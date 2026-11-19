«Καλωσήρθες στον κόσμο» του Τζέιμς Μποντ, ευχήθηκε στον Ρόμπερτ Πάτινσον, ο οποίος θα αναλάβει τον ρόλο του διασημότερου κινηματογραφικού κατασκόπου στον κόσμο, ο Ιρλανδός ηθοποιός Πιρς Μπρόσναν, ο οποίος έχει ενσαρκώσει τον θρυλικό πράκτορα 007 σε τέσσερις ταινίες μεταξύ του 1995 και του 2002.
«Θα είσαι καταπληκτικός»: Ο Πιρς Μπρόσναν καλωσορίζει τον Ρόμπερτ Πάτινσον ως νέο Τζέιμς Μποντ
Με ένα θερμό μήνυμα στο Instagram καλωσόρισε ο Πιρς Μπρόσναν τον Ρόμπερτ Πάτινσον στον ρόλο του Τζέιμς Μποντ, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθεί με επιτυχία στον ρόλο του θρυλικού πράκτορα 007
«Αγαπητέ Ρόμπερτ, καλωσήρθες στον κόσμο του Μποντ. Θα είσαι καταπληκτικός», έγραψε στο Instagram ο Πιρς Μπρόσναν, απευθυνόμενος στον 40χρονο Βρετανό ηθοποιό ο οποίος επελέγη επισήμως τη Δευτέρα για να αναλάβει τον πολυπόθητο ρόλο.
«Να απολαύσεις στο έπακρο την περιπέτεια αυτή», τον συμβούλεψε ο 73χρονος Μπρόσναν.
Οι δύο ηθοποιοί είχαν παίξει μαζί στην ταινία «Remember me» που είχε βγει στις αίθουσες το 2010.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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