«Αγαπητέ Ρόμπερτ, καλωσήρθες στον κόσμο του Μποντ. Θα είσαι καταπληκτικός», έγραψε στο Instagram ο Πιρς Μπρόσναν, απευθυνόμενος στον 40χρονο Βρετανό ηθοποιό ο οποίος επελέγη επισήμως τη Δευτέρα για να αναλάβει τον πολυπόθητο ρόλο.

«Να απολαύσεις στο έπακρο την περιπέτεια αυτή», τον συμβούλεψε ο 73χρονος Μπρόσναν.

Οι δύο ηθοποιοί είχαν παίξει μαζί στην ταινία «Remember me» που είχε βγει στις αίθουσες το 2010.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ