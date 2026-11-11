Έστησαν εστιατόριο στο μπαλκόνι και τους «κάρφωσε» ο γείτονας!

Έξι φίλοι στο Μπρούκλιν αποφάσισαν να μετατρέψουν το διαμέρισμά τους σε ένα αυτοσχέδιο εστιατόριο, χωρίς τραπέζια, σερβιτόρους ή καν είσοδο για τους πελάτες.

Το μόνο που χρειαζόταν κάποιος για να παραγγείλει ήταν να σταθεί κάτω από το παράθυρο του δεύτερου ορόφου και να περιμένει να κατέβει το φαγητό του με σχοινί!

Πίσω από την ιδέα βρισκόταν ο 24χρονος σεφ Τσιάνλι Χανγκ, ο οποίος μαζί με πέντε φίλους του δημιούργησε το «Some Guy's House», ένα πρωτότυπο εγχείρημα που συνδύαζε τη μαγειρική με το χιούμορ και τα κοινωνικά δίκτυα.

Το μενού ήταν απλό. Μπριζόλα, πατάτες και σπανάκι, με κόστος 25 δολάρια.

Οι πελάτες έκαναν κράτηση μέσω διαδικτύου και όταν έφταναν στο σημείο παραλάμβαναν το φαγητό τους μέσα σε κουτί, το οποίο κατέβαινε από το παράθυρο με έναν αυτοσχέδιο μηχανισμό τροχαλίας.

Η πρωτοβουλία άρχισε να αποκτά δημοσιότητα όταν βίντεο με τον ασυνήθιστο τρόπο εξυπηρέτησης κυκλοφόρησαν στο Instagram.

Από τις τρεις μερίδες που πουλήθηκαν την πρώτη βραδιά, οι πωλήσεις αυξήθηκαν στις έντεκα τη δεύτερη. Σύντομα εμφανίστηκαν influencers για να δοκιμάσουν το φαγητό, ενώ η παρέα δέχθηκε ακόμη και προτάσεις συνεργασίας από καταξιωμένους σεφ.

Ο γείτονας που χάλασε το πάρτι

Η επιτυχία, ωστόσο, δεν ενθουσίασε τους πάντες.

Σύμφωνα με τη New York Post, καταχωρίστηκαν έξι καταγγελίες στις αρμόδιες υπηρεσίες της Νέας Υόρκης για τη λειτουργία της αυτοσχέδιας επιχείρησης.

Δύο από αυτές οδήγησαν σε γραπτές προειδοποιήσεις του Τμήματος Υγείας προς τον ιδιοκτήτη του κτιρίου.

Ο Χανγκ υποστήριξε ότι, σύμφωνα με όσα του μεταφέρθηκαν, πίσω από αρκετές καταγγελίες βρισκόταν ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο δεν έβλεπε με καθόλου καλό μάτι την πρωτοβουλία.

Ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος ζήτησε τον τερματισμό της δραστηριότητας, φοβούμενος ότι το ακίνητο χρησιμοποιούνταν ως κανονική επαγγελματική κουζίνα.

Έτσι, το πιο παράξενο ίσως εστιατόριο της Νέας Υόρκης έβαλε λουκέτο έπειτα από μόλις τέσσερις βραδιές πωλήσεων.

Η παρέα είχε ήδη προγραμματίσει περίπου 100 επιπλέον παραγγελίες και μια αποχαιρετιστήρια εκδήλωση με μουσική.

Παρά τη διαδικτυακή επιτυχία, ο 24χρονος αποκάλυψε ότι το εγχείρημα δεν ήταν καν κερδοφόρο, καθώς οι φίλοι είχαν ξοδέψει αρκετές εκατοντάδες δολάρια για τρόφιμα και εξοπλισμό.

Το «Some Guy's House» μπορεί να μην κατάφερε να εξελιχθεί σε κανονικό εστιατόριο, κατάφερε όμως κάτι άλλο. Να αποδείξει ότι στη Νέα Υόρκη ακόμη και μια μπριζόλα που κατεβαίνει από το παράθυρο μπορεί να γίνει διαδικτυακή διασημότητα.