Η 27χρονη ηθοποιός, γνωστή κυρίως από τη συμμετοχή της στη δημοφιλή σειρά Euphoria, κλήθηκε να σχολιάσει τα σχετικά σενάρια κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της νέας σειράς Blade Runner 2099, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με το βρετανικό περιοδικό HELLO!, το οποίο συνομίλησε με την ηθοποιό στην εκδήλωση, η Σέιφερ εξέφρασε αρχικά τον ενθουσιασμό της για την επιλογή του Ρόμπερτ Πάτινσον στον ρόλο του Τζέιμς Μποντ.

«Πολύ ωραίο, μου αρέσει», απάντησε όταν ρωτήθηκε για την απόφαση να αναλάβει ο πρωταγωνιστής του Twilight τον εμβληματικό ρόλο.

Όταν στη συνέχεια δημοσιογράφος άλλου μέσου τη ρώτησε εάν θα ήθελε να υποδυθεί το νέο κορίτσι του Μποντ, η απάντησή της ήταν χαρακτηριστική: «Ναι, δηλαδή, δεν ξέρω ποια δεν θα το ήθελε».

Όπως επισημαίνει το HELLO!, η ηθοποιός φάνηκε κάπως αιφνιδιασμένη από τις ερωτήσεις και απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ενδεχόμενο συμμετοχής της στην ταινία.

Το ενδιαφέρον για τη Σέιφερ προέκυψε μετά τη συμπερίληψή της στον κατάλογο του Variety, στον οποίο περιλαμβάνονται επίσης γνωστά ονόματα του Χόλιγουντ, όπως η Έμιλι Μπλαντ, η Σίντνεϊ Σουίνι και η Μάργκαρετ Κουόλι.

Εφόσον επιλεγεί για τον συγκεκριμένο ρόλο, η Σέιφερ θα μπορούσε να γράψει ιστορία ως η πρώτη τρανς ηθοποιός που θα υποδυθεί πρωταγωνιστικό γυναικείο χαρακτήρα σε ταινία του Τζέιμς Μποντ.

Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για τη συμμετοχή της στην παραγωγή, ενώ ο κατάλογος του Variety αποτελεί δημοσιογραφική πρόταση και όχι επιβεβαιωμένη λίστα υποψηφιοτήτων.

Η νέα ταινία του Τζέιμς Μποντ θα έχει πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Πάτινσον, ο οποίος ανακοινώθηκε επίσημα ως ο διάδοχος του Ντάνιελ Κρεγκ. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Ντενί Βιλνέβ, γνωστός από τις ταινίες Dune και Blade Runner 2049, ενώ η παραγωγή πραγματοποιείται υπό την Amazon MGM Studios.

Στο μεταξύ, η Χάντερ Σέιφερ ετοιμάζεται για την κυκλοφορία της σειράς επιστημονικής φαντασίας Blade Runner 2099, στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με τη Μισέλ Γέο. Η σειρά αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 25 Νοεμβρίου στην πλατφόρμα Prime Video.