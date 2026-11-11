Το Walkman επιστρέφει μετά από 47 χρόνια, νέες τηλ. σειρές με εξωγήινους και οι επικίνδυνες απάτες με AI

Το Walkman επιστρέφει με USB-C

Μια ευχάριστη έκπληξη περιμένει όσους νοσταλγούν την εποχή των ενσύρματων ακουστικών. Τα κλασικά ακουστικά που συνδέθηκαν με την ιστορία του Walkman επιστρέφουν, σχεδόν 47 χρόνια μετά την εμφάνιση της θρυλικής συσκευής.

Η νέα προσέγγιση διατηρεί τον χαρακτηριστικό ρετρό σχεδιασμό των ακουστικών, με τα μεγάλα καλύμματα που αγκαλιάζουν τα αυτιά, αλλά προσαρμόζεται στις σημερινές ανάγκες, καθώς η σύνδεση γίνεται μέσω USB-C.

Η επιστροφή των ενσύρματων ακουστικών δεν αποτελεί απλώς μια νοσταλγική τάση. Όλο και περισσότεροι χρήστες φαίνεται να ανακαλύπτουν ξανά την πρακτικότητα και τα πλεονεκτήματά τους, ενώ η απουσία ανάγκης για φόρτιση παραμένει ένα σημαντικό πλεονέκτημα.

Stranger Things, The X-Files και εξωγήινοι επιστρέφουν στο προσκήνιο

Η επιστημονική φαντασία φαίνεται να ετοιμάζεται για μια νέα περίοδο ενδιαφέροντος, με ιστορίες γύρω από εξωγήινους και ανεξήγητα φαινόμενα να επιστρέφουν στη μικρή οθόνη.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε μια νέα live-action τηλεοπτική παραγωγή στο σύμπαν του Stranger Things, η οποία, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην εκπομπή, θα μεταφέρει τη δράση σε διαφορετική περιοχή, με αναφορές στο περίφημο Area 51 και στους εξωγήινους.

Παράλληλα, έγινε αναφορά και στην επιστροφή του The X-Files με νέα τηλεοπτική σειρά, ενισχύοντας το ενδιαφέρον γύρω από το είδος της επιστημονικής φαντασίας και των ιστοριών μυστηρίου.

ClickFix: Η επικίνδυνη διαδικτυακή απάτη που κρύβεται πίσω από μια ψεύτικη επαλήθευση

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην ασφάλεια στο διαδίκτυο, καθώς οι διαδικτυακές απάτες γίνονται ολοένα πιο εξελιγμένες.

Μία από τις μεθόδους που συζητήθηκαν είναι το ClickFix. Πρόκειται για τεχνική εξαπάτησης κατά την οποία οι χρήστες έρχονται αντιμέτωποι με μια ψεύτικη διαδικασία επαλήθευσης, η οποία μοιάζει με τα γνωστά CAPTCHA που ζητούν να επιβεβαιώσουμε ότι δεν είμαστε ρομπότ.

Η διαδικασία όμως δεν σταματά εκεί. Ο χρήστης μπορεί να οδηγηθεί σε επιπλέον ενέργειες στον υπολογιστή του, ακολουθώντας κακόβουλες οδηγίες που ενδέχεται να οδηγήσουν στην εγκατάσταση κακόβουλου λογισμικού ή στην υποκλοπή προσωπικών δεδομένων.

Η βασική συμβουλή είναι να μην εκτελούμε εντολές που εμφανίζονται σε ύποπτες σελίδες και να μην ακολουθούμε οδηγίες που μας ζητούν να αντιγράψουμε ή να εκτελέσουμε άγνωστο κώδικα.

Προσοχή σε SMS, emails και τηλεφωνήματα που ζητούν προσωπικά στοιχεία

Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα είναι οι προσπάθειες εξαπάτησης μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, μηνυμάτων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι χρήστες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν λαμβάνουν ειδοποιήσεις που υποτίθεται ότι προέρχονται από τράπεζες ή γνωστές υπηρεσίες πληρωμών και τους ζητούν να επιβεβαιώσουν στοιχεία ή να πραγματοποιήσουν κάποια ενέργεια.

Η ασφαλέστερη πρακτική είναι να επισκεπτόμαστε οι ίδιοι την επίσημη ιστοσελίδα ή εφαρμογή της υπηρεσίας, πληκτρολογώντας τη διεύθυνσή της στον browser, χωρίς να πατάμε συνδέσμους που περιλαμβάνονται σε ύποπτα SMS ή emails.

Επιπλέον, χρειάζεται προσοχή στη διαχείριση προσωπικών δεδομένων, όπως αριθμοί τραπεζικών καρτών, στοιχεία ταυτότητας και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει σημαντικές δυνατότητες, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί νέα εργαλεία και ευκαιρίες για όσους επιχειρούν να εξαπατήσουν ανυποψίαστους χρήστες.

PRIMETIME TECH: Η τεχνολογία μέσα από την επικαιρότητα

Τα παραπάνω θέματα συζητήθηκαν στο νέο επεισόδιο της ενότητας PRIMETIME TECH, με τον Δημήτρη G και τον Mario, γνωστό ως Techaholic.

Η εβδομαδιαία ενότητα φιλοξενείται κάθε Τετάρτη στην εκπομπή PRIMETIME του POLITIS 107.6 και 97.6, παρουσιάζοντας τις σημαντικότερες ειδήσεις, εξελίξεις και τάσεις από τον κόσμο της τεχνολογίας.