντας τους δύο ηγέτες και τα Ηνωμένα Έθνη να επαναφέρουν άμεσα το θέμα στις επόμενες συναντήσεις τους. Ο Δήμος υπογραμμίζει ότι η διάνοιξη θα μειώσει τη διαδρομή Αθηένου – Λευκωσίας από 45-60 λεπτά σε μόλις 8-10 λεπτά.
Δήμος Αθηένου: Έκκληση για άμεση διάνοιξη της διόδου Πυροΐου - Εκ νέου κάλεσμα στους ηγέτες και τα Ηνωμένα Έθνη
«Με την απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηένου καλεί τους δύο ηγέτες και τα Ηνωμένα Έθνη να ξανασυζητήσουν το θέμα τις επόμενες μέρες στις αμέσως επόμενες συναντήσεις τους και αντιλαμβανόμενοι όλα τα πιο πάνω και την ταλαιπωρία που υφίστανται εδώ και τόσα χρόνια οι κάτοικοι της περιοχής, να συμφωνήσουν άμεσα σε διάνοιξη της διόδου Πυροΐου», καταλήγει η ανακοίνωση.
Σε ανακοίνωση ο Δήμος Αθηένου αναφέρει ότι «το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηένου συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου και ανασκόπησε τις εξελίξεις σε σχέση με τη μη διάνοιξη του σημείου διέλευσης Πυροΐου».
Τονίζεται ότι «ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο εξέφρασε την έντονη απογοήτευσή του για τη μη διάνοιξη της διόδου Πυροΐου, η οποία παραμένει κλειστή εδώ και 52 χρόνια, με αποτέλεσμα από το 1974 ο Δήμος Αθηένου να έχει απομονωθεί συγκοινωνιακά και ενώ με τη διάνοιξη της διόδου Αθηένου - Λευκωσίας μέσω Πυροΐου η απόσταση Αθηένου – Λευκωσίας καλύπτεται σε 8 ως 10 λεπτά, σήμερα χρειάζονται 45 ως 60 λεπτά».
Σημειώνεται ότι «αυτό συνεπάγεται πιο πολλά καύσιμα, πιο πολλές φθορές των οχημάτων και πιο πολύ χρόνο από και προς Λευκωσία. Ακόμα οι σπουδαστές της Αθηένου αναγκάζονται να πληρώνουν δυσβάστακτα ενοίκια και να διαμένουν στη Λευκωσία, ενώ θα μπορούσαν σε ελάχιστο χρόνο να πηγαινοέρχονται από το σπίτι τους στα Πανεπιστήμια και οι οικογένειές τους να μην αναγκάζονται να πληρώνουν αυτά τα ενοίκια».
Αναφέρεται ότι «την ίδια ώρα, με τη διάνοιξη της διόδου Πυροΐου, η είσοδος της Λευκωσίας θα αποσυμφορηθεί, αφού οι κάτοικοι της νότιας και ανατολικής ελεύθερης περιοχής της Κύπρου θα χρησιμοποιούν αυτό τον δρόμο, αποσυμφορώντας την υφιστάμενη είσοδο της Λευκωσίας».
Σημειώνεται πως «ακόμα δεν θα κινδυνεύουν ζωές κατοίκων που μεταφέρονται με νοσοκομειακά οχήματα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας σε 45 ως 60 λεπτά, αντί σε 8 ως 10 λεπτά μέσω της διόδου Πυροΐου».
Επιπρόσθετα, «η διάνοιξη της διόδου θα έχει ως αποτέλεσμα να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες για αναζωογόνηση της τοπικής, οικονομικής, κοινωνικής και πληθυσμιακής ανάπτυξης και θα διευκολύνει την καθημερινότητα των κατοίκων της περιοχής», αναφέρεται.
«Με την απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηένου καλεί τους δύο ηγέτες και τα Ηνωμένα Έθνη να ξανασυζητήσουν το θέμα τις επόμενες μέρες στις αμέσως επόμενες συναντήσεις τους και αντιλαμβανόμενοι όλα τα πιο πάνω και την ταλαιπωρία που υφίστανται εδώ και τόσα χρόνια οι κάτοικοι της περιοχής, να συμφωνήσουν άμεσα σε διάνοιξη της διόδου Πυροΐου», καταλήγει η ανακοίνωση.
ΠΗΓΗ: KΥΠΕ
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